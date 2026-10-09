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'Dia tidak mendapat pujian yang layak dia terima' - Myles Lewis-Skelly menyebut bintang Arsenal yang 'paling diremehkan' dan diandalkan Mikel Arteta
Merino mendapat pujian tinggi dari akademi Arsenal
Lewis-Skelly menyebut Mikel Merino sebagai talenta yang paling kurang diapresiasi di ruang ganti Arsenal. Gelandang Spanyol itu diam-diam telah memantapkan diri sebagai sosok penting di London utara, tetapi kontribusinya secara keseluruhan kerap luput dari perhatian publik luas.
Lulusan akademi Arsenal itu meyakini rekan seniornya tersebut memberikan nilai yang sangat besar di atas lapangan. Di luar kontribusi langsungnya, Merino juga berperan sebagai mentor aktif bagi para pemain muda yang berusaha mengamankan tempat mereka di skuad Arteta.
- Getty Images Sport
Belajar dari seorang profesional berpengalaman
Gelandang remaja itu dengan sangat jelas menunjukkan kekagumannya kepada pemain berusia 30 tahun tersebut. Saat berbicara tentang pengaruh Merino di balik layar, Lewis-Skelly menyoroti kecerdasan sang pemain senior dan kemampuannya mencetak gol.
"Yang paling diremehkan? Mikel, Mikel Merino. Seratus persen, kawan," jelas Lewis-Skelly dalam wawancara dengan Premier League. "Orang itu, saya merasa dia tidak mendapatkan pengakuan yang layak dia dapatkan. Bahkan hari ini, saya berbicara dengannya tentang bagaimana dia mencetak begitu banyak gol karena saya ingin belajar dan menambahkan itu ke permainan saya."
Ia menambahkan: "Cara dia melihat sepakbola, itu sangat bagus untuk dipelajari. Dia seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak dia dapatkan."
Frustrasi dan aksi heroik tim nasional
Merino baru-baru ini membuktikan kualitas penentunya di panggung internasional, muncul dari bangku cadangan pada babak pertama untuk mencetak dua gol dramatis di akhir laga dalam kemenangan 2-1 Spanyol atas Kroasia di Split.
Terlepas dari aksi heroiknya yang memenangkan pertandingan dan rentetan luar biasa sebagai pemain pengganti yang memberi dampak, pemain Arsenal itu mengakui ia sedang berjuang melawan 'frustrasi' atas minimnya kesempatan menjadi starter.
"Saya sangat senang bisa membantu tim, ini pertandingan lain ketika giliran saya mencetak gol dari bangku cadangan," kata Merino setelah pertandingan. "Saya akan tampil dengan sikap sebaik mungkin meski frustrasi karena tidak bisa bermain lebih banyak… tetapi tim ini adalah sebuah keluarga dan itu selalu terlihat."
- Getty Images Sport
Mencari menit bermain reguler untuk klub dan negara
Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menyuarakan hal senada dengan Lewis-Skelly, dengan menyiratkan bahwa sang gelandang sangat diremehkan di negaranya sendiri. Setelah melihat supersub-nya memastikan kemenangan atas tim Kroasia yang tangguh, De la Fuente mengklaim bahwa merupakan sebuah "kehormatan" untuk melatihnya, seraya menambahkan bahwa ia akan "menggendongnya di lengannya" menuju Piala Dunia.
Merino kini harus berusaha menyalurkan momentumnya di level internasional ke performanya di klub. Ke depannya, gelandang itu menghadapi tantangan langsung untuk menerjemahkan dampaknya yang konsisten dan mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan menjadi tempat starter reguler bagi Arsenal dan Spanyol.
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