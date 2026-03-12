Getty Images Sport
"Dia tidak boleh pergi ke sana!" - Legenda Liverpool memohon Caoimhin Kelleher untuk tidak bergabung dengan Chelsea di tengah krisis penjaga gawang The Blues, sambil menyiratkan kemungkinan kembalinya sang kiper ke Liverpool
Harapan untuk keluar dengan harga murah dan pembelian kembali
Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menyediakan odds sepak bola terbaru, Aldridge memuji kiper "sempurna" tersebut dan menyesali penjualan murahnya ke Brentford. "Caoimhin Kelleher adalah kiper hebat. Kami menyukainya, para penggemar menyukainya... Dia tidak pernah melakukan kesalahan apa pun," katanya. "Satu hal yang benar-benar mengejutkan saya adalah dia dijual seharga sekitar £15 juta. Saya pikir dia akan menjadi pemain seharga £40 juta." Aldridge kemudian mengungkapkan harapannya bahwa ada klausul yang memungkinkan Kelleher kembali: "Saya hanya berharap ada sesuatu di sana sehingga ketika Liverpool datang, kita bisa membawanya kembali seharga £15 juta setelah dia mendapatkan pengalaman."
Peringatan untuk Kelleher dari Chelsea
Mengenai minat yang dilaporkan dari Stamford Bridge, Aldridge dengan tegas menyatakan bahwa Kelleher sebaiknya menghindari transfer tersebut, terutama setelah ia bergabung dengan Brentford dengan kontrak lima tahun pada Juni 2025. "Chelsea? Dia tidak boleh pergi ke sana. Dia telah menjalani masa magang di Liverpool, dan sekarang dia sedang menjalani masa magang dengan tim yang sedang tampil sangat baik," katanya.
Aldridge yakin perjalanan sang kiper asal Irlandia ini masih jauh dari selesai, dan usia mudanya menjadi keunggulan besar. "Apa pun yang terjadi, dia bisa bergabung dengan klub besar di masa depan, tentu saja. Dia masih relatif muda untuk ukuran kiper, jangan lupa itu."
Mimpi tentang kembalinya Klopp
Mengalihkan perhatiannya ke bangku cadangan, Aldridge menyinggung hubungan emosional dengan mantan manajer Klopp, terutama karena Liverpool mengalami hasil yang kurang memuaskan di bawah Slot musim ini. Klopp meninggalkan Anfield pada musim panas 2024 setelah masa jabatan legendaris selama sembilan tahun, di mana ia berhasil meraih delapan trofi, termasuk gelar Premier League dan Liga Champions. Meskipun Aldridge tetap mendukung manajer saat ini, ia mengakui bahwa pintu selalu terbuka untuk manajer asal Jerman tersebut. "Kami akan senang jika dia kembali jika Arne Slot pergi, tentu saja, karena apa yang dia lakukan untuk kami, gairah yang dia bawa ke tim itu seperti Bill Shankly," jelas Aldridge.
Pertemuan di masa depan dan status legendaris
Aldridge, yang akan segera bertemu kembali dengan Klopp dalam pertandingan amal di Anfield, bercanda tentang kemungkinan Liverpool berhadapan dengan Klopp di Eropa jika dia bergabung dengan klub seperti Real Madrid. "Semoga beruntung baginya, asalkan saat dia bermain melawan Liverpool di Liga Champions di masa depan, saya ingin dia memainkan pemain cadangannya!" ujarnya dengan nada bercanda.
