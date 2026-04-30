Seperti dilaporkan The Athletic, The Blues telah menetapkan harga yang sangat tinggi, yakni hampir 70 juta euro, untuk penyerang yang saat ini masih dipinjamkan ke FC Bayern München hingga akhir musim.
Diterjemahkan oleh
Dia tidak punya masa depan di FC Bayern München: Chelsea FC menawarkan harga yang sangat tinggi untuk Nicolas Jackson, pemain yang saat ini dipinjamkan oleh FCB
Chelsea meminjamkan Jackson ke Munich musim panas lalu, di mana ia menjalankan perannya sebagai cadangan penyerang Harry Kane dengan cukup memuaskan, setidaknya dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pemain asal Senegal itu tidak memiliki masa depan di Munich, hal ini baru-baru ini juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Bayern Munich, Max Eberl. Jackson akan meninggalkan Säbener Straße pada akhir musim ini, katanya.
Bayern telah membayar biaya yang sangat tinggi sebesar 16,5 juta euro kepada Chelsea untuk peminjaman Jackson selama satu tahun. Dengan tambahan 65 juta euro, juara Bundesliga tersebut bisa saja merekrut pemain berusia 24 tahun itu secara permanen.
- AFP
Apakah mungkin Nicolas Jackson memiliki masa depan di Chelsea?
Di Chelsea, yang pada tahun 2023 telah mentransfer biaya transfer sebesar 37 juta euro kepada Villarreal, Jackson masih terikat kontrak hingga tahun 2033. Terutama karena sisa durasi kontraknya yang masih sangat panjang, The Blues memandang harga yang ditetapkan sebesar 70 juta euro sebagai harga yang wajar untuk Jackson, yang sejauh ini telah mencetak sepuluh gol dan empat assist dalam sekitar 1.150 menit bermain untuk Bayern.
Menurut The Athletic, belum jelas apakah Chelsea akan menjual Jackson pada musim panas ini atau memberikan kesempatan kedua kepada pemain timnas Senegal tersebut. Hal ini juga bergantung pada sejauh mana pelatih baru klub London tersebut merencanakan peran Jackson. Liam Rosenior, yang baru menggantikan Enzo Maresca pada Januari lalu, baru-baru ini telah dipecat. Hingga akhir musim, asisten pelatih sebelumnya, Calum McFarlane, akan memimpin tim sebagai pelatih sementara - siapa yang akan mengambil alih setelah itu masih belum jelas. Calon yang diincar adalah mantan pemain kelas dunia Cesc Fabregas, yang pernah bermain sebagai profesional selama empat setengah tahun untuk Chelsea dan saat ini sedang membuat gebrakan bersama Como di Serie A.
Nicolas Jackson tampaknya paling menarik perhatian di Italia
Jika Chelsea pada akhirnya berencana untuk menjual Jackson, hal itu bisa menjadi upaya yang rumit mengingat harga yang diminta sangat tinggi. Menurut The Athletic, klub tersebut mungkin akan mempertimbangkan untuk meminjamkan Jackson kembali dengan opsi pembelian atau kewajiban pembelian.
Baru-baru ini, minat terhadap Jackson dikabarkan terutama datang dari dua raksasa Italia, Juventus Turin dan AC Milan. Bagi Chelsea, penyerang tersebut telah tampil dalam total 81 pertandingan selama dua tahun sebelum dipinjamkan ke Munich, mencetak 30 gol, dan memberikan 12 assist.
- Getty Images
Statistik Nicolas Jackson bersama FC Bayern
Permainan
30
Menit bermain
1.152
Gol
10
Assist
4
Kartu kuning
1
Kartu merah
1