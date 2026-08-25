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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI

Diterjemahkan oleh

Dia tidak bisa menghentikan jarum waktu: keberanian Postecoglou menempatkan Ronaldo di hadapan pertanyaan yang dibenci

FEATURES
Analysis
Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
Arab Saudi
Australia
Portugal

Dari Houston ke Dammam: Apakah "Sang Don" Kehilangan Kekebalannya?

Keputusan menarik keluar Cristiano Ronaldo di antara dua babak laga Al Nassr melawan Al Ettifaq bukan sekadar keputusan taktik yang biasa. Di saat timnya tampak membutuhkan sesuatu untuk membalikkan keadaan pertandingan, sang pelatih Ange Postecoglou justru memilih mengeluarkan kapten Al Nassr itu dari perhitungan dan memasukkan pemain lain demi mencari keseimbangan serta comeback, dalam sebuah pemandangan yang kembali membuka pertanyaan yang selama bertahun-tahun nyaris tabu: apakah waktu mulai memaksakan logikanya pada Ronaldo?

Pemandangan di Dammam itu mengingatkan pada apa yang terjadi kurang dari dua bulan sebelumnya di Houston, ketika Ronaldo menjalani pertandingan pembukanya di Piala Dunia 2026 melawan Kongo. Ronaldo tidak meninggalkan sentuhan khasnya seperti biasa dalam laga tersebut. Ia mengakhiri pertandingan tanpa mencetak gol, setelah hanya menyentuh bola sekitar 20 kali dan melepaskan tiga percobaan yang tak satu pun merobek gawang.

Masalahnya lebih besar dari sekadar satu pertandingan. Statistik saat itu menunjukkan bahwa Ronaldo, sejak penalti yang ia cetak ke gawang Ghana pada laga pembuka Piala Dunia Qatar 2022, telah menjalani 10 pertandingan di turnamen-turnamen besar dan melepaskan 33 tembakan tanpa mencetak gol.

  • Tanda tanya mengepung Ronaldo

    Kritik itu tidaklah samar. Mantan bintang Prancis Thierry Henry merangkum permasalahan tersebut dengan kalimat pedas saat menganalisis pertandingan-pertandingan Piala Dunia: "Timlah yang perlu mencetak gol, bukan individu," seraya merujuk pada momen ketika Ronaldo mundur ke belakang alih-alih melaju untuk membuka ruang bagi rekannya, di saat tim sangat membutuhkan seseorang yang bergerak menuju gawang, bukan menjauh darinya.

    Yang lebih dari itu datang dari dalam lapangan sendiri, ketika gelandang Kongo Ngalayel Mukau ditanya apakah ada rencana khusus untuk mengawal Ronaldo, ia menjawab dengan terus terang: "Kami tahu ia bukan lagi pemain seperti dulu, dan bahwa ia sudah semakin tua, tetapi ia tetap salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah."

    Meski demikian, Roberto Martinez, mantan pelatih Portugal, tidak berani menariknya keluar dari lapangan. Bahkan ia membela keputusannya secara terus terang: "Tidak masuk akal menarik keluar sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dalam pertandingan yang di dalamnya kami sangat membutuhkan gol," seraya menambahkan bahwa pengalaman Ronaldo di kotak penalti "tak tergantikan".

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  • Dammam: Keberanian Postecoglou

    Setelah hampir dua bulan, dan dalam konteks yang benar-benar berbeda – tim yang bermain dengan sepuluh pemain dan tertinggal 0-2 – Postecoglou mengambil keputusan yang dihindari oleh pelatih timnas Portugal: mengeluarkan Ronaldo sepenuhnya dari persamaan, dan mendorongnya untuk mengandalkan Al-Khaibari kemudian Al-Hamdan dalam upaya memulihkan keseimbangan. Hasilnya pun datang untuk memperkuat keputusan tersebut: comeback sempurna dengan dua gol Sadio Mane dan satu gol Al-Amri, serta kemenangan 3-2.

    Di sini pertanyaan menjadi cukup beralasan: apakah Postecoglou benar-benar lebih berani daripada Martinez, atau kedua situasi itu berbeda secara mendasar sehingga tidak layak dibandingkan? Di Houston, Portugal membutuhkan gol dan satu-satunya solusi yang ada adalah bertaruh pada rekam jejak mencetak gol Ronaldo.

