Keputusan menarik keluar Cristiano Ronaldo di antara dua babak laga Al Nassr melawan Al Ettifaq bukan sekadar keputusan taktik yang biasa. Di saat timnya tampak membutuhkan sesuatu untuk membalikkan keadaan pertandingan, sang pelatih Ange Postecoglou justru memilih mengeluarkan kapten Al Nassr itu dari perhitungan dan memasukkan pemain lain demi mencari keseimbangan serta comeback, dalam sebuah pemandangan yang kembali membuka pertanyaan yang selama bertahun-tahun nyaris tabu: apakah waktu mulai memaksakan logikanya pada Ronaldo?

Pemandangan di Dammam itu mengingatkan pada apa yang terjadi kurang dari dua bulan sebelumnya di Houston, ketika Ronaldo menjalani pertandingan pembukanya di Piala Dunia 2026 melawan Kongo. Ronaldo tidak meninggalkan sentuhan khasnya seperti biasa dalam laga tersebut. Ia mengakhiri pertandingan tanpa mencetak gol, setelah hanya menyentuh bola sekitar 20 kali dan melepaskan tiga percobaan yang tak satu pun merobek gawang.

Masalahnya lebih besar dari sekadar satu pertandingan. Statistik saat itu menunjukkan bahwa Ronaldo, sejak penalti yang ia cetak ke gawang Ghana pada laga pembuka Piala Dunia Qatar 2022, telah menjalani 10 pertandingan di turnamen-turnamen besar dan melepaskan 33 tembakan tanpa mencetak gol.