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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Dia tidak pantas mendapat dua kartu kuning”: Andoni Iraola bela Ryan Gravenberch setelah bintang Liverpool itu diusir secara kontroversial dalam kekalahan 3-0 dari Manchester City

A. Iraola
Liverpool
Manchester City
Premier League

Andoni Iraola mengecam keputusan mengusir Ryan Gravenberch saat Liverpool menelan kekalahan telak 0-3 di kandang dari Manchester City pada Minggu. Pelatih Liverpool itu menilai gelandang asal Belanda tersebut diperlakukan tidak adil oleh wasit Chris Kavanagh sebelum timnya ambruk pada akhir laga, sehingga tim tamu berhasil merebut tiga poin.

  • Iraola pertanyakan kepemimpinan wasit yang “mengkhawatirkan” di Anfield

    Iraola geram melihat timnya runtuh setelah Ryan Gravenberch menerima kartu merah yang kontroversial. Pertandingan di Anfield berjalan seimbang hingga menit ke-62, ketika mantan pemain Bayern Munich itu diusir karena pelanggaran terhadap Jérémy Doku yang membuatnya menerima kartu kuning kedua.

    “Saya rasa analisisnya cukup jelas, bukan?” kata Iraola dalam konferensi pers setelah pertandingan. “Saya rasa kami menjalani dua pertandingan yang berbeda: satu hingga kartu merah, dan satu lagi sejak kartu merah hingga akhir laga. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik selama 62 menit pertama, hingga kartu merah itu. Dan setelah kartu merah, mereka jelas lebih baik daripada kami. Mereka pun mencetak gol. Namun, saya rasa para pemain patut mendapat apresiasi hari ini karena mereka telah memberikan segalanya.”

    Ia menambahkan: “Mereka telah memberikan segalanya. Saya juga rasa para suporter tampil luar biasa hari ini, luar biasa. Sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Saya rasa atmosfer dan perasaan yang kami miliki hingga saat itu juga luar biasa. Itu mungkin momen terbaik kami, ketika kami menciptakan peluang dan bermain dengan positif. Tentu saja, ketika Anda kalah 3-0, hal itu tidak banyak berarti. Namun, saya rasa itu penting.”


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola bersikeras kartu kuning pertama Gravenberch tidak semestinya diberikan

    Pria asal Spanyol itu terutama keberatan dengan kartu kuning pertama yang diberikan kepada Gravenberch. Menurutnya, kontak tersebut terlalu ringan untuk diganjar hukuman seberat itu dalam pertandingan sepenting ini. “Menurut saya, pelanggaran pertama Ryan sama sekali tidak layak diganjar kartu kuning, sama sekali tidak,” katanya.

    “Dalam pertandingan seperti ini, itu hanya menginjak jempol kaki, atau hal kecil semacam itu. Wasit bahkan tidak langsung menyatakan itu pelanggaran. Dia membiarkan permainan berlanjut, lalu saya rasa Anderson melangkah beberapa langkah. Dia memutuskan untuk menjatuhkan diri. Saya tidak tahu mengapa setelah itu wasit mengeluarkan kartu kuning, karena itu bukan situasi yang memberikan keuntungan. Kami punya sembilan pemain di belakang bola. Seolah-olah mereka punya banyak, Anda tahu, itu terjadi di tengah lapangan, tidak ada bahaya di sana.”

  • Iraola pertanyakan konsistensi wasit dalam memberikan kartu

    Iraola juga mempertanyakan keputusan wasit memberi Ronald Araújo kartu kuning pada awal pertandingan karena memprotes. Menurutnya, jika wasit mengambil sikap seketat itu terhadap protes, pendekatan yang sama harus diterapkan secara konsisten sepanjang musim.

    “Sebagai wasit, Anda membuat diri Anda sendiri kesulitan, dan kami juga ikut kesulitan. Pada awal pertandingan, Ronald [Araújo] mendapat kartu kuning. Saya tahu dia mengeluh dan bereaksi, tetapi dalam pertandingan seperti ini, jika Anda langsung menghukum Ronald karena mengeluh setelah [Marc] Guéhi melakukan handball, Anda menempatkan diri dalam posisi sulit,” jelas Irola.

    Ia menyimpulkan: “Anda langsung memberi bek kanan kartu kuning pada awal pertandingan. Menurut buku panduan, ya, itu sempurna. Dia mengeluh, dan Anda bisa memberinya kartu kuning. Namun, setelah itu saya akan memperhatikannya dengan saksama sepanjang musim, karena setiap kali seseorang mengeluh, dia harus mendapat kartu kuning.”

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City manfaatkan keunggulan jumlah pemain

    Begitu Liverpool harus bermain dengan sepuluh pemain, sang juara bertahan tak membuang waktu untuk memanfaatkan keunggulan mereka. Erling Haaland membuka skor hanya tiga menit setelah pengusiran tersebut, sebelum Jérémy Doku dan Rayan Cherki menambah gol untuk memastikan sore yang menyedihkan bagi pendukung tuan rumah.

    Meski skor akhir telak, reaksi Andoni Iraola tetap berfokus pada perubahan momentum akibat keputusan wasit, bukan pada kegagalan taktik menyeluruh para pemainnya. Pada babak pertama, Liverpool mampu mempertahankan blok pertahanan yang disiplin dan menyulitkan tim asuhan Enzo Maresca, tetapi celah yang muncul akibat absennya Gravenberch terbukti menjadi petaka.

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