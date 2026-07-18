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Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

"Dia yang terbaik sepanjang masa!" - Lionel Scaloni melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada "legenda" Argentina, Lionel Messi, saat ikon berusia 39 tahun itu bersiap menghadapi laga final Piala Dunia melawan Spanyol

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Spain vs Argentina
Spain
World Cup

Lionel Scaloni memuji Lionel Messi sebagai pemain terhebat dalam sejarah sepak bola setelah Argentina lolos ke final Piala Dunia. Pelatih timnas Argentina itu mengajak para pendukung untuk menghargai karier luar biasa pemain berusia 39 tahun tersebut, saat juara dunia bertahan itu bersiap menghadapi Spanyol dalam pertandingan puncak pada hari Minggu.

  • Scaloni memuji Messi setelah Argentina lolos ke final

    Scaloni menyampaikan penghormatan yang penuh emosi kepada Messi setelah Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia berkat kemenangan 2-1 atas Inggris. Duduk di samping kaptennya, pelatih Argentina itu mengenang pengaruh abadi Messi dan menyebutnya sebagai legenda sepak bola. Scaloni mengatakan penampilan Messi di usia 39 tahun terus melampaui ekspektasi. Bintang Inter Miami ini telah membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia dan dua gelar Copa America berturut-turut, dan kini memiliki kesempatan untuk membantu Albiceleste mempertahankan gelar juara dunia mereka saat menghadapi Spanyol.

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  • messi(C)Getty Images

    Scaloni mengajak para penggemar untuk menghargai Messi

    Scaloni memuji karier luar biasa Messi dan menekankan bahwa para pendukung sebaiknya menikmati penampilannya selagi masih bisa. Pelatih timnas Argentina itu meyakini bahwa ketahanan dan konsistensi sang kapten membuat prestasinya semakin luar biasa.

    "Dia telah menorehkan sejarah. Dia adalah seorang legenda," kata Scaloni kepada para wartawan. "Hal ini membuat saya bangga karena dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Mampu mencapai final seperti yang dia lakukan saat ini, di usia 39 tahun, menurut saya sungguh luar biasa.

    "Itulah mengapa saya mengatakan kita harus menikmati kehadirannya, karena lihatlah apa yang terjadi dengan Diego [Maradona] dan betapa kita akhirnya merindukannya. Kita masih memiliki Leo dan kita harus menghargai hal itu. Dia adalah tokoh bersejarah dan legenda, sama seperti semua pemain yang telah memberi kita tahun-tahun yang luar biasa ini."

  • Era keemasan Argentina terus berlanjut

    Scaloni juga memuji seluruh skuad karena telah membantu Argentina membangun salah satu generasi paling sukses dalam sejarah negara tersebut. Setelah mengakhiri penantian selama 28 tahun untuk meraih trofi besar dengan memenangkan Copa America 2021, Albiceleste terus mengukuhkan diri di antara tim-tim terkemuka dunia.

    "Mereka telah melakukan hal-hal yang beberapa tahun lalu tak terbayangkan," tambahnya. "Tidak mudah untuk mencapai titik ini dan bersaing di level ini selama bertahun-tahun. Kita mungkin akan menang dan saya harap demikian, tetapi bagaimanapun juga, perjalanan untuk mencapai sejauh ini sungguh luar biasa."

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  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Sebuah ujian berat melawan Spanyol menanti

    Argentina akan berhadapan dengan Spanyol di MetLife Stadium dengan peluang untuk menjadi tim pertama dalam lebih dari 60 tahun yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Dan Messi pasti akan menjadi pemain kunci bagi Argentina untuk memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelar juara dunia mereka.

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