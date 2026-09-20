Carragher tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap Wirtz setelah penampilan yang mengecewakan saat melawan Bournemouth. Meski Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 di Vitality Stadium, sorotan tetap tertuju pada ketidakmampuan gelandang Jerman itu untuk memberi pengaruh pada permainan. Pada babak pertama, Carragher sangat vokal soal kontribusi pemain berusia 23 tahun tersebut saat bertugas sebagai co-commentator. "Wirtz benar-benar buruk lagi," katanya. "Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada yang terjadi di sana."

"Itu salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool," ujarnya di Jamie Carragher Podcast. Menjelaskan lebih lanjut kekhawatirannya, ia mengakui: "Saya memang kritis terhadap fakta bahwa dia tidak punya angka-angka itu. Tapi biasanya saat Anda menonton Wirtz, dia rapi dan teratur, dia menjaga penguasaan bola, ada hal-hal yang Anda sukai."

Ia menambahkan: "Dia bisa keluar dari situasi sempit ketika biasanya Anda mengharapkan pemain Anda kehilangan bola. Tapi alasan saya khawatir adalah, saya tidak berpikir Wirtz sedang dalam performa buruk sejak dia datang ke Liverpool. Saya justru berpikir apa yang kita lihat adalah memang seperti itulah dia. Dan saya sudah khawatir terhadap Wirtz mungkin 12 bulan lalu. Dan mungkin itu sedikit terlalu dini untuk mengatakannya, tetapi saya tidak mengatakannya. Itu hanya ada di benak saya."