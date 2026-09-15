Sebelum masuk ke mobilnya, agen ternama itu berulang kali menegaskan posisinya kepada media yang berkumpul. Mendes, seperti dikutip A Bola, menyatakan dengan tegas: "Ballon d'Or adalah milik Lamine Yamal, tanpa keraguan. Ballon d'Or adalah untuk Lamine Yamal, dialah yang paling pantas mendapatkannya. Dia adalah yang terbaik di dunia, dengan selisih yang jauh, dan Anda tahu itu."

Yamal sebelumnya menyuarakan keyakinan diri serupa dalam sebuah wawancara dengan Universo Valdano, dengan mengatakan: "Siapa yang akan saya berikan? Pemain terbaik di dunia. Sejujurnya, soal pemain terbaik di dunia, mungkin ada dua, saya dan Mbappe. Dan saya pikir saya pantas mendapatkannya tahun ini karena apa yang telah saya capai."

Lulusan La Masia itu menambahkan: "Ya, bagi saya itu sangat jelas, dan semua orang yang menonton pertandingan tahu itu."