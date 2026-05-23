"Dia tidak bisa menjadi pemain kunci di sana": Uli Hoeneß mengkritik Julian Nagelsmann terkait bintang FC Bayern

Perdebatan mengenai posisi Joshua Kimmich di tim nasional Jerman kembali memanas berkat pernyataan Uli Hoeneß. Ia melontarkan kritik terhadap pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.

Presiden Kehormatan FC Bayern München tidak setuju dengan keputusan Nagelsmann untuk menempatkan Kimmich sebagai bek kanan alih-alih di posisi gelandang tengah.

  • "Saya membutuhkan Joshua Kimmich di lini tengah. Tidak mungkin di posisi bek kanan, karena dia tidak bisa menjadi pemain pemimpin di sana," kata Hoeneß dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel. Pria berusia 74 tahun itu berpendapat bahwa tim nasional Jerman membutuhkan blok Bayern di lini tengah, yang terdiri dari Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. 

    Perdebatan mengenai posisi Kimmich di tim nasional telah berlangsung cukup lama, meskipun sebenarnya sudah mereda. Sementara di FC Bayern ia ditempatkan sebagai gelandang bertahan di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, Nagelsmann menempatkannya sebagai bek kanan dan tetap mempertahankannya hingga saat ini, termasuk menjelang Piala Dunia. "Sebenarnya ini adalah diskusi yang sangat, sangat panjang. Pelatih tahu bahwa saya bisa bermain di kedua posisi tersebut, dan karenanya hal itu bisa dimanfaatkan," kata Kimmich mengenai hal ini tahun lalu.

    Terlepas dari isu Kimmich, Hoeneß secara umum tidak sepenuhnya setuju dengan skuad Piala Dunia yang dipilih Nagelsmann untuk turnamen besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut Hoeneß, skuad tersebut memang "bagus, tapi belum kelas dunia". "Tim seharusnya dibiarkan bermain bersama tiga, empat, atau lima kali untuk membentuk kesatuan," katanya. Ia menegaskan bahwa ini bukan serangan pribadi terhadap Nagelsmann, melainkan hanya "kritik objektif dan profesional".

    Hoeneß juga mengkritik penanganan terhadap Oliver Baumann dan penurunannya menjadi kiper cadangan di belakang Manuel Neuer dari Bayern. "Itu tidak benar, tidak adil," katanya. Meskipun bos klub tersebut telah menekankan pada perayaan gelar juara FC Bayern bahwa Neuer tetap kiper terbaik baginya, ia tetap merasa kasihan pada Baumann.

    Neuer yang berusia 40 tahun sebenarnya sudah mengakhiri kariernya di tim nasional setelah Euro 2024 di kandang sendiri, namun ia kembali lagi untuk Piala Dunia. Baumann, yang menjalani kualifikasi Piala Dunia sebagai kiper nomor satu Jerman dan awalnya juga ditunjuk oleh Nagelsmann untuk peran tersebut di turnamen ini, kini harus mundur ke posisi di belakang Neuer.

    Timnas Jerman akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador di fase grup Piala Dunia (11 Juni - 19 Juli).

  • Tim DFB: Skuad untuk Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlub
    GawangOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KiperManuel NeuerFC Bayern München
    GawangAlexander NübelVfB Stuttgart
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    BekPascal GroßBrighton & Hove Albion
    BekJoshua KimmichFC Bayern München
    BekFelix NmechaBorussia Dortmund
    BekAleksandar PavlovicFC Bayern München
    BekDavid RaumRB Leipzig
    BekAntonio RüdigerReal Madrid
    BekNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    BekAngelo StillerVfB Stuttgart
    BekJonathan TahFC Bayern München
    BekMalick ThiawNewcastle United
    PenyerangNadiem AmiriMainz 05
    PenyerangMaximilian BeierBorussia Dortmund
    PenyerangLeon GoretzkaFC Bayern München
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal
    PenyerangLennart KarlFC Bayern München
    PenyerangJamie LewelingVfB Stuttgart
    PenyerangJamal MusialaFC Bayern München
    PenyerangLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United
