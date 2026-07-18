"Dia yang terbaik sepanjang masa!" - Lionel Scaloni melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada "legenda" Argentina, Lionel Messi, saat ikon berusia 39 tahun itu bersiap menghadapi laga final Piala Dunia melawan Spanyol

Scaloni memuji karier luar biasa Messi dan menekankan bahwa para pendukung sebaiknya menikmati penampilannya selagi masih bisa. Pelatih timnas Argentina itu meyakini bahwa ketahanan dan konsistensi sang kapten membuat prestasinya semakin luar biasa.

"Dia telah menorehkan sejarah. Dia adalah seorang legenda," kata Scaloni kepada para wartawan. "Hal ini membuat saya bangga karena dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Mampu mencapai final seperti yang dia lakukan saat ini, di usia 39 tahun, menurut saya sungguh luar biasa.

"Itulah mengapa saya mengatakan kita harus menikmati kehadirannya, karena lihatlah apa yang terjadi dengan Diego [Maradona] dan betapa kita akhirnya merindukannya. Kita masih memiliki Leo dan kita harus menghargai hal itu. Dia adalah tokoh bersejarah dan legenda, sama seperti semua pemain yang telah memberi kita tahun-tahun yang luar biasa ini."