"Dia tidak layak disebut-sebut" - Jurgen Klopp membalas kritik tajam terhadap Virgil van Dijk yang dilontarkan oleh mantan bintang timnas Belanda

Klopp membalas serangan Van der Vaart setelah mantan gelandang Belanda itu melontarkan kritik tajam terhadap Virgil van Dijk. Saat berbicara sebagai pakar di MagentaTV menjelang laga Piala Dunia Belanda melawan Swedia, Klopp mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap sifat serangan yang ditujukan kepada mantan pemain andalan The Reds tersebut.

Van Dijk, yang menjadi pilar pertahanan tim Liverpool paling sukses di bawah asuhan Klopp antara tahun 2018 dan 2024, menjadi sorotan setelah penampilan pertahanannya yang goyah saat melawan Jepang dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 di awal turnamen ini. Namun, Klopp tetap teguh pada keyakinannya bahwa pemain berusia 34 tahun itu tetaplah seorang pemain kelas dunia.