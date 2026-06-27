Donis tampak kebingungan dan tidak yakin sepanjang Piala Dunia ini, di mana ia memainkan ketiga pertandingan dengan tiga formasi berbeda, mulai dari 4-4-2 saat melawan Uruguay, lalu 5-3-2 melawan Spanyol, dan terakhir 4-3-3 saat menghadapi Cape Verde.

Pelatih asal Yunani itu memulai pertandingan dengan tiga perubahan dari susunan pemain yang kalah 0-4 dari Spanyol, Minggu lalu, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Perubahan paling mencolok terjadi pada strategi permainan, di mana Donis kembali menggunakan empat bek di lini belakang, seperti yang dilakukannya saat imbang 1-1 melawan Uruguay pada putaran pertama, dan Ali Lagami adalah pemain yang ditarik keluar dari barisan tersebut.

Lajami bukanlah satu-satunya yang keluar dari barisan pertahanan; ia ditemani oleh Muteb Al-Harbi, digantikan oleh Nawaf Bushel yang tampil sebagai bek kiri starter untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini.

Donis juga mengembalikan bintang utamanya, Muhammad Kano, ke lini tengah, dan yang mengejutkan, hal itu dilakukan dengan mengorbankan Musab Al-Juwair, sementara Abdullah Al-Khaibari dan Nasser Al-Dossari tetap ditempatkan di samping bintang Al-Hilal tersebut.

Adapun perubahan paling mencolok adalah penampilan Sultan Mandash di samping Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dossari, sehingga timnas Saudi untuk pertama kalinya bermain dengan sayap kanan murni, setelah sebelumnya Muhammad Abu Al-Shamat berperan sebagai gelandang yang condong ke kanan dalam pertandingan melawan Uruguay.

Susunan pemain tim nasional Saudi adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Muhammad Al-Owais

Barisan pertahanan: Saud Abdulhamid - Abdulilah Al-Omari - Hassan Tambakti - Nawaf Bushal

Lini tengah: Muhammad Kano – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari

Lini depan: Sultan Mandash - Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dossari