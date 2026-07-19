Vingegaard terjatuh dengan keras tepat di tulang selangka, dan langsung terlihat jelas bahwa ia mengalami cedera parah. Hanya dalam hitungan detik, pemenang Tour de France 2022 dan 2023 itu dievakuasi dari lintasan dengan lengan terikat selempang dan ditopang oleh tim medis. Dengan demikian, balapan ini telah berakhir bagi penantang utama pemimpin klasemen umum sekaligus penguasa Tour de France, Tadej Pogacar.

"Sungguh menyedihkan melihat Jonas harus mundur," kata Pogacar yang tampak sangat terpukul setelah etape berakhir. "Sejak 2021, kami selalu bersaing memperebutkan gelar juara Tour setiap tahun. Awalnya, hubungan kami mungkin tidak terlalu baik, tetapi dalam dua tahun terakhir, kami benar-benar menjadi rival yang sangat baik dan saling menghormati, bahkan dalam arti tertentu kami sudah menjadi teman. Tour tidak akan sama lagi tanpa kehadirannya."

Pogacar juga menyoroti bahwa tes doping malam hari yang dilakukan terhadap dirinya dan Vingegaard pada malam sebelum etape ke-15 tentu saja tidak ideal. “Kami menjalani tes doping pada pukul 2 pagi. Jika tidurmu terganggu di malam hari, mungkin konsentrasimu saat menuruni bukit akan sedikit berkurang. Tour-nya sudah hancur. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah penyebab terjatuhnya, tetapi mungkin saja ada kaitannya,” kata Pogacar.

Vingegaard dan rekan-rekannya saat itu sedang dalam perjalanan menuju tanjakan terakhir (Plateau de Solaison) pada etape sepanjang 183,9 kilometer tersebut. Tim Visma Lease A Bike saat itu mengatur tempo untuk membawa kapten mereka sedekat mungkin dengan para pembalap yang memimpin.

Isaac Del Toro, pembantu andalan Pogacar, juga menjadi korban kecelakaan tersebut. Namun, pembalap asal Meksiko itu mengalami cedera yang jauh lebih ringan daripada Vingegaard, sehingga ia dapat melanjutkan balapan setelah beberapa saat.