“Dia tertutupi bayang-bayang!” - Wayne Rooney dengan tegas menyatakan bahwa bintang Brasil Neymar tidak pernah mencapai level kelas dunia

Neymar merayakan ulang tahun ke-34 pada bulan Februari dan kini mendekati akhir kariernya yang sarat prestasi. Pemain Brasil itu masih memendam impian untuk bermain di Piala Dunia terakhirnya bersama Selecao. Namun, ia tidak masuk dalam skuad terbaru yang dipanggil manajer Carlo Ancelotti, dan pelatih asal Italia itu menjelaskan alasan pencoretannya. Ia mengatakan kepada wartawan: "Neymar juga bisa tampil di Piala Dunia. Jika ia bisa mencapai Piala Dunia berikutnya dalam kondisi 100 persen, ia bisa ikut Piala Dunia. Mengapa ia tidak masuk daftar ini sekarang? Karena ia belum 100%. Kami membutuhkan pemain dalam kondisi 100% saat ini. Namun seperti yang saya katakan, untuk daftar akhir, situasinya berbeda. Neymar harus terus berlatih dan bermain, menunjukkan kualitasnya dalam kondisi fisik yang baik."

Neymar mengungkapkan kekecewaannya karena tidak masuk skuad, dengan mengatakan: "Skuad tim nasional baru saja diumumkan. Kami tidak dipanggil. Tentu saja, saya sedih, tapi saya akan selalu mendukung tim nasional. Sekarang ini soal terus bekerja, dan siap jika ada kesempatan. Jelas, ini Piala Dunia terakhir saya. Saya kecewa. Tapi besok saya harus berhenti bersedih. Saya harus bekerja, berlatih, dan bermain agar ada peluang untuk tampil di Piala Dunia. Saya sudah siap.”