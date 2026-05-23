"Dia tidak bisa menjadi pemain kunci di sana": Uli Hoeneß mengkritik Julian Nagelsmann terkait bintang FC Bayern

Terlepas dari isu Kimmich, Hoeneß secara umum tidak sepenuhnya setuju dengan skuad Piala Dunia yang dipilih Nagelsmann untuk turnamen besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut Hoeneß, skuad tersebut memang "bagus, tapi belum kelas dunia". "Tim seharusnya dibiarkan bermain bersama tiga, empat, atau lima kali untuk membentuk kesatuan," katanya. Ia menegaskan bahwa ini bukan serangan pribadi terhadap Nagelsmann, melainkan hanya "kritik objektif dan profesional".

Hoeneß juga mengkritik penanganan terhadap Oliver Baumann dan penurunannya menjadi kiper cadangan di belakang Manuel Neuer dari Bayern. "Itu tidak benar, tidak adil," katanya. Meskipun bos klub tersebut telah menekankan pada perayaan gelar juara FC Bayern bahwa Neuer tetap kiper terbaik baginya, ia tetap merasa kasihan pada Baumann.

Neuer yang berusia 40 tahun sebenarnya sudah mengakhiri kariernya di tim nasional setelah Euro 2024 di kandang sendiri, namun ia kembali lagi untuk Piala Dunia. Baumann, yang menjalani kualifikasi Piala Dunia sebagai kiper nomor satu Jerman dan awalnya juga ditunjuk oleh Nagelsmann untuk peran tersebut di turnamen ini, kini harus mundur ke posisi di belakang Neuer.

Timnas Jerman akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador di fase grup Piala Dunia (11 Juni - 19 Juli).