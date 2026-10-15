Pusat kekuasaan di Zurich menjadi tempat berlangsungnya perdebatan selama tiga setengah jam pada Kamis ketika Infantino berupaya menghadapi dampak dari pembatalan proposal FIFA Forward Enterprise (FFE). Rencana rahasia yang akan menyerahkan sebagian besar hak komersial FIFA kepada investor swasta itu dibatalkan hanya beberapa hari setelah terungkap.

Namun, reputasi sang presiden tampaknya telah mengalami kerusakan signifikan. Perwakilan Eropa dan Amerika Utara menuntut pengungkapan seluruh dokumen yang terkait dengan negosiasi yang gagal tersebut. Ketua Football Association, Debbie Hewitt, yang juga menjabat sebagai wakil presiden FIFA, termasuk pengkritik paling vokal. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena anggota dewan masih belum diberi tahu rincian kesepakatan itu.

Dalam pertemuan yang digambarkan berlangsung tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, Infantino mengakui kesalahannya karena tidak berkonsultasi dengan dewan badan pengatur tersebut sebelum menjalin pembicaraan dengan pihak penyandang dana dari luar. Hewitt menerima permintaan maaf itu, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Ia mengatakan penolakan sang presiden untuk menjawab pertanyaan langsung mengenai dokumen FFE menimbulkan kekhawatiran serius tentang kepemimpinannya.

Ketua FA itu menegaskan bahwa situasi ini telah mencapai titik kritis. Menurutnya, jika informasi yang diperlukan tidak segera diberikan, Infantino tidak seharusnya lagi menduduki jabatan tertinggi dalam sepak bola dunia. "Saya pikir dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan jika dia tidak menjawabnya sekarang, dia tidak layak menjadi presiden FIFA," katanya kepada BBC Sport.