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imago-sport-1076420988.jpgKirchner-Media
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Dia yang terbaik di dunia' - Jorge Mendes mendukung sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk mengalahkan Kylian Mbappe dalam perburuan Ballon d'Or 2026

L. Yamal
K. Mbappe
Barcelona
LaLiga
Real Madrid

Superagen Jorge Mendes mengklaim bahwa bintang Barcelona Lamine Yamal "jauh" menjadi pemain terbaik di dunia. Agen asal Portugal itu meyakini sang remaja adalah satu-satunya pilihan yang logis untuk Ballon d'Or 2026 menyusul aksi bersejarahnya untuk klub dan negara.

  • Agen membuat klaim berani

    Perdebatan seputar pemenang Ballon d'Or 2026 kian memanas setelah Mendes secara terbuka menyatakan dukungan penuhnya kepada klien bintangnya. Pernyataan itu muncul tak lama setelah perwakilan asal Portugal tersebut mengakhiri jamuan makan malam selama dua jam bersama presiden Barcelona Joan Laporta. Berbicara kepada para jurnalis yang menunggu di luar restoran, Mendes menyuarakan keyakinan penuhnya bahwa winger remaja itu pantas meraih penghargaan individu paling prestisius dalam sepak bola.

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  • imago-sport-1083279723.jpgSOPA Images

    Mendes mendukung klien remajanya

    Sebelum masuk ke mobilnya, agen ternama itu berulang kali menegaskan posisinya kepada media yang berkumpul. Mendes, seperti dikutip A Bola, menyatakan dengan tegas: "Ballon d'Or adalah milik Lamine Yamal, tanpa keraguan. Ballon d'Or adalah untuk Lamine Yamal, dialah yang paling pantas mendapatkannya. Dia adalah yang terbaik di dunia, dengan selisih yang jauh, dan Anda tahu itu."

    Yamal sebelumnya menyuarakan keyakinan diri serupa dalam sebuah wawancara dengan Universo Valdano, dengan mengatakan: "Siapa yang akan saya berikan? Pemain terbaik di dunia. Sejujurnya, soal pemain terbaik di dunia, mungkin ada dua, saya dan Mbappe. Dan saya pikir saya pantas mendapatkannya tahun ini karena apa yang telah saya capai."

    Lulusan La Masia itu menambahkan: "Ya, bagi saya itu sangat jelas, dan semua orang yang menonton pertandingan tahu itu."

  • Musim bersejarah memperkuat kredensial

    Dukungan dari Mendes semakin menguatkan kasus meyakinkan pemain 19 tahun itu setelah menjalani kampanye yang luar biasa sukses bersama klub dan negaranya. Selain membantu Spanyol mengamankan gelar Piala Dunia 2026, winger itu memainkan peran penting saat Barcelona menjuarai La Liga dan Piala Super Spanyol, dengan mencatatkan torehan menonjol 24 gol dan 18 assist di semua kompetisi musim lalu. Kombinasi gelar-gelar utama secara kolektif dan performa individu yang luar biasa ini menempatkannya dengan kokoh di garis terdepan dalam perebutan hadiah tertinggi.

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    Gala London menobatkan pemenang

    Pemenang Ballon d'Or 2026 akan secara resmi dinobatkan dalam upacara megah yang digelar di London pada 26 Oktober. Edisi ke-70 yang prestisius ini menandai tonggak bersejarah karena gala tersebut untuk pertama kalinya digelar di luar Paris. Hingga malam penentuan itu tiba, performa Yamal di level domestik dan kontinental akan terus mendapat sorotan tajam seiring duel bergengsinya dengan Mbappe berlangsung.

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