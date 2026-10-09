Gelandang remaja itu dengan sangat jelas menunjukkan kekagumannya kepada pemain berusia 30 tahun tersebut. Saat berbicara tentang pengaruh Merino di balik layar, Lewis-Skelly menyoroti kecerdasan sang pemain senior dan kemampuannya mencetak gol.

"Yang paling diremehkan? Mikel, Mikel Merino. Seratus persen, kawan," jelas Lewis-Skelly dalam wawancara dengan Premier League. "Orang itu, saya merasa dia tidak mendapatkan pengakuan yang layak dia dapatkan. Bahkan hari ini, saya berbicara dengannya tentang bagaimana dia mencetak begitu banyak gol karena saya ingin belajar dan menambahkan itu ke permainan saya."

Ia menambahkan: "Cara dia melihat sepakbola, itu sangat bagus untuk dipelajari. Dia seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak dia dapatkan."



