"Dia yang membuat kesalahan, bukan manajer!" - Antonin Kinsky dikritik keras atas reaksinya terhadap pergantian pemain awal dalam kekalahan Tottenham melawan Atletico Madrid
Mimpi buruk Kinsky di ibu kota
Pemain internasional Republik Ceko, yang bergabung dengan Tottenham dari Slavia Prague pada Januari 2025, mengalami debut Eropa yang akan dikenang dalam sejarah karena alasan yang salah. Spurs kebobolan tiga gol dalam kurang dari 15 menit, menandai rekor tercepat sebuah tim tertinggal tiga gol dalam pertandingan knockout Liga Champions. Kesalahan Kinsky, termasuk umpan yang meleset dan pembersihan yang buruk, memaksa pelatih interim Igor Tudor untuk mengganti dengan Guglielmo Vicario dalam 20 menit pertama. Ia terlihat sangat sedih saat berjalan meninggalkan lapangan, memicu perdebatan tentang kemampuan manajemen pemain Tudor. Namun, mantan striker Premier League Deeney memimpin upaya membela staf pelatih, menegaskan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada kiper.
Deeney tidak menahan diri.
Berbicara di CBS Sports, mantan striker Watford, Deeney, mengatakan: “Kita semua pernah diganti saat seorang pemain diusir dari lapangan. Kamu duduk di samping timmu, kamu melewatinya bersama-sama. Dia sedang mengalami masa sulit, kamu ikut terbawa… oleh jalan, dia yang membuat kesalahan, bukan manajer, bukan orang lain. Manajer yang membuat perubahan, kamu harus duduk bersama timmu.”
Ketika ditanya apakah Kinsky benar untuk menyembunyikan perasaannya dari kamera, Deeney menegaskan: “Tidak, karena kita berada dalam situasi di mana sebagai tim dan kelompok, kita sedang berada di garis depan. Kamu tidak punya waktu untuk merasa kasihan pada diri sendiri, kamu tidak punya waktu untuk mengumpulkan pikiranmu, kita semua berada dalam situasi ini.”
'Merusak kariernya'
Beberapa mantan kiper membela Kinsky dan mempertanyakan kemampuan manajemen pemain Tudor. Joe Hart khususnya sangat vokal, mengkritik manajer interim Spurs setelah tampaknya mengabaikan kiper Ceko tersebut saat dia keluar dari lapangan. Mantan penjaga gawang Inggris itu mengatakan: "Dia berjalan melewati Tudor - dan Tudor bahkan tidak menyapanya. Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut. Dia berdiri di sana dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Perasaan itu juga diungkapkan oleh legenda Manchester United, Peter Schmeichel, yang mengklaim bahwa Tudor telah "sepenuhnya menghancurkan kariernya."
Krisis Spurs semakin memburuk menjelang pertandingan di Anfield.
Untuk memperburuk keadaan bagi Spurs, laga leg pertama babak 16 besar melawan Atletico Madrid berujung pada dua cedera serius, karena baik Cristian Romero maupun Joao Palhinha kini diragukan bisa tampil dalam laga Premier League akhir pekan ini melawan Liverpool setelah keduanya terlibat dalam tabrakan keras. Kehilangan dua pemimpin pertahanan Tudor ini terjadi pada waktu yang paling tidak tepat, karena klub sedang bersiap untuk bertandang ke Anfield sementara sudah kehilangan Micky van de Ven yang sedang dihukum skorsing.
"Ini luar biasa," kata Tudor dengan tak percaya atas nasib sial timnya. "Kami menyelesaikan pertandingan dan melihat kedua pemain [keluar lapangan], dan ada Micky [Van de Ven], yang diskors karena kartu merah [untuk pertandingan melawan Liverpool]. Sepertinya segala sesuatu melawan kami. Ini luar biasa."
