Maresca cepat mengakui pentingnya Foden bagi identitas klub, dengan menyebutnya sebagai "anak asli klub" karena akar lokalnya dan hubungan lamanya dengan para suporter City. Namun, pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa ia memprioritaskan pemain yang memiliki pengalaman khusus sebelumnya sebagai kapten saat memfinalisasi pilihannya. Bos City itu kemudian memaparkan pemikirannya soal Pemain Terbaik PFA 2023-24 tersebut, seraya mengakui bahwa keputusan itu sulit untuk diambil.

"Pertama-tama, karena Marc sudah menjadi kapten di Palace," kata Maresca. "Jadi dia punya pengalaman. Gigio adalah kapten tim nasional Italia, jadi dia punya pengalaman. Alasan saya memilih mereka adalah karena saya bisa melihat mereka membantu rekan-rekan setim dan ruang ganti untuk bersikap dengan cara yang benar."

Ia menambahkan: "Empat orang inilah yang akan menjadi kapten. Tapi saya juga memikirkan Phil, karena Phil adalah salah satu anak asli klub. Dia tidak ada di grup itu, tapi bagi saya dia juga salah satu kapten, salah satu pemain yang termasuk dalam grup itu."