"Dia tidak akan pernah bisa menjadi Lionel Messi!" - Cristiano Ronaldo jadi 'penghalang' bagi Portugal, sementara Roberto Martinez didesak untuk menentukan susunan pemain cadangan di Piala Dunia

Mantan penyerang Inggris, Bothroyd, memberikan penilaian tajam terhadap penampilan Ronaldo saat tampil di Sky Sports. Ia berpendapat bahwa Portugal akan diuntungkan jika pemain veteran tersebut bersedia duduk di bangku cadangan dan dimanfaatkan sebagai pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

"Jujur saja, menurut saya jika Ronaldo adalah pemain yang mengutamakan tim, ia seharusnya bersedia mundur dan memahami bahwa ia harus menjadi pemain yang masuk dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak," kata Bothroyd. "Apakah ia akan melakukannya? Tidak, saya rasa tidak. Dan itulah intinya."

Bothroyd juga mempertanyakan upaya Ronaldo yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan Lionel Messi dan menyarankan bahwa hal itu memengaruhi keseimbangan kolektif Portugal.

"Saya melihat Ronaldo dan… para penggemar setia Ronaldo pasti akan membenci saya hari ini, tapi sepertinya semuanya hanya tentang dirinya, kan? Anda tahu, dia selalu mengejar Messi sepanjang waktu," tambahnya. "Dia tidak akan pernah menjadi Messi, tapi apa yang dia miliki sepanjang kariernya, dia telah memaksimalkan kariernya sepenuhnya… Tapi saat ini dia justru menjadi hambatan bagi Portugal daripada bantuan, dan menurutku di situlah Martinez salah langkah."