“Dia tertutupi bayang-bayang!” - Wayne Rooney dengan tegas menyatakan bahwa bintang Brasil Neymar tidak pernah mencapai level kelas dunia
Pasang surut karier Neymar
Neymar menjadi bagian dari salah satu trio penyerang paling mematikan yang pernah ada di dunia selama masa baktinya di Barcelona, bermain bersama Messi dan Luis Suarez dalam barisan penyerang 'MSN' yang legendaris di Spotify Camp Nou. Pemain asal Brasil ini meraih kesuksesan besar di Catalunya, memenangkan treble dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu bintang terbesar dalam dunia sepak bola. Neymar kemudian pindah ke PSG, di mana ia menambah koleksi trofinya, sebelum bergabung dengan Al-Hilal di Arab Saudi. Masa-masa sang pemain Brasil di Liga Pro Arab Saudi diwarnai oleh cedera, dan ia kemudian kembali ke Brasil serta bergabung dengan klub masa kecilnya, Santos.
Rooney memberikan pendapatnya tentang Neymar
Rooney dimintai pendapatnya mengenai Neymar dan memberikan penilaian yang tajam terhadap pemain Brasil tersebut. Ia mengatakan kepada The Overlap, yang dipersembahkan oleh Sky Bet: “Saya suka Neymar, tapi saya tidak pernah menganggapnya sebagai pemain kelas atas. Maksud saya, seperti Messi, Ronaldo, di kategori seperti itu. Dia memang bagus saat di Barcelona, tapi dia tetap saja tertutupi oleh Messi.”
Apakah Neymar akan absen di Piala Dunia?
Neymar merayakan ulang tahun ke-34 pada bulan Februari dan kini mendekati akhir kariernya yang sarat prestasi. Pemain Brasil itu masih memendam impian untuk bermain di Piala Dunia terakhirnya bersama Selecao. Namun, ia tidak masuk dalam skuad terbaru yang dipanggil manajer Carlo Ancelotti, dan pelatih asal Italia itu menjelaskan alasan pencoretannya. Ia mengatakan kepada wartawan: "Neymar juga bisa tampil di Piala Dunia. Jika ia bisa mencapai Piala Dunia berikutnya dalam kondisi 100 persen, ia bisa ikut Piala Dunia. Mengapa ia tidak masuk daftar ini sekarang? Karena ia belum 100%. Kami membutuhkan pemain dalam kondisi 100% saat ini. Namun seperti yang saya katakan, untuk daftar akhir, situasinya berbeda. Neymar harus terus berlatih dan bermain, menunjukkan kualitasnya dalam kondisi fisik yang baik."
Neymar mengungkapkan kekecewaannya karena tidak masuk skuad, dengan mengatakan: "Skuad tim nasional baru saja diumumkan. Kami tidak dipanggil. Tentu saja, saya sedih, tapi saya akan selalu mendukung tim nasional. Sekarang ini soal terus bekerja, dan siap jika ada kesempatan. Jelas, ini Piala Dunia terakhir saya. Saya kecewa. Tapi besok saya harus berhenti bersedih. Saya harus bekerja, berlatih, dan bermain agar ada peluang untuk tampil di Piala Dunia. Saya sudah siap.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Harapan Neymar untuk masuk dalam skuad Brasil di Piala Dunia tampaknya semakin memudar karena ia tidak akan bermain dalam laga persahabatan bulan Maret melawan Prancis dan Kroasia. Ancelotti dijadwalkan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada 18 Mei, dengan Selecao akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C saat turnamen tersebut dimulai musim panas ini di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Iklan