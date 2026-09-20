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'Dia tidak boleh ada di tim!' - Carragher mengecam Wirtz setelah salah satu penampilan terburuknya bersama Liverpool, tetapi mendukung Jurgen Klopp untuk membangkitkannya kembali
Carragher mempertanyakan produktivitas dan banderol harga Wirtz
Carragher tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap Wirtz setelah penampilan yang mengecewakan saat melawan Bournemouth. Meski Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 di Vitality Stadium, sorotan tetap tertuju pada ketidakmampuan gelandang Jerman itu untuk memberi pengaruh pada permainan. Pada babak pertama, Carragher sangat vokal soal kontribusi pemain berusia 23 tahun tersebut saat bertugas sebagai co-commentator. "Wirtz benar-benar buruk lagi," katanya. "Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada yang terjadi di sana."
"Itu salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool," ujarnya di Jamie Carragher Podcast. Menjelaskan lebih lanjut kekhawatirannya, ia mengakui: "Saya memang kritis terhadap fakta bahwa dia tidak punya angka-angka itu. Tapi biasanya saat Anda menonton Wirtz, dia rapi dan teratur, dia menjaga penguasaan bola, ada hal-hal yang Anda sukai."
Ia menambahkan: "Dia bisa keluar dari situasi sempit ketika biasanya Anda mengharapkan pemain Anda kehilangan bola. Tapi alasan saya khawatir adalah, saya tidak berpikir Wirtz sedang dalam performa buruk sejak dia datang ke Liverpool. Saya justru berpikir apa yang kita lihat adalah memang seperti itulah dia. Dan saya sudah khawatir terhadap Wirtz mungkin 12 bulan lalu. Dan mungkin itu sedikit terlalu dini untuk mengatakannya, tetapi saya tidak mengatakannya. Itu hanya ada di benak saya."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran taktis dan efek Szoboszlai
Dampak taktis dari dimasukkannya Wirtz ke starting XI juga menjadi poin perdebatan bagi Carragher. Ia meyakini bahwa memainkan Wirtz di peran nomor 10 memaksa pemain-pemain kunci lain keluar dari posisi alami mereka, secara spesifik menyebut pemain internasional Hungaria Dominik Szoboszlai. "Kekhawatiran untuk Wirtz sekarang adalah bahwa penampilannya sejauh ini, atau apa yang telah dia berikan kepada Liverpool, sangat rendah," ujar Carragher.
"Ekspektasi kami terhadapnya adalah membawa Liverpool meraih satu lagi gelar liga, membawa Liverpool menjuarai Liga Champions. Jarak yang harus ia tempuh untuk hampir membenarkan apa yang diharapkan orang-orang, saya hampir merasa itu terlalu besar. Anda tidak bisa sampai ke sana."
Menuntut keputusan besar dari Iraola
Dengan laga berisiko tinggi melawan Manchester City yang sudah di depan mata di Anfield pada 11 Oktober, Carragher mendesak manajer Andoni Iraola untuk membuat keputusan tanpa kompromi. Pundit itu menegaskan bahwa berdasarkan performa saat ini, tidak ada alasan bagi Wirtz untuk menjadi starter melawan juara bertahan. "Saya pikir ke depannya Iraola punya keputusan yang harus dibuat di sini. Wirtz tidak akan ada di tim Liverpool saya," tegasnya.
Pundit itu menyoroti bahwa akurasi umpan Wirtz sebesar 63 persen saat melawan Bournemouth adalah yang terendah dibandingkan pemain Liverpool mana pun yang berada di lapangan, dan membandingkannya dengan 75 persen yang dicatatkan Milos Kerkez dan Alexander Isak. "Manchester City di kandang, bagi saya, dia tidak bisa ada di tim," tambah Carragher dengan tegas.
- Getty Images Sport
Bisakah Jurgen Klopp menyelamatkan musim Wirtz?
Terlepas dari kritik keras tersebut, Carragher meyakini ada satu jalan potensial bagi Wirtz untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya: jeda internasional. Dengan mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp kini memimpin tim nasional Jerman, Wirtz akan menghabiskan tiga pekan di bawah arahan sosok yang lebih memahami ekspektasi di Anfield daripada siapa pun.
Klopp telah memasukkan gelandang itu ke dalam skuadnya untuk laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Yunani. "Satu-satunya harapan bagi pendukung Liverpool sekarang adalah Klopp merupakan manajer Jerman," ujar Carragher. "Wirtz pergi bersama tim Jerman selama tiga pekan, dan jelas dia adalah salah satu pemain terbaik di Jerman, begitulah cara mereka memandangnya.
Carragher mengakui bahwa gaya man-management khas Klopp bisa menjadi kunci untuk mengeluarkan potensi terbaik Wirtz. "Jurgen adalah salah satu manajer terbaik di dunia, kita tahu itu. Dan apa yang bisa dia keluarkan dari para pemain mungkin lebih besar daripada kebanyakan manajer karena karakter kepribadiannya, dan semoga sesuatu bisa terjadi untuknya."
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