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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dia tidak belajar dari Spanyol dan Uruguay... Donis, pelatih yang kebingungan, membuat Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia

FEATURES
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Yunani

Pelatih asal Yunani itu tidak menangani tim Cape Verde dengan baik

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, tampaknya tidak belajar dari pengalaman tim nasional Spanyol dan Uruguay, sehingga menghancurkan impian para pendukung "Al-Akhdar" di Piala Dunia.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, hari Sabtu ini, di Stadion "NRG" di Houston, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

"Al-Akhdar" mengakhiri Piala Dunia di posisi terbawah Grup 8 dengan raihan dua poin, yang diperoleh dari hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan telak 0-4 dari Spanyol.

  • Donis... Pelatih yang tersesat

    Donis tampak kebingungan dan tidak yakin sepanjang Piala Dunia ini, di mana ia memainkan ketiga pertandingan dengan tiga formasi berbeda, mulai dari 4-4-2 saat melawan Uruguay, lalu 5-3-2 melawan Spanyol, dan terakhir 4-3-3 saat menghadapi Cape Verde.

    Pelatih asal Yunani itu memulai pertandingan dengan tiga perubahan dari susunan pemain yang kalah 0-4 dari Spanyol, Minggu lalu, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

    Perubahan paling mencolok terjadi pada strategi permainan, di mana Donis kembali menggunakan empat bek di lini belakang, seperti yang dilakukannya saat imbang 1-1 melawan Uruguay pada putaran pertama, dan Ali Lagami adalah pemain yang ditarik keluar dari barisan tersebut.

    Lajami bukanlah satu-satunya yang keluar dari barisan pertahanan; ia ditemani oleh Muteb Al-Harbi, digantikan oleh Nawaf Bushel yang tampil sebagai bek kiri starter untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini.

    Donis juga mengembalikan bintang utamanya, Muhammad Kano, ke lini tengah, dan yang mengejutkan, hal itu dilakukan dengan mengorbankan Musab Al-Juwair, sementara Abdullah Al-Khaibari dan Nasser Al-Dossari tetap ditempatkan di samping bintang Al-Hilal tersebut.

    Adapun perubahan paling mencolok adalah penampilan Sultan Mandash di samping Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dossari, sehingga timnas Saudi untuk pertama kalinya bermain dengan sayap kanan murni, setelah sebelumnya Muhammad Abu Al-Shamat berperan sebagai gelandang yang condong ke kanan dalam pertandingan melawan Uruguay.

    Susunan pemain tim nasional Saudi adalah sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Muhammad Al-Owais

    Barisan pertahanan: Saud Abdulhamid - Abdulilah Al-Omari - Hassan Tambakti - Nawaf Bushal

    Lini tengah: Muhammad Kano – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari

    Lini depan: Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dossari

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  • Krisis Al-Dosari yang Tak Kunjung Teratasi

    Pada awalnya, tampaknya tujuan dari perubahan-perubahan tersebut adalah untuk mendukung Salem Al-Dossari, serta mengurangi peran defensifnya, agar ia dapat lebih fokus pada aspek serangan—hal yang diperlukan untuk mewujudkan efektivitas serangan.

    Nawaf Bushel, yang mengisi sayap kiri, memiliki kecenderungan defensif yang lebih kuat dibandingkan Muteb Al-Harbi, ditambah dengan kehadiran Nasser Al-Dosari sebagai gelandang yang mampu bergerak ke kiri, yang seharusnya dapat sangat meringankan beban “Tornado” dari tugas-tugas defensif.

    Namun, hal itu tidak terjadi, karena Salem Al-Dossari ditugaskan untuk mundur ke belakang guna menjalankan peran defensif bersama Nawaf Bushel, yang berdampak pada efektivitas serangannya, seperti yang terjadi saat melawan Uruguay dan Spanyol.

  • Tidak ada solusi ofensif

    Seperti yang terjadi saat melawan Uruguay, tim nasional Arab Saudi memulai pertandingan dengan kuat dan menerapkan tekanan tinggi terhadap para pemain Cape Verde di kandang lawan, terutama melalui duet Firas Al-Buraikan dan Mohammed Kano.

