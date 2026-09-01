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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Dia tidak akan menjadi pemain terpenting' - Bacary Sagna memperingatkan Enzo Fernandez soal realitas 'hierarki' jelang potensi transfer ke Manchester City

Transfers
E. Fernandez
Manchester City
Premier League
Chelsea

Mantan bek Arsenal dan Manchester City Bacary Sagna telah memperingatkan gelandang Chelsea Enzo Fernandez agar tidak pindah ke Stadion Etihad pada hari terakhir bursa transfer. Sagna meyakini pemain Argentina itu akan kehilangan status talismaniknya jika bergabung dengan sang juara, dan menegaskan bahwa Erling Haaland tetap menjadi sosok utama yang tak terbantahkan di Manchester.

  • Sagna kirim peringatan keras soal transfer

    Sagna telah melontarkan peringatan keras kepada Fernandez. Gelandang Chelsea itu santer dikaitkan dengan kepindahan sensasional pada hari terakhir bursa transfer ke Etihad Stadium untuk bergabung dengan Manchester City. Mantan bek City itu menilai transfer berprofil tinggi seperti itu bisa secara drastis mengubah posisi pemain Argentina tersebut di ruang ganti. Ia percaya Fernandez harus menerima penurunan signifikan dalam statusnya di skuad jika memutuskan menukar London dengan Manchester.

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  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    "Haaland adalah pemain City yang paling penting"

    Berbicara kepada The Action Network, Sagna dengan cepat menyoroti hierarki mapan yang sudah ada di dalam skuad Enzo Maresca. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemain baru yang bisa langsung menggusur jimat serangan klub saat ini.

    "Enzo mungkin dianggap sebagai pemain terpenting Chelsea," ujar Sagna. "Jika dia bergabung dengan City, dia tidak akan menjadi pemain terpenting City. Erling Haaland adalah pemain terpenting City. Itulah hierarkinya.

    "Jadi untuk menciptakan ruang Anda sendiri dibutuhkan waktu. Enzo di Chelsea adalah salah satu pemain terpenting, terkait tim nasional, jabatan kapten, dan semuanya. Beban ada padanya. Dia memimpin yang lain. Tetapi sekarang Anda datang ke tim di mana Anda tidak harus mengatur orang lain. Semua orang fokus pada diri mereka sendiri."

  • Beradaptasi dengan sistem taktis yang ketat

    Sagna juga menyoroti perbedaan taktik yang jelas antara bermain untuk Chelsea dan beroperasi dalam sistem serangan City yang sangat terstruktur. Ia memperingatkan bahwa Fernandez harus menyesuaikan pengambilan keputusannya di lapangan secara signifikan.

    "Setiap kali ada rekan yang melakukan pergerakan di City, Anda harus melepaskan bola," kata Sagna. "Mungkin di Chelsea Anda bisa sedikit lebih sering menggiring bola dan tidak akan ada yang mengatakan apa pun kepada Anda. Tetapi ketika Anda bermain untuk klub yang lebih besar, itu berbeda.

    "Anda juga harus beradaptasi dengan yang lain dan ini bukan hanya soal Anda serta pengambilan keputusan Anda. Mungkin di situlah mereka harus menemukan keseimbangan. Namun, mereka semua adalah pemain top, jadi saya berharap mereka bisa tampil bagus untuk Man City."

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    Apa langkah selanjutnya untuk Fernandez?

    Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, masih harus dilihat apakah Fernandez benar-benar akan menuntaskan kepindahan tersebut. Pindah ke Etihad tanpa diragukan lagi akan menjadi perubahan besar dalam kariernya di Premier League.

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