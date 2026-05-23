Presiden Kehormatan FC Bayern München tidak setuju dengan keputusan Nagelsmann untuk menempatkan Kimmich sebagai bek kanan alih-alih di posisi gelandang tengah.
"Dia tidak bisa menjadi pemain kunci di sana": Uli Hoeneß mengkritik Julian Nagelsmann terkait bintang FC Bayern
"Saya membutuhkan Joshua Kimmich di lini tengah. Tidak mungkin di posisi bek kanan, karena dia tidak bisa menjadi pemain pemimpin di sana," kata Hoeneß dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel. Pria berusia 74 tahun itu berpendapat bahwa tim nasional Jerman membutuhkan blok Bayern di lini tengah, yang terdiri dari Kimmich dan Aleksandar Pavlovic.
Perdebatan mengenai posisi Kimmich di tim nasional telah berlangsung cukup lama, meskipun sebenarnya sudah mereda. Sementara di FC Bayern ia ditempatkan sebagai gelandang bertahan di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, Nagelsmann menempatkannya sebagai bek kanan dan tetap mempertahankannya hingga saat ini, termasuk menjelang Piala Dunia. "Sebenarnya ini adalah diskusi yang sangat, sangat panjang. Pelatih tahu bahwa saya bisa bermain di kedua posisi tersebut, dan karenanya hal itu bisa dimanfaatkan," kata Kimmich mengenai hal ini tahun lalu.
Uli Hoeneß mengenai degradasi Baumann: "Itu tidak pantas"
Terlepas dari isu Kimmich, Hoeneß secara umum tidak sepenuhnya setuju dengan skuad Piala Dunia yang dipilih Nagelsmann untuk turnamen besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut Hoeneß, skuad tersebut memang "bagus, tapi belum kelas dunia". "Tim seharusnya dibiarkan bermain bersama tiga, empat, atau lima kali untuk membentuk kesatuan," katanya. Ia menegaskan bahwa ini bukan serangan pribadi terhadap Nagelsmann, melainkan hanya "kritik objektif dan profesional".
Hoeneß juga mengkritik penanganan terhadap Oliver Baumann dan penurunannya menjadi kiper cadangan di belakang Manuel Neuer dari Bayern. "Itu tidak benar, tidak adil," katanya. Meskipun bos klub tersebut telah menekankan pada perayaan gelar juara FC Bayern bahwa Neuer tetap kiper terbaik baginya, ia tetap merasa kasihan pada Baumann.
Neuer yang berusia 40 tahun sebenarnya sudah mengakhiri kariernya di tim nasional setelah Euro 2024 di kandang sendiri, namun ia kembali lagi untuk Piala Dunia. Baumann, yang menjalani kualifikasi Piala Dunia sebagai kiper nomor satu Jerman dan awalnya juga ditunjuk oleh Nagelsmann untuk peran tersebut di turnamen ini, kini harus mundur ke posisi di belakang Neuer.
Timnas Jerman akan menghadapi Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador di fase grup Piala Dunia (11 Juni - 19 Juli).
Tim DFB: Skuad untuk Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kiper Manuel Neuer FC Bayern München Gawang Alexander Nübel VfB Stuttgart Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Bek Pascal Groß Brighton & Hove Albion Bek Joshua Kimmich FC Bayern München Bek Felix Nmecha Borussia Dortmund Bek Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Bek David Raum RB Leipzig Bek Antonio Rüdiger Real Madrid Bek Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Bek Angelo Stiller VfB Stuttgart Bek Jonathan Tah FC Bayern München Bek Malick Thiaw Newcastle United Penyerang Nadiem Amiri Mainz 05 Penyerang Maximilian Beier Borussia Dortmund Penyerang Leon Goretzka FC Bayern München Penyerang Kai Havertz FC Arsenal Penyerang Lennart Karl FC Bayern München Penyerang Jamie Leweling VfB Stuttgart Penyerang Jamal Musiala FC Bayern München Penyerang Leroy Sané Galatasaray Istanbul Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool Penyerang Nick Woltemade Newcastle United