Arbeloa mengambil alih tim utama Real pada Januari lalu setelah pemecatan Xabi Alonso, mantan arsitek gelar juara Bayer. Namun, bek kanan mantan itu pun tak mampu mencegah musim kedua berturut-turut tanpa gelar. Menjelang akhir musim, ia mengumumkan bahwa ia tidak akan tetap menjadi pelatih kepala di Los Blancos; penggantinya yang telah ditunjuk adalah Jose Mourinho (63, Benfica).

Setelah 20 tahun menjabat berbagai posisi di Real, ia kini ingin bekerja di klub luar negeri, demikian menurut Sport Bild.

Hal itu sebenarnya bisa terjadi di Leverkusen. Di sana, pelatih saat ini Kasper Hjulmand (54) terancam diganti meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, setelah tim gagal lolos ke Liga Champions. Namun, pencarian pengganti sama sekali tidak berjalan sesuai rencana bagi para petinggi Fernando Caro (61) dan Simon Rolfes (44).

Kandidat yang diinginkan adalah rekan senegara Arbeola, Andoni Iraola (43). Ia meninggalkan AFC Bournemouth setelah tiga tahun yang sukses. Namun, setelah FC Liverpool memecat Arne Slot pada akhir pekan lalu, Iraola muncul sebagai calon pengganti yang diinginkan. Kini kabarnya telah tercapai kesepakatan, dan pengumuman kerja sama tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Harapan terhadap Iraola di Leverkusen membuat Filipe Luis, mantan pemain Atletico yang juga menjadi incaran, akhirnya memilih AS Monaco. Namun, ketidakhadiran lisensi UEFA Pro juga berperan: Tanpa izin khusus, Monaco harus membayar denda 25.000 euro per pertandingan jika Filipe Luis berada di pinggir lapangan.

Oliver Glasner (51, meninggalkan Crystal Palace) kabarnya sebenarnya tidak ingin kembali ke Bundesliga dan sedang bernegosiasi dengan AC Milan. Dan Michel (50) pindah dari FC Girona ke Ajax Amsterdam.