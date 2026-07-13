"Dia tidak akan pernah menjadi masalah!" Keputusan mengejutkan terkait Cristiano Ronaldo diumumkan setelah tersingkir dari Piala Dunia

Ronaldo sendiri belum memutuskan masa depannya segera setelah tersingkir, namun ia mengatakan bahwa kini ia dapat menutup bab Piala Dunia dengan "hati yang tenang". "Saya sudah memberikan yang terbaik, meraih tiga gelar bersama Portugal—sebelum Cristiano Ronaldo, tidak ada gelar sama sekali," katanya dengan nada menantang, sambil menegaskan bahwa gelar Kejuaraan Eropa tahun 2016 memiliki "arti yang sama" baginya seperti kemenangan di Piala Dunia. Selain itu, CR7 juga dua kali menjuarai Nations League bersama Portugal.

Kini, setelah tersingkir, ia ingin “tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan kemudian mengambil keputusan terbaik”. Keputusan tersebut kemungkinan besar mengarah pada kenyataan bahwa penampilan ke-233-nya untuk Portugal (146 gol) tampaknya belum menjadi yang terakhir. Hal ini meskipun penampilan Ronaldo di putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko memang mendapat sorotan kritis. Setelah tersingkir di babak 16 besar, The Athletic misalnya menulis: “Pertunjukan telah berakhir.” Dan lanjutannya: Ronaldo telah menunjukkan di Piala Dunia “apa adanya: seorang pria berusia 41 tahun yang berusaha memutar balik waktu”.

Bahkan rekan-rekan lamanya di dunia sepak bola pun tidak segan-segan melontarkan kritik yang kadang-kadang sangat pedas terhadap fakta bahwa CR7, meskipun usianya sudah sangat lanjut, masih menjadi pemain inti di tim nasional Portugal yang penuh talenta, namun kadang-kadang tampak kehilangan koneksi dengan permainan. “Egonya lah yang menyandera tim,” keluh Zlatan Ibrahimović di Fox Sports. Bahwa Ronaldo masih diperbolehkan bermain sejak awal pertandingan adalah “kegilaan yang didorong oleh nostalgia”.

Ronaldo mengakhiri Piala Dunia dengan mencetak tiga gol dalam lima pertandingan. Dua di antaranya dicetaknya saat kemenangan telak atas tim underdog Uzbekistan yang sama sekali kewalahan di babak penyisihan grup, sedangkan melawan Kroasia di babak 16 besar, ia mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan penalti. Goncalo Ramos, yang masuk sebagai pemain pengganti dan empat tahun lalu telah menggantikan posisinya sebagai starter di babak gugur Piala Dunia 2022, kemudian mencetak gol sundulan menjelang akhir pertandingan untuk mengubah skor menjadi 2-1.