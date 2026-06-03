Sport Bild melaporkan bahwa pemain asal Spanyol tersebut telah secara aktif melamar posisi pelatih di klub juara ganda 2024 melalui manajemennya. Arbeloa berencana untuk pindah ke luar negeri pada musim panas ini.
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Dia yang mengajukan diri! Pelatih Real Madrid yang akan hengkang, Alvaro Arbeloa, kabarnya ditolak mentah-mentah oleh Bundesliga
Namun, jawaban dari Leverkusen atas permohonannya ternyata kurang memuaskan bagi mantan pemain tim nasional Spanyol tersebut. Memang, Arbeloa secara umum dihargai dan pernah dipantau saat ia menjabat sebagai pelatih akademi di Real Madrid. Namun, kesan yang didapat tidak cukup memuaskan sehingga mereka belum berani mempercayakan tim utama kepadanya saat ini.
Pihak manajemen Bayer dikatakan "kurang yakin bahwa Arbeloa sudah cukup matang dalam perkembangannya sebagai pelatih untuk dapat segera membawa tim Leverkusen kembali ke puncak klasemen".
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Proses pencarian pelatih Bayer Leverkusen berjalan tidak mulus
Arbeloa mengambil alih tim utama Real pada Januari lalu setelah pemecatan Xabi Alonso, mantan arsitek gelar juara Bayer. Namun, bek kanan mantan itu pun tak mampu mencegah musim kedua berturut-turut tanpa gelar. Menjelang akhir musim, ia mengumumkan bahwa ia tidak akan tetap menjadi pelatih kepala di Los Blancos; penggantinya yang telah ditunjuk adalah Jose Mourinho (63, Benfica).
Setelah 20 tahun menjabat berbagai posisi di Real, ia kini ingin bekerja di klub luar negeri, demikian menurut Sport Bild.
Hal itu sebenarnya bisa terjadi di Leverkusen. Di sana, pelatih saat ini Kasper Hjulmand (54) terancam diganti meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, setelah tim gagal lolos ke Liga Champions. Namun, pencarian pengganti sama sekali tidak berjalan sesuai rencana bagi para petinggi Fernando Caro (61) dan Simon Rolfes (44).
Kandidat yang diinginkan adalah rekan senegara Arbeola, Andoni Iraola (43). Ia meninggalkan AFC Bournemouth setelah tiga tahun yang sukses. Namun, setelah FC Liverpool memecat Arne Slot pada akhir pekan lalu, Iraola muncul sebagai calon pengganti yang diinginkan. Kini kabarnya telah tercapai kesepakatan, dan pengumuman kerja sama tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Harapan terhadap Iraola di Leverkusen membuat Filipe Luis, mantan pemain Atletico yang juga menjadi incaran, akhirnya memilih AS Monaco. Namun, ketidakhadiran lisensi UEFA Pro juga berperan: Tanpa izin khusus, Monaco harus membayar denda 25.000 euro per pertandingan jika Filipe Luis berada di pinggir lapangan.
Oliver Glasner (51, meninggalkan Crystal Palace) kabarnya sebenarnya tidak ingin kembali ke Bundesliga dan sedang bernegosiasi dengan AC Milan. Dan Michel (50) pindah dari FC Girona ke Ajax Amsterdam.
Masalah pelatih yang belum terselesaikan memengaruhi upaya untuk merekrut Kennet Eichhorn
Dengan demikian, Carro dan Rolfes berada di bawah tekanan, mengingat rencana mereka adalah memperkenalkan pelatih baru untuk musim mendatang pada minggu ini. Tekanan tambahan dalam hal ini muncul akibat perebutan bakat muda berbakat Kennet Eichhorn dari Hertha BSC. Sejumlah klub berlomba-lomba untuk mendapatkan pemain berusia 16 tahun tersebut.
Menurutkicker, Bayer pada dasarnya memiliki "peluang bagus" untuk merekrut Eichhorn. Namun, peluang ini semakin menipis karena masalah pelatih yang belum terselesaikan. Hal ini menjadi "kriteria penentu", karena Eichhorn tidak akan setuju bergabung dengan klub mana pun yang belum jelas siapa yang akan duduk di bangku pelatih di masa depan.
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Rekam jejak Alvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala Real Madrid:
Permainan 28 Kemenangan 18 Seri 2 Kekalahan 8 Selisih gol 58:34 Rata-rata poin 2,0