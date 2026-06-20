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"Dia tidak layak disebut-sebut" - Jurgen Klopp membalas kritik tajam terhadap Virgil van Dijk yang dilontarkan oleh mantan bintang timnas Belanda
- Ziggo Sport
Klopp membela mantan kaptennya
Klopp membalas serangan Van der Vaart setelah mantan gelandang Belanda itu melontarkan kritik tajam terhadap Virgil van Dijk. Saat berbicara sebagai pakar di MagentaTV menjelang laga Piala Dunia Belanda melawan Swedia, Klopp mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap sifat serangan yang ditujukan kepada mantan pemain andalan The Reds tersebut.
Van Dijk, yang menjadi pilar pertahanan tim Liverpool paling sukses di bawah asuhan Klopp antara tahun 2018 dan 2024, menjadi sorotan setelah penampilan pertahanannya yang goyah saat melawan Jepang dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 di awal turnamen ini. Namun, Klopp tetap teguh pada keyakinannya bahwa pemain berusia 34 tahun itu tetaplah seorang pemain kelas dunia.
Perbandingan 'Boeing 747'
Kontroversi ini memuncak ketika Van der Vaart, yang bekerja sebagai komentator untuk stasiun televisi Belanda NOS, memberikan analisis tajam mengenai mobilitas Van Dijk. Mantan bintang Hamburg dan Real Madrid itu mengaku “terkejut” dengan penampilan sang bek, khususnya mengkritik kemampuannya berputar dan bergerak di ruang sempit.
“Saya harus jujur: Saya cukup terkejut dengan Van Dijk,” kata Van der Vaart. “Melihatnya, saya berpikir: itu tidak terlihat bagus. Terutama saat berputar. Hal itu terlihat sangat sulit. Agak mirip Boeing 747 yang sedang berbelok. Saya harap ia mulai berputar sedikit lebih cepat selama turnamen ini.”
Gambaran yang penuh warna ini tidak disukai oleh Klopp, yang menghargai kepemimpinan dan kualitas teknis yang terus diberikan Van Dijk bagi tim asuhan Ronald Koeman.
Penilaian tajam Klopp terhadap Van der Vaart
Saat ditanya mengenai komentar tersebut, Klopp tidak segan-segan mempertanyakan kredibilitas Van der Vaart serta kecenderungannya untuk berfokus pada hal-hal negatif. Pelatih asal Jerman itu menyiratkan bahwa pernyataan sang pakar lebih bertujuan mencari perhatian daripada memberikan wawasan taktis yang bermakna.
“Saya tidak sepenuhnya yakin apakah Rafael van der Vaart layak disebutkan,” balas Klopp dengan tajam. “Tapi jika suatu saat dia pernah mengatakan sesuatu yang positif tentang pemain mana pun, maka saya akan dengan senang hati menganggapnya serius lagi. Anda merasa dia melihat sesuatu, lalu hal itu harus dirumuskan dengan cara yang berbelit-belit, dan pada akhirnya dia justru menentangnya. Tapi dengan cara seperti itu, hal itu sebenarnya tidak penting.”
- Getty Images Sport
Perkataan Van Dijk membuahkan hasil
Meskipun meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, Van Dijk tetap rendah hati saat berbicara kepada media setelah laga melawan Jepang. Kapten tim itu mengakui bahwa timnya kesulitan menembus pertahanan tim Jepang yang terorganisir dengan baik, yang menerapkan formasi 5-4-1 yang kompak hampir sepanjang pertandingan.
“Kami bermain melawan Jepang yang mempertahankan formasi yang sangat kompak. Itu sulit,” jelas Van Dijk. “Pada akhirnya, kami memulai dengan hasil imbang. Kami pasti bisa bermain lebih baik. Sekarang fokus ke pertandingan berikutnya.”
Seruan semangat Van Dijk jelas membuahkan hasil, karena Belanda bangkit dengan gemilang dan memastikan kemenangan telak 5-1 atas Swedia di pertandingan kedua mereka.