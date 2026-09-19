'Dia terlihat sangat tajam' - Keith Andrews memuji Fabio Carvalho setelah Brentford melaju mulus melewati Chelsea

Pelatih Brentford Andrews memuji sang playmaker atas sikap dan profesionalismenya yang luar biasa saat berusaha kembali usai menjalani periode panjang menepi. Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah pertandingan, ia berkata: "Bagian terburuk dari menjadi pesepakbola adalah ketika Anda cedera dan dia sungguh luar biasa dalam cara dia menghadapinya, dalam profesionalismenya, dan dia kembali ke dalam skuad dengan sangat mulus. Dia terlihat sangat tajam, sangat kuat. Mencetak gol penting malam ini adalah hal yang bagus baginya dan sangat spesial."