"Tim Hijau" mengakhiri babak pertama dengan unggul atas juara Piala Dunia dua kali, bukan hanya berkat gol yang dicetak oleh beknya, Abdulilah Al-Omari, tetapi juga berkat penampilan luar biasa yang ditunjukkan para pemainnya baik di lini pertahanan maupun serangan.

Para pemain timnas Saudi menunjukkan karakter yang kuat, dipengaruhi oleh gaya pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, di mana mereka menguasai bola dalam beberapa kesempatan, dan menunjukkan perlawanan yang sengit terhadap timnas Uruguay di lini serang.

Para pemain "Al-Akhdar" melepaskan 5 tembakan ke gawang Uruguay pada babak pertama, di antaranya 3 tembakan mengenai tiang dan mistar gawang, dibandingkan dengan 5 tembakan dari tim Amerika Latin tersebut, di antaranya 2 tembakan mengenai tiang dan mistar gawang.