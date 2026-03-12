"Dia tidak boleh pergi ke sana!" - Legenda Liverpool memohon Caoimhin Kelleher untuk tidak bergabung dengan Chelsea di tengah krisis penjaga gawang The Blues, sambil menyiratkan kemungkinan kembalinya sang kiper ke Liverpool

Mengenai minat yang dilaporkan dari Stamford Bridge, Aldridge dengan tegas menyatakan bahwa Kelleher sebaiknya menghindari transfer tersebut, terutama setelah ia bergabung dengan Brentford dengan kontrak lima tahun pada Juni 2025. "Chelsea? Dia tidak boleh pergi ke sana. Dia telah menjalani masa magang di Liverpool, dan sekarang dia sedang menjalani masa magang dengan tim yang sedang tampil sangat baik," katanya.

Aldridge yakin perjalanan sang kiper asal Irlandia ini masih jauh dari selesai, dan usia mudanya menjadi keunggulan besar. "Apa pun yang terjadi, dia bisa bergabung dengan klub besar di masa depan, tentu saja. Dia masih relatif muda untuk ukuran kiper, jangan lupa itu."