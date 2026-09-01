'Dia tidak akan menjadi pemain terpenting' - Bacary Sagna memperingatkan Enzo Fernandez soal realitas 'hierarki' jelang potensi transfer ke Manchester City

Berbicara kepada The Action Network, Sagna dengan cepat menyoroti hierarki mapan yang sudah ada di dalam skuad Enzo Maresca. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemain baru yang bisa langsung menggusur jimat serangan klub saat ini.

"Enzo mungkin dianggap sebagai pemain terpenting Chelsea," ujar Sagna. "Jika dia bergabung dengan City, dia tidak akan menjadi pemain terpenting City. Erling Haaland adalah pemain terpenting City. Itulah hierarkinya.

"Jadi untuk menciptakan ruang Anda sendiri dibutuhkan waktu. Enzo di Chelsea adalah salah satu pemain terpenting, terkait tim nasional, jabatan kapten, dan semuanya. Beban ada padanya. Dia memimpin yang lain. Tetapi sekarang Anda datang ke tim di mana Anda tidak harus mengatur orang lain. Semua orang fokus pada diri mereka sendiri."