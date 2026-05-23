"Dia yang terbaik!" - Julian Nagelsmann "benar" telah memanggil kembali Manuel Neuer dari masa pensiunnya di timnas Jerman untuk Piala Dunia, sementara para legenda Bayern dan Borussia Dortmund turut memberikan tanggapan atas keputusan kontroversial tersebut
Matthaus memuji keputusan Nagelsmann untuk berubah pikiran
Matthaus menyambut baik kembalinya Neuer ke tim nasional, karena ia yakin pemain veteran berusia 40 tahun itu akan sangat meningkatkan peluang Jerman di Piala Dunia. Neuer, yang telah mengoleksi total 124 penampilan internasional dan tampil di empat edisi Piala Dunia, membatalkan keputusannya untuk pensiun pasca-Euro 2024 demi membantu tim nasional. Setelah satu musim penuh spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya dia ke tim nasional karena masalah cedera yang dialami Marc-Andre ter Stegen, Nagelsmann mengonfirmasi minggu ini bahwa Neuer telah setuju untuk keluar dari masa pensiunnya dan akan menjadi kiper utama di kompetisi tersebut.
"Saya senang Julian berubah pikiran lagi, dan begitu pula Manuel Neuer," kata Matthaus kepada Sky Sport. "Karena bukan hanya soal Julian Nagelsmann tidak bisa atau tidak mau mengandalkan Manuel Neuer, atau apa pun alasannya, tapi Manuel Neuer sebenarnya sudah pensiun dua tahun lalu - dan kini dia keluar dari masa pensiunnya. Kami di Jerman senang bahwa kiper terbaik di Jerman memperkuat skuad kami di Piala Dunia ini, meskipun Oliver Baumann telah tampil baik hingga saat itu. Dia tampil sangat baik dalam seragam tim nasional, menjalani kampanye kualifikasi yang bagus, tetapi Manuel Neuer luar biasa. Bagi saya, ini juga keputusan yang tepat dari Julian Nagelsmann untuk meyakinkan Manuel."
- AFP
Ikon Dortmund menyebut Neuer sebagai 'yang terbaik'
Dukungan untuk Neuer juga datang dari kubu lawan dalam laga Klassiker, dengan legenda Borussia Dortmund, Weidenfeller, memberikan dukungan kepada mantan rekan setimnya yang pernah menjuarai Piala Dunia 2014. Terlepas dari rivalitas historis antara kedua klub, Weidenfeller menegaskan bahwa kiper veteran tersebut tetap menjadi pilihan utama untuk tim nasional. Dukungan ini dibenarkan oleh performa klub Neuer yang mengesankan, setelah tampil dalam 37 pertandingan di semua kompetisi untuk Bayern musim ini, mencatatkan 11 clean sheet sekaligus membawa timnya meraih gelar Bundesliga dan lolos ke semifinal Liga Champions.
"Tentu saja, karena dia adalah kiper Jerman terbaik di Bundesliga," kata Weidenfeller. "Dia masih terus mencatatkan statistik terbaik - terutama dalam hal peluang emas - dan kita semua tahu bahwa kita bisa mengandalkan Manuel di sana."
Sebuah kemunduran besar bagi Oliver Baumann
Keputusan untuk menempatkan Neuer sebagai kiper utama merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh Baumann. Pemain Hoffenheim itu sebelumnya dianggap sebagai kandidat terkuat di tengah ketidakpastian seputar Ter Stegen selama setahun terakhir, namun kini ia harus kembali ke peran cadangan menjelang turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nagelsmann telah terbuka mengenai sulitnya mengambil keputusan tersebut, mengakui bahwa hal itu merupakan pukulan berat bagi pemain berusia 35 tahun itu.
Terlepas dari perubahan hierarki ini, Nagelsmann memuji sikap profesional Baumann. Pelatih kepala tersebut menggambarkan bintang Hoffenheim itu sebagai pilihan "kelas dunia", sambil menekankan bahwa diskusi internal kini telah selesai. Manajer tersebut tetap yakin bahwa "aura" yang melingkupi Neuer sangat penting bagi skuad yang telah mengalami kesulitan dalam turnamen internasional belakangan ini.
Tekanan semakin meningkat untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia
Setelah dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia, tekanan yang dihadapi Nagelsmann untuk membawa tim melaju jauh di Amerika Utara sangat besar, dan kembalinya sosok legendaris seperti Neuer dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kepemimpinan.
"Dan mungkin bukan hanya Julian Nagelsmann, tetapi juga rekan-rekan setim [Neuer] di Bayern Munich yang sedang berlaga di Piala Dunia. Mungkin [direktur DFB] Rudi Völler bahkan meneleponnya. Jadi, mereka merayunya untuk memastikan bahwa dia pada akhirnya setidaknya akan berada di Piala Dunia ini. Terutama setelah Piala Dunia yang kita alami dalam delapan hingga 12 tahun terakhir: Italia bahkan tidak lolos, Jerman tersingkir di babak penyisihan grup dua kali. Dan tentu saja, di Piala Dunia ini, Anda ingin... Kita perlu melakukan beberapa hal dengan lebih baik di Piala Dunia daripada yang kita lakukan di dua Piala Dunia terakhir," tutup Matthaus.