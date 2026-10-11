Iraola geram melihat timnya runtuh setelah Ryan Gravenberch menerima kartu merah yang kontroversial. Pertandingan di Anfield berjalan seimbang hingga menit ke-62, ketika mantan pemain Bayern Munich itu diusir karena pelanggaran terhadap Jérémy Doku yang membuatnya menerima kartu kuning kedua.

“Saya rasa analisisnya cukup jelas, bukan?” kata Iraola dalam konferensi pers setelah pertandingan. “Saya rasa kami menjalani dua pertandingan yang berbeda: satu hingga kartu merah, dan satu lagi sejak kartu merah hingga akhir laga. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik selama 62 menit pertama, hingga kartu merah itu. Dan setelah kartu merah, mereka jelas lebih baik daripada kami. Mereka pun mencetak gol. Namun, saya rasa para pemain patut mendapat apresiasi hari ini karena mereka telah memberikan segalanya.”

Ia menambahkan: “Mereka telah memberikan segalanya. Saya juga rasa para suporter tampil luar biasa hari ini, luar biasa. Sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Saya rasa atmosfer dan perasaan yang kami miliki hingga saat itu juga luar biasa. Itu mungkin momen terbaik kami, ketika kami menciptakan peluang dan bermain dengan positif. Tentu saja, ketika Anda kalah 3-0, hal itu tidak banyak berarti. Namun, saya rasa itu penting.”



