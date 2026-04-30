Dia tidak punya masa depan di FC Bayern München: Chelsea FC menawarkan harga yang sangat tinggi untuk Nicolas Jackson, pemain yang saat ini dipinjamkan oleh FCB

Di Chelsea, yang pada tahun 2023 telah mentransfer biaya transfer sebesar 37 juta euro kepada Villarreal, Jackson masih terikat kontrak hingga tahun 2033. Terutama karena sisa durasi kontraknya yang masih sangat panjang, The Blues memandang harga yang ditetapkan sebesar 70 juta euro sebagai harga yang wajar untuk Jackson, yang sejauh ini telah mencetak sepuluh gol dan empat assist dalam sekitar 1.150 menit bermain untuk Bayern.

Menurut The Athletic, belum jelas apakah Chelsea akan menjual Jackson pada musim panas ini atau memberikan kesempatan kedua kepada pemain timnas Senegal tersebut. Hal ini juga bergantung pada sejauh mana pelatih baru klub London tersebut merencanakan peran Jackson. Liam Rosenior, yang baru menggantikan Enzo Maresca pada Januari lalu, baru-baru ini telah dipecat. Hingga akhir musim, asisten pelatih sebelumnya, Calum McFarlane, akan memimpin tim sebagai pelatih sementara - siapa yang akan mengambil alih setelah itu masih belum jelas. Calon yang diincar adalah mantan pemain kelas dunia Cesc Fabregas, yang pernah bermain sebagai profesional selama empat setengah tahun untuk Chelsea dan saat ini sedang membuat gebrakan bersama Como di Serie A.