Dia terpaksa menghentikan sesi latihan bersama Real Madrid: Spekulasi seputar Kylian Mbappé menjelang leg kedua melawan FC Bayern München

Kejadian mengejutkan yang menimpa Mbappe pada hari Jumat bermula dari sebuah insiden pada menit ke-88, ketika ia terjatuh di area kotak penalti setelah melakukan aksi solo yang apik dan ditekel oleh bek tengah Girona, Vitor Reis. Saat itu, lawannya mengenai wajahnya dengan siku, sehingga Mbappe bahkan harus dijahit sebanyak tiga jahitan.

Namun, Real Madrid tidak diberikan penalti. Wasit Javier Alberola Rojas tidak menunjuk titik penalti - dan VAR pun tidak memberikan intervensi, yang menimbulkan kekecewaan besar di kubu Madrid. "Saya tidak mengerti mengapa VAR tidak bertindak," geram pelatih Alvaro Arbeloa. "Jika dia mau, dia akan bertindak - dan jika tidak, ya sudah."

Ini jauh dari kali pertama Real menunjukkan ketidakpuasan besar terhadap tim wasit dalam beberapa waktu terakhir. Begitu pula setelah kekalahan di leg pertama melawan Bayern. Dua keputusan dari wasit Inggris Michael Oliver menimbulkan kemarahan setelah pertandingan. Terutama penilaian terhadap tekel Jonathan Tah terhadap Mbappe, yang mengenai tumit Achilles Mbappe dan hanya mendapat kartu kuning. "Saya tidak tahu bagaimana dia (Tah, red.) bisa lolos tanpa kartu merah atas pelanggaran terhadap Mbappe, itu adalah keputusan yang tidak bisa dimengerti," keluh Arbeloa setelah peluit akhir dibunyikan.

Akibat kehilangan satu poin melawan Girona, selisih poin dengan pemuncak klasemen FC Barcelona di La Liga kini melebar menjadi sembilan poin. Dengan tujuh pertandingan tersisa hingga akhir musim, gelar juara praktis sudah ditentukan.