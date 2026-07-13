"Selama dia masih bermain dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk dipanggil, saya akan membawanya," kata pria berusia 71 tahun itu, yang ingin memimpin Portugal ke Piala Dunia 2030 dan memiliki kontrak dengan asosiasi sepak bola yang berlaku hingga saat itu. CR7 adalah "simbol sepak bola Portugal" yang memainkan peran penting di ruang ganti.
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"Dia tidak akan pernah menjadi masalah!" Keputusan mengejutkan terkait Cristiano Ronaldo diumumkan setelah tersingkir dari Piala Dunia
Bahwa Jorge Jesus memuji Ronaldo setinggi langit dan sama sekali tidak berniat mengakhiri kariernya di tim nasional dengan tidak memainkannya, hal itu sudah dianggap mungkin bahkan sebelum Jesus menjabat. Jesus dan pemain berusia 41 tahun itu sudah bekerja sama di Al-Nassr tahun lalu dan bersama-sama akhirnya meraih gelar liga yang telah lama dinanti-nantikan Ronaldo di Saudi Pro League.
Meskipun ia sendiri belum berbicara langsung dengan Ronaldo, Jesus menegaskan dengan tegas: "Dia tidak akan pernah menjadi masalah. Baik bagi tim nasional maupun bagi saya. Saya merasa terhormat bisa bekerja sama dengannya dalam beberapa tahun terakhir. Dan bekerja sama dengannya sungguh mudah."
Roberto Martinez mengundurkan diri setelah kekalahan pahit Portugal di menit-menit terakhir melawan Spanyol di Piala Dunia, dan hal itu membuka jalan bagi Jesus untuk menjadi pelatih tim nasional yang baru. Kini, ia dianggap sebagai kandidat terkuat untuk posisi pelatih tim nasional Skotlandia.
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Cristiano Ronaldo masuk starting eleven Portugal? "Kegilaan yang didorong oleh rasa rindu"
Ronaldo sendiri belum memutuskan masa depannya segera setelah tersingkir, namun ia mengatakan bahwa kini ia dapat menutup bab Piala Dunia dengan "hati yang tenang". "Saya sudah memberikan yang terbaik, meraih tiga gelar bersama Portugal—sebelum Cristiano Ronaldo, tidak ada gelar sama sekali," katanya dengan nada menantang, sambil menegaskan bahwa gelar Kejuaraan Eropa tahun 2016 memiliki "arti yang sama" baginya seperti kemenangan di Piala Dunia. Selain itu, CR7 juga dua kali menjuarai Nations League bersama Portugal.
Kini, setelah tersingkir, ia ingin “tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan kemudian mengambil keputusan terbaik”. Keputusan tersebut kemungkinan besar mengarah pada kenyataan bahwa penampilan ke-233-nya untuk Portugal (146 gol) tampaknya belum menjadi yang terakhir. Hal ini meskipun penampilan Ronaldo di putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko memang mendapat sorotan kritis. Setelah tersingkir di babak 16 besar, The Athletic misalnya menulis: “Pertunjukan telah berakhir.” Dan lanjutannya: Ronaldo telah menunjukkan di Piala Dunia “apa adanya: seorang pria berusia 41 tahun yang berusaha memutar balik waktu”.
Bahkan rekan-rekan lamanya di dunia sepak bola pun tidak segan-segan melontarkan kritik yang kadang-kadang sangat pedas terhadap fakta bahwa CR7, meskipun usianya sudah sangat lanjut, masih menjadi pemain inti di tim nasional Portugal yang penuh talenta, namun kadang-kadang tampak kehilangan koneksi dengan permainan. “Egonya lah yang menyandera tim,” keluh Zlatan Ibrahimović di Fox Sports. Bahwa Ronaldo masih diperbolehkan bermain sejak awal pertandingan adalah “kegilaan yang didorong oleh nostalgia”.
Ronaldo mengakhiri Piala Dunia dengan mencetak tiga gol dalam lima pertandingan. Dua di antaranya dicetaknya saat kemenangan telak atas tim underdog Uzbekistan yang sama sekali kewalahan di babak penyisihan grup, sedangkan melawan Kroasia di babak 16 besar, ia mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan penalti. Goncalo Ramos, yang masuk sebagai pemain pengganti dan empat tahun lalu telah menggantikan posisinya sebagai starter di babak gugur Piala Dunia 2022, kemudian mencetak gol sundulan menjelang akhir pertandingan untuk mengubah skor menjadi 2-1.
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