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Oliver Maywurm

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Diagnosis pahit setelah insiden terjatuh yang menimpa Jonas Vingegaard! Pemegang peringkat kedua klasemen umum terpaksa mengakhiri Tour de France 2026 lebih awal - pernyataan mengharukan dari Tadej Pogacar

Pebalap yang menempati posisi kedua secara keseluruhan di Tour de France 2026 tidak lagi ikut serta dalam balapan. Jonas Vingegaard terpaksa mundur setelah mengalami kecelakaan parah.

Kecelakaan itu terjadi pada etape ke-15 pada hari Minggu, sekitar 25 kilometer sebelum garis finis. Di sebuah tikungan, Vingegaard terjatuh menabrak trotoar; tampaknya roda depannya tergelincir tepat sebelum mencapai trotoar tersebut.

Sebagaimana diumumkan oleh timnya, Visma Lease A Bike, pada Minggu malam, pembalap berusia 29 tahun itu mengalami patah tulang selangka. Vingegaard dijadwalkan akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan.

  • Vingegaard terjatuh dengan keras tepat di tulang selangka, dan langsung terlihat jelas bahwa ia mengalami cedera parah. Hanya dalam hitungan detik, pemenang Tour de France 2022 dan 2023 itu dievakuasi dari lintasan dengan lengan terikat selempang dan ditopang oleh tim medis. Dengan demikian, balapan ini telah berakhir bagi penantang utama pemimpin klasemen umum sekaligus penguasa Tour de France, Tadej Pogacar.

    "Sungguh menyedihkan melihat Jonas harus mundur," kata Pogacar yang tampak sangat terpukul setelah etape berakhir. "Sejak 2021, kami selalu bersaing memperebutkan gelar juara Tour setiap tahun. Awalnya, hubungan kami mungkin tidak terlalu baik, tetapi dalam dua tahun terakhir, kami benar-benar menjadi rival yang sangat baik dan saling menghormati, bahkan dalam arti tertentu kami sudah menjadi teman. Tour tidak akan sama lagi tanpa kehadirannya."

    Pogacar juga menyoroti bahwa tes doping malam hari yang dilakukan terhadap dirinya dan Vingegaard pada malam sebelum etape ke-15 tentu saja tidak ideal. “Kami menjalani tes doping pada pukul 2 pagi. Jika tidurmu terganggu di malam hari, mungkin konsentrasimu saat menuruni bukit akan sedikit berkurang. Tour-nya sudah hancur. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah penyebab terjatuhnya, tetapi mungkin saja ada kaitannya,” kata Pogacar.

    Vingegaard dan rekan-rekannya saat itu sedang dalam perjalanan menuju tanjakan terakhir (Plateau de Solaison) pada etape sepanjang 183,9 kilometer tersebut. Tim Visma Lease A Bike saat itu mengatur tempo untuk membawa kapten mereka sedekat mungkin dengan para pembalap yang memimpin.

    Isaac Del Toro, pembantu andalan Pogacar, juga menjadi korban kecelakaan tersebut. Namun, pembalap asal Meksiko itu mengalami cedera yang jauh lebih ringan daripada Vingegaard, sehingga ia dapat melanjutkan balapan setelah beberapa saat.

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    Tour de France 2026: Jonas Vingegaard untuk pertama kalinya harus mundur lebih awal dari sebuah Grand Tour

    Memang, selama dua pekan pertama Tour 2026, Vingegaard—seperti pembalap lainnya—tidak memiliki peluang melawan Pogacar yang tampil luar biasa, namun ia berada di jalur yang tepat untuk menjadi runner-up dalam klasemen umum. Saat berada di posisi tersebut, selisih waktu Vingegaard dari pembalap Slovenia itu tepat empat setengah menit menjelang Etape ke-15.

    Persaingan untuk posisi kedua kini kembali memanas setelah kegagalan pahit yang dialami Vingegaard, yang untuk pertama kalinya harus mundur lebih awal dari sebuah Grand Tour. Remco Evenepoel dari tim Jerman Red Bull - Bora Hansgrohe berhasil naik menjadi pengejar terberat Pogacar berkat penampilan gemilangnya pada hari Minggu. Pembalap asal Belgia ini berhasil merebut kemenangan etape dalam duel melawan pemenang Tour de France empat kali tersebut, dan kini berada di posisi kedua dalam klasemen umum. Namun, selisih waktu Evenepoel sudah mencapai lima menit.

    Rekan setimnya, Florian Lipowitz, yang merupakan pembalap Jerman terbaik, juga berjuang untuk meraih tempat di podium. Posisi ketiga masih dalam jangkauan bagi pembalap berusia 25 tahun ini, yang finis di urutan kelima pada etape ke-15.

  • Jonas Vingegaard mundur dari Tour de France 2026: 10 Besar Klasemen Umum


    Posisi

    Pengemudi

    Negara

    Waktu

    1

    Tadej Pogacar

    Slovenia

    55:41:31 jam

    2

    Remco Evenepoel

    Belgia

    05:00 menit

    3

    Isaac Del Toro

    Meksiko

    05:58 menit

    4

    Paul Seixas

    Prancis

    06:23 menit

    5

    Florian Lipowitz

    Jerman

    06:48 menit

    6

    Juan Ayuso

    Spanyol

    07:28 menit

    7

    Mattias Skjelmose

    Denmark

    09:38 menit

    8

    Lenny Martinez

    Prancis

    10:28 menit

    9

    Tom Pidcock

    Inggris

    11:19 menit

    10

    Jordan Jegat

    Prancis

    19:26 menit


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