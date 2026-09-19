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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Dia terlihat sangat tajam' - Keith Andrews memuji Fabio Carvalho setelah Brentford melaju mulus melewati Chelsea

K. Andrews
F. Carvalho
Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

Manajer Brentford Keith Andrews memberikan pujian khusus kepada Fabio Carvalho setelah gelandang serang itu melanjutkan kebangkitan luar biasanya dalam urusan mencetak gol pada kemenangan meyakinkan 3-0 atas Chelsea. Playmaker Portugal itu mencetak gol pada akhir masa injury time di Gtech Community Stadium untuk menutup performa babak kedua yang impresif dari tim tuan rumah.

  • Pemain pengganti super kembali mencetak gol

    Carvalho melanjutkan comeback sensasionalnya dengan gol penutup dalam kemenangan 3-0 Brentford atas Chelsea pada Jumat malam. Masuk menggantikan Mikkel Damsgaard pada menit ke-86, playmaker asal Portugal itu mencetak gol melalui sontekan dari umpan silang Kevin Schade di tiang jauh pada masa injury time. Itu menjadi gol keduanya dalam dua pertandingan sejak kembali setelah absen 318 hari akibat cedera ACL, setelah ia juga mencetak gol melawan Reading di Carabao Cup pada 16 September.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manajer memuji playmaker yang kembali

    Pelatih Brentford Andrews memuji sang playmaker atas sikap dan profesionalismenya yang luar biasa saat berusaha kembali usai menjalani periode panjang menepi. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah pertandingan, ia berkata: "Bagian terburuk dari menjadi pesepakbola adalah ketika Anda cedera dan dia sungguh luar biasa dalam cara dia menghadapinya, dalam profesionalismenya, dan dia kembali ke dalam skuad dengan sangat mulus. Dia terlihat sangat tajam, sangat kuat. Mencetak gol penting malam ini adalah hal yang bagus baginya dan sangat spesial."

  • Dominasi bersejarah pada hari Jumat

    Kemenangan meyakinkan itu memperpanjang rekor luar biasa Brentford, yang kini telah memenangi enam dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka mainkan pada hari Jumat (S1). Rata-rata 2,71 poin per laga mereka pada hari Jumat adalah yang terbaik dalam sejarah kompetisi untuk klub mana pun yang memainkan setidaknya tiga pertandingan pada hari tertentu dalam sepekan. Sebaliknya, kekalahan telak itu membuat Chelsea tanpa kemenangan dalam tiga laga liga beruntun dan juga gagal mencetak gol untuk pertama kalinya di bawah Xabi Alonso.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mengejar tiket ke kompetisi Eropa

    Tiga poin tersebut mengangkat Brentford ke peringkat ketiga klasemen, mempertahankan start tak terkalahkan mereka di kompetisi liga musim ini. Tim asuhan Andrews kini akan berupaya menjaga konsistensi itu dan mempertahankan posisi mereka di zona Liga Champions ketika kompetisi domestik kembali bergulir. Sementara itu, Chelsea harus memanfaatkan jeda internasional untuk membenahi tumpulnya lini serang mereka sebelum kembali beraksi di Premier League melawan Bournemouth pada 10 Oktober.