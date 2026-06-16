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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

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Dia tidak belajar dari Maroko dan Mesir... Hantu Renard menjatuhkan Donis pada pertandingan pertama di Piala Dunia

FEATURES
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
H. Renard
Spanyol
Arab Saudi
AS
Yunani
Prancis

"Al-Akhdar" gagal meraih kemenangan yang nyaris diraihnya atas Uruguay

Hervé Renard, mantan pelatih tim nasional Arab Saudi "Al-Akhdar", menggagalkan peluang timnya untuk meraih kemenangan bersejarah baru di putaran final Piala Dunia, saat menghadapi tim nasional Uruguay.

Timnas Saudi Arabia bermain imbang 1-1 dengan timnas Uruguay, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, dini hari Selasa ini, di Stadion Hard Rock di Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

  • Pertandingan Saudi dengan sentuhan Donis

    "Tim Hijau" mengakhiri babak pertama dengan unggul atas juara Piala Dunia dua kali, bukan hanya berkat gol yang dicetak oleh beknya, Abdulilah Al-Omari, tetapi juga berkat penampilan luar biasa yang ditunjukkan para pemainnya baik di lini pertahanan maupun serangan.

    Para pemain timnas Saudi menunjukkan karakter yang kuat, dipengaruhi oleh gaya pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, di mana mereka menguasai bola dalam beberapa kesempatan, dan menunjukkan perlawanan yang sengit terhadap timnas Uruguay di lini serang.

    Para pemain "Al-Akhdar" melepaskan 5 tembakan ke gawang Uruguay pada babak pertama, di antaranya 3 tembakan mengenai tiang dan mistar gawang, dibandingkan dengan 5 tembakan dari tim Amerika Latin tersebut, di antaranya 2 tembakan mengenai tiang dan mistar gawang.

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  • Hantu Renard

    Namun, situasi berubah total saat babak kedua dimulai, seolah-olah pelatih asal Prancis, Hervé Renard, telah kembali memimpin tim nasional Arab Saudi, sekitar dua bulan setelah kepergiannya.

    Tim nasional Saudi Arabia mundur ke pertahanan secara signifikan di babak kedua, seperti yang mereka lakukan pada era Renard, menyerahkan penguasaan bola sepenuhnya kepada tim nasional Uruguay yang melancarkan serangkaian serangan ke gawang Mohammed Al-Owais melalui umpan silang.

    Donis mencoba memperbaiki situasi dengan memasukkan Naser Al-Dossari menggantikan Musab Al-Juwair, untuk membantu Muteb Al-Harbi secara defensif di sayap kiri, seperti yang dilakukan Muhammad Abu Al-Shamat bersama Saud Abdulhamid di sayap kanan.

    Namun, itu sama sekali bukan solusi yang tepat, karena umpan silang tim Amerika Latin itu tak henti-hentinya, hingga akhirnya tercipta gol penyama kedudukan, di tengah ketidakmampuan total tim Saudi untuk melakukan serangan apa pun.

  • Skenario Maroko dan Mesir

    Pada akhir pertandingan, timnas Uruguay telah melepaskan 28 tembakan ke gawang, 10 di antaranya mengarah ke tiang dan mistar gawang, sedangkan timnas Arab Saudi hanya melepaskan 7 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke tiang dan mistar gawang.

    Angka-angka ini mencerminkan penurunan performa yang signifikan dari tim nasional Saudi pada babak kedua, di mana mereka hanya melepaskan dua tembakan, dibandingkan dengan 23 tembakan dari tim nasional Uruguay.

    Tampaknya pelatih asal Yunani tersebut tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan timnas Maroko dan Mesir pada edisi Piala Dunia kali ini, ketika mereka membuang keunggulan atas Brasil dan Belgia, hingga terjebak dalam hasil imbang.

    Namun, yang lebih buruk bagi timnas Saudi adalah bahwa timnas Maroko dan Mesir berusaha mencetak gol kedua, baik sebelum maupun setelah hasil imbang, namun kegagalan para pemain dalam memanfaatkan peluang menghalangi hal itu, berbeda dengan "Al-Akhdar" yang sama sekali tidak melakukannya.

    Bagaimanapun, tim nasional Saudi harus belajar dari pelajaran ini, terutama dalam pertandingan melawan Spanyol dan Cape Verde, di mana mereka harus bermain lebih kompetitif, terutama melawan tim Afrika, demi meraih kemenangan yang mutlak diperlukan untuk lolos ke babak berikutnya.

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