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    Di Dammam, Al-Nassr terlebih dahulu membutuhkan keseimbangan jumlah pemain, hal yang tidak berhubungan langsung dengan kemampuan mencetak gol Ronaldo, melainkan lebih terkait dengan posisinya di lapangan sebagai pemain yang tidak ikut serta dalam fase pressing dan transisi.

    Namun bahkan dengan penjelasan ini, catatannya tetap berlaku: inilah kali pertama musim ini secara khusus seorang pelatih memutuskan – dalam momen krisis yang sebenarnya – bahwa jalan menuju comeback dalam pertandingan tidak melewati Ronaldo, melainkan sepenuhnya tanpa dirinya.

  • Angka-angka mencolok: sebuah keputusan yang akan membuka pintu perdebatan

    Ronaldo tidak menampilkan performa yang cukup di babak pertama untuk mengubah keputusan Postecoglou, karena ia hanya melepaskan dua tembakan, salah satunya mengarah ke gawang, dengan nilai expected goals dari upayanya hanya mencapai 0,05, menurut statistik Sofascore.

    Yang lebih menonjol adalah keterlibatannya yang terbatas dalam pembangunan serangan, setelah ia hanya menyentuh bola 7 kali dan menyelesaikan 3 dari 5 umpan, di antaranya satu umpan ke sepertiga area serang, tanpa menciptakan satu peluang pun bagi rekan-rekannya atau mencatatkan umpan kunci. Dengan Al-Nassr tertinggal dua gol dan bermain dengan jumlah pemain berkurang sejak menit ke-12, kebutuhan akan pemain yang mampu memberikan pengaruh berkelanjutan di pertandingan menjadi lebih besar, dan itulah yang tidak ditunjukkan Ronaldo sepanjang 45 menit pertama.

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    Oleh karena itu, keputusan Postecoglou untuk menariknya keluar pada awal babak kedua tampak logis dari sudut pandang angka, meski hasil akhir dari keputusan tersebut akan tetap menjadi bahan perdebatan setelah Al-Nassr belakangan berhasil membalikkan keadaan pertandingan.

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  • Apakah Babak Terakhir Sudah Dekat? Jawaban yang Belum Pasti

    Ronaldo kini berusia 41 tahun, dan ia mengalami kesulitan besar di lingkungan Al Nassr yang tak beraturan. Setelah penampilan yang tidak sesuai ekspektasi di Piala Dunia, tampaknya ia mendekati fase di mana faktor usia tak lagi bisa diabaikan.

    Namun, mengatakan bahwa akhir itu benar-benar telah dimulai masih terlalu dini. Satu pertandingan saja tidak cukup, begitu pula satu keputusan pergantian pemain, untuk menilai seorang pemain yang membangun kariernya di atas tantangan terhadap segala ekspektasi. Selain itu, kemampuan Ronaldo dalam mencetak gol dan membuat perbedaan tidak bisa direduksi menjadi sekadar momen sesaat.

    Tetapi satu hal telah berubah: pertanyaan itu sendiri kini tak lagi mustahil. Selama bertahun-tahun, membicarakan pencoretan Ronaldo atau menariknya keluar dari lapangan terasa seperti sebuah penghinaan terhadap statusnya. Kini, menjadi hal yang wajar bagi para pelatih untuk mendiskusikan keputusan terkait perannya dan pengaruhnya, serta munculnya tanda tanya tentang kemampuannya menampilkan level yang sama seperti yang biasa disaksikan dunia darinya.

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    Jarum waktu tidak pernah berhenti, bahkan di hadapan bintang-bintang terhebat. Dan Ronaldo, betapapun panjang umurnya di dalam lapangan, tidak mampu menghentikannya.

    Pertanyaan yang lebih tepat saat ini bukanlah apakah ia telah mencapai titik akhir, melainkan kapan sepak bola mulai memaksanya untuk menerima kenyataan bahwa versi dirinya yang dulu dikenal dunia tak lagi sama seperti sebelumnya?

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