"Dia terlihat kebingungan!" - Igor Tudor menyoroti pendekatan yang tidak masuk akal di Tottenham oleh Tim Sherwood
Sherwood memperingatkan ancaman degradasi bagi Spurs.
Sherwood telah memberikan penilaian yang keras terhadap masa jabatan singkat Tudor. Mantan manajer Juventus itu ditunjuk sebagai manajer interim pada awal Februari, namun lonjakan performa yang diharapkan dari manajer baru gagal terwujud di tengah kekhawatiran degradasi yang semakin meningkat.
Tottenham saat ini berada di peringkat ke-16 dengan 29 poin dari 29 pertandingan, hanya satu poin di atas Nottingham Forest dan West Ham United. Menambah penderitaan, Spurs telah kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka, sementara West Ham berhasil mengumpulkan delapan poin dari dua kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.
Kenyataan Liga Premier menghantam Tudor
Sherwood yakin kenyataan keras sepak bola Inggris telah sepenuhnya mengejutkan Tudor, dengan mantan pelatih Juventus itu telah kalah dalam ketiga pertandingannya sebagai pelatih Spurs hingga saat ini. Berbicara kepada Sky Sports, mantan gelandang dan pelatih Spurs tersebut mengatakan: "Saya pikir dia langsung dihantam oleh persaingan di Premier League. Ini tidak mudah. Ini adalah kompetisi yang berat."
Dia juga mengkritik sikap Tudor, menyarankan bahwa manajer tersebut kekurangan pengalaman yang diperlukan. "Dia terlihat bingung di pinggir lapangan; dia tidak tahu apa-apa tentang itu," tambah Sherwood. "Dia berubah dari, 'Saya 100 persen menjamin kita akan bertahan di Premier League musim depan', menjadi, 'para pemain tidak cukup fit, kita tidak bagus dalam serangan, kita tidak bagus di tengah, kita tidak bagus di belakang, kita butuh pemain cedera kita pulih kembali'."
Panggilan untuk pendekatan manajerial yang mendukung
Dengan hanya sembilan pertandingan tersisa untuk memastikan status mereka di Premier League, Sherwood berargumen bahwa gaya otoriter adalah hal terakhir yang dibutuhkan ruang ganti Spurs saat ini. Ia menekankan bahwa pelatih harus berhenti membuat alasan, dengan mengatakan: "Kamu harus memanfaatkan apa yang kamu miliki. Lupakan semua omong kosong itu. Fokuslah pada pemain yang saat ini dalam kondisi fit dan coba beri mereka semangat. Kamu tidak akan mendapatkan semangat itu dengan memukul mereka dengan tongkat. Tidak jika konsekuensinya adalah degradasi. Kamu harus memberi mereka dukungan. Kamu harus menemukan solusi terbaik. Kamu harus memberi mereka