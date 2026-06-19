Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia tidak akan pernah bisa menjadi Lionel Messi!" - Cristiano Ronaldo jadi 'penghalang' bagi Portugal, sementara Roberto Martinez didesak untuk menentukan susunan pemain cadangan di Piala Dunia
Portugal merasa kecewa setelah hasil imbang pada laga pembuka
Perjalanan Portugal menuju Piala Dunia 2026 dimulai dengan hasil yang kurang memuaskan setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo di Houston. João Neves membawa tim asuhan Roberto Martinez unggul lebih dulu, namun Yoane Wissa menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir sehingga negara Afrika tersebut berhasil membagi poin.
Hasil ini membuat Portugal berada di bawah tekanan di Grup K, dengan tantangan yang lebih berat masih menanti. Hasil imbang ini juga kembali memicu perdebatan mengenai peran Ronaldo di tim setelah sang kapten kesulitan memberikan pengaruh dalam jalannya pertandingan. Penyerang Al-Nassr yang tampil di Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor—gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang dan membuang dua peluang emas saat Portugal tak mampu mencetak gol penentu kemenangan.
- Getty Images
Bothroyd meminta Ronaldo untuk menerima peran yang lebih terbatas
Mantan penyerang Inggris, Bothroyd, memberikan penilaian tajam terhadap penampilan Ronaldo saat tampil di Sky Sports. Ia berpendapat bahwa Portugal akan diuntungkan jika pemain veteran tersebut bersedia duduk di bangku cadangan dan dimanfaatkan sebagai pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
"Jujur saja, menurut saya jika Ronaldo adalah pemain yang mengutamakan tim, ia seharusnya bersedia mundur dan memahami bahwa ia harus menjadi pemain yang masuk dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak," kata Bothroyd. "Apakah ia akan melakukannya? Tidak, saya rasa tidak. Dan itulah intinya."
Bothroyd juga mempertanyakan upaya Ronaldo yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan Lionel Messi dan menyarankan bahwa hal itu memengaruhi keseimbangan kolektif Portugal.
"Saya melihat Ronaldo dan… para penggemar setia Ronaldo pasti akan membenci saya hari ini, tapi sepertinya semuanya hanya tentang dirinya, kan? Anda tahu, dia selalu mengejar Messi sepanjang waktu," tambahnya. "Dia tidak akan pernah menjadi Messi, tapi apa yang dia miliki sepanjang kariernya, dia telah memaksimalkan kariernya sepenuhnya… Tapi saat ini dia justru menjadi hambatan bagi Portugal daripada bantuan, dan menurutku di situlah Martinez salah langkah."
Martinez tetap memberikan dukungan penuh kepada kaptennya
Meskipun mendapat kritik dari luar tim, Martinez tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah arah. Pelatih Portugal itu membela keputusannya untuk mempertahankan Ronaldo di lapangan saat melawan Republik Demokratik Kongo dan menekankan pentingnya pengalaman sang penyerang ketika pertandingan berlangsung ketat.
"Tidak masuk akal untuk menarik keluar pencetak gol terbaik di dunia sepak bola dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol," kata Martinez kepada wartawan setelah pertandingan. "Bagi kami di momen-momen seperti ini, pengalaman Cristiano di kotak penalti sangat penting.
"Cara dia menarik perhatian para bek itu penting, cara kami memanfaatkan ruang kosong juga penting. Dan setiap pemain memiliki tanggung jawab atau keunggulan tersendiri di lapangan. Dan jelas, saat Anda membutuhkan gol, Anda harus mengandalkan Cristiano."
Tegangan semakin meningkat menjelang pertandingan-pertandingan penentu di babak penyisihan grup
Portugal kini akan menghadapi pertandingan kedua mereka di Grup K melawan Uzbekistan dengan kesadaran bahwa satu kesalahan lagi dapat sangat merusak harapan mereka untuk lolos ke babak gugur. Tekanan terhadap Martinez untuk menemukan keseimbangan serangan yang tepat kemungkinan akan semakin meningkat jika performa tim tidak membaik. Sementara itu, Ronaldo berusaha tetap bersikap positif dengan mengatakan kepada para pendukungnya di media sosial bahwa turnamen ini "masih jauh dari selesai" meskipun awal yang mengecewakan.