    Tekanan yang luar biasa ini memberi tim nasional Arab Saudi peluang untuk menguasai bola secara signifikan, dan hal itu sudah dapat diprediksi mengingat gaya permainan tim nasional Cape Verde yang lebih mengandalkan serangan balik.

    Namun, masalahnya selalu muncul setelah penguasaan bola tersebut, di mana tim nasional Saudi tampak sama sekali tidak mampu menemukan solusi untuk menembus pertahanan Cape Verde yang kokoh.

    Trio penyerang tampak terisolasi satu sama lain, di tengah minimnya dukungan serangan dari bek sayap dan gelandang, kecuali Mohammed Kano yang berusaha menghubungkan lini-lini dan menciptakan kepadatan serangan di area penalti, namun tanpa efektivitas yang signifikan.

  • Mimpi buruk di tengah lapangan

    Isolasi serangan di lini tengah menjadi penyebab utamanya, karena trio Abdullah Al-Khaibari, Muhammad Kano, dan Nasser Al-Dossari tidak tampil dalam performa terbaik mereka.

    Al-Khaibari khususnya tampak sangat goyah, yang mendorong Donis untuk memberinya beberapa instruksi khusus di pertengahan babak pertama, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggantikannya di akhir babak.

    Anehnya, penggantinya, Musab Al-Juwair, tidak tampil lebih baik. Alih-alih menghubungkan lini-lini seperti yang diharapkan, pemain Al-Qadisiyah ini justru sering melakukan umpan-umpan yang salah, dan membuat tim nasional Saudi terjerumus ke dalam serangan balik.

  • Rencana baru yang tidak berguna

    Di pertengahan babak kedua, Donis memutuskan untuk mengubah strategi permainan dengan memasukkan Abdullah Al-Hamdan sebagai penyerang kedua di samping Firas Al-Buraikan, namun itu bukanlah satu-satunya perubahan.

    Pelatih asal Yunani itu menarik kedua pemain sayapnya, Salim Al-Dossari dan Sultan Mandash, serta memasukkan bek sayap Muhammad Abu Al-Shamat sebagai gelandang untuk mendukung bek sayap lainnya, Saud Abdulhamid, terutama dalam serangan.

    Dan dengan dimasukkannya Muteb Al-Harbi menggantikan Nawaf Bushel setelah itu, tampak jelas bahwa Donis ingin mengandalkan umpan silang dari Al-Hamdan, Al-Buraikan, dan Kano, namun hal itu tidak terwujud.

  • Dia tidak belajar dari Spanyol dan Uruguay

    Masalahnya bukanlah pada penerapan taktik Donis yang buruk oleh tim nasional Saudi, melainkan karena taktik tersebut tidak didukung oleh stamina fisik yang diperlukan untuk melaksanakannya.

    Tim nasional Arab Saudi mengalami kelelahan fisik pada paruh kedua babak kedua seperti yang sudah diperkirakan, dan mereka pun gencar menyerang untuk mencari gol yang akan memberi mereka kemenangan yang mutlak diperlukan guna lolos ke babak selanjutnya.

    Skenario inilah yang sangat dikuasai oleh tim nasional Cape Verde, dan skenario inilah yang mereka gunakan untuk mengalahkan tim nasional Spanyol dan Uruguay pada putaran pertama dan kedua.

    Para pemain Cape Verde memanfaatkan keunggulan fisik mereka untuk memenangkan duel satu lawan satu dengan rekan-rekan mereka di tim nasional Saudi, sekaligus memanfaatkan serangan gencar lawan untuk membalas dengan serangan balik.

    Memang, tim nasional Cape Verde nyaris mencetak gol pembuka dalam beberapa kesempatan, seandainya saja kiper Mohammed Al-Owais tidak tampil gemilang dan para penyerangnya tidak menyia-nyiakan peluang-peluang mudah.

    Meskipun demikian, tim Afrika ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meraih hasil imbang yang mengantarkan mereka ke babak 32 besar Piala Dunia, dalam partisipasi pertama mereka dalam sejarah turnamen ini.