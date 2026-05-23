"Dia yang terbaik!" - Julian Nagelsmann "benar" telah memanggil kembali Manuel Neuer dari masa pensiunnya di timnas Jerman untuk Piala Dunia, sementara para legenda Bayern dan Borussia Dortmund turut memberikan tanggapan atas keputusan kontroversial tersebut

Matthaus menyambut baik kembalinya Neuer ke tim nasional, karena ia yakin pemain veteran berusia 40 tahun itu akan sangat meningkatkan peluang Jerman di Piala Dunia. Neuer, yang telah mengoleksi total 124 penampilan internasional dan tampil di empat edisi Piala Dunia, membatalkan keputusannya untuk pensiun pasca-Euro 2024 demi membantu tim nasional. Setelah satu musim penuh spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya dia ke tim nasional karena masalah cedera yang dialami Marc-Andre ter Stegen, Nagelsmann mengonfirmasi minggu ini bahwa Neuer telah setuju untuk keluar dari masa pensiunnya dan akan menjadi kiper utama di kompetisi tersebut.

"Saya senang Julian berubah pikiran lagi, dan begitu pula Manuel Neuer," kata Matthaus kepada Sky Sport. "Karena bukan hanya soal Julian Nagelsmann tidak bisa atau tidak mau mengandalkan Manuel Neuer, atau apa pun alasannya, tapi Manuel Neuer sebenarnya sudah pensiun dua tahun lalu - dan kini dia keluar dari masa pensiunnya. Kami di Jerman senang bahwa kiper terbaik di Jerman memperkuat skuad kami di Piala Dunia ini, meskipun Oliver Baumann telah tampil baik hingga saat itu. Dia tampil sangat baik dalam seragam tim nasional, menjalani kampanye kualifikasi yang bagus, tetapi Manuel Neuer luar biasa. Bagi saya, ini juga keputusan yang tepat dari Julian Nagelsmann untuk meyakinkan Manuel."