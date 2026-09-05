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'Dia tidak ada dalam kelompok itu' - Enzo Maresca menjelaskan mengapa Phil Foden dicoret dari hierarki kapten Manchester City meski merupakan 'orang dalam' klub
Hierarki kepemimpinan di Etihad telah dikonfirmasi
Maresca secara resmi telah menetapkan kelompok kepemimpinan Manchester City untuk musim baru, tetapi ada satu nama yang cukup menonjol karena tidak masuk, yakni Foden. Pemain berusia 26 tahun itu, yang telah menjadi andalan tim utama sejak menembus akademi, sempat dipertimbangkan untuk peran tersebut, tetapi pada akhirnya gagal mendapatkan tempat dalam kuartet utama.
Sang manajer mengonfirmasi bahwa tugas ban kapten resmi akan dibagi antara empat individu tertentu musim ini. "Kaptennya adalah Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi, dan Gianluigi Donnarumma," kata sang manajer kepada wartawan dalam konferensi pers hari Jumat saat menjelaskan hierarki tersebut. Sementara Dias dan Haaland mewakili inti skuad yang sudah mapan, masuknya bintang yang relatif baru seperti Guehi dan Donnarumma menyoroti pendekatan baru terhadap kepemimpinan di bawah rezim kepelatihan yang baru.
- Craig Mercer
Mengapa Foden melewatkan pemangkasan resmi
Maresca cepat mengakui pentingnya Foden bagi identitas klub, dengan menyebutnya sebagai "anak asli klub" karena akar lokalnya dan hubungan lamanya dengan para suporter City. Namun, pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa ia memprioritaskan pemain yang memiliki pengalaman khusus sebelumnya sebagai kapten saat memfinalisasi pilihannya. Bos City itu kemudian memaparkan pemikirannya soal Pemain Terbaik PFA 2023-24 tersebut, seraya mengakui bahwa keputusan itu sulit untuk diambil.
"Pertama-tama, karena Marc sudah menjadi kapten di Palace," kata Maresca. "Jadi dia punya pengalaman. Gigio adalah kapten tim nasional Italia, jadi dia punya pengalaman. Alasan saya memilih mereka adalah karena saya bisa melihat mereka membantu rekan-rekan setim dan ruang ganti untuk bersikap dengan cara yang benar."
Ia menambahkan: "Empat orang inilah yang akan menjadi kapten. Tapi saya juga memikirkan Phil, karena Phil adalah salah satu anak asli klub. Dia tidak ada di grup itu, tapi bagi saya dia juga salah satu kapten, salah satu pemain yang termasuk dalam grup itu."
Pergeseran posisi untuk bintang Inggris itu
Di luar perdebatan soal kapten, Maresca juga membahas peran Foden dalam sistem taktiknya. Penyerang serbabisa itu menghabiskan pekan-pekan awal musim Premier League dengan ditempatkan di sayap kanan, sebagian besar karena cedera yang dialami Jeremy Doku.
"Saya pikir posisi terbaik Phil adalah di tengah," tegas pelatih asal Italia itu. "Tetapi dia berusaha keras untuk membantu tim. Karena untuk dua pertandingan pertama kami tidak punya opsi di area sayap, karena Jeremy cedera.
"Tidak diragukan lagi bahwa posisi Phil di tengah jauh lebih baik. Tetapi saya sangat, sangat senang dengan Phil sejak hari pertama. Dia bekerja dengan sangat baik, bahkan ketika dia bermain melebar dalam dua pertandingan terakhir, dia tampil bagus."
- Getty Images Sport
Adaptabilitas dan jalan ke depan
Kesediaan Maresca untuk memainkan Foden dalam berbagai peran menunjukkan IQ sepak bola sang pemain yang tinggi serta kualitas teknisnya. Sang manajer meyakini bahwa talenta elite harus mampu menjalankan berbagai tugas demi kepentingan kolektif, terutama saat krisis cedera. Ia memuji sikap Foden terhadap penyesuaian taktis tersebut, seraya mencatat bahwa sang pemain tetap profesional meski tidak bermain di ruang nomor 10 pilihannya sepanjang setiap pertandingan.
Sang manajer menutup dengan menegaskan kembali keyakinannya pada kemampuan Foden untuk memberi pengaruh pada pertandingan dari mana saja di sepanjang lini depan, dengan mengatakan: "Anda bisa melihat bahwa di dalam lapangan dia jauh lebih baik. Tetapi pada akhirnya, Phil akan bermain di posisi yang berbeda. Karena dia pemain yang bagus dan pemain bagus, mereka bisa bermain di posisi yang berbeda."
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