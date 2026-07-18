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"Dia yang terbaik sepanjang masa!" - Lionel Scaloni melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada "legenda" Argentina, Lionel Messi, saat ikon berusia 39 tahun itu bersiap menghadapi laga final Piala Dunia melawan Spanyol
Scaloni memuji Messi setelah Argentina lolos ke final
Scaloni menyampaikan penghormatan yang penuh emosi kepada Messi setelah Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia berkat kemenangan 2-1 atas Inggris. Duduk di samping kaptennya, pelatih Argentina itu mengenang pengaruh abadi Messi dan menyebutnya sebagai legenda sepak bola. Scaloni mengatakan penampilan Messi di usia 39 tahun terus melampaui ekspektasi. Bintang Inter Miami ini telah membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia dan dua gelar Copa America berturut-turut, dan kini memiliki kesempatan untuk membantu Albiceleste mempertahankan gelar juara dunia mereka saat menghadapi Spanyol.
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Scaloni mengajak para penggemar untuk menghargai Messi
Scaloni memuji karier luar biasa Messi dan menekankan bahwa para pendukung sebaiknya menikmati penampilannya selagi masih bisa. Pelatih timnas Argentina itu meyakini bahwa ketahanan dan konsistensi sang kapten membuat prestasinya semakin luar biasa.
"Dia telah menorehkan sejarah. Dia adalah seorang legenda," kata Scaloni kepada para wartawan. "Hal ini membuat saya bangga karena dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Mampu mencapai final seperti yang dia lakukan saat ini, di usia 39 tahun, menurut saya sungguh luar biasa.
"Itulah mengapa saya mengatakan kita harus menikmati kehadirannya, karena lihatlah apa yang terjadi dengan Diego [Maradona] dan betapa kita akhirnya merindukannya. Kita masih memiliki Leo dan kita harus menghargai hal itu. Dia adalah tokoh bersejarah dan legenda, sama seperti semua pemain yang telah memberi kita tahun-tahun yang luar biasa ini."
Era keemasan Argentina terus berlanjut
Scaloni juga memuji seluruh skuad karena telah membantu Argentina membangun salah satu generasi paling sukses dalam sejarah negara tersebut. Setelah mengakhiri penantian selama 28 tahun untuk meraih trofi besar dengan memenangkan Copa America 2021, Albiceleste terus mengukuhkan diri di antara tim-tim terkemuka dunia.
"Mereka telah melakukan hal-hal yang beberapa tahun lalu tak terbayangkan," tambahnya. "Tidak mudah untuk mencapai titik ini dan bersaing di level ini selama bertahun-tahun. Kita mungkin akan menang dan saya harap demikian, tetapi bagaimanapun juga, perjalanan untuk mencapai sejauh ini sungguh luar biasa."
- Getty Images
Sebuah ujian berat melawan Spanyol menanti
Argentina akan berhadapan dengan Spanyol di MetLife Stadium dengan peluang untuk menjadi tim pertama dalam lebih dari 60 tahun yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Dan Messi pasti akan menjadi pemain kunci bagi Argentina untuk memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelar juara dunia mereka.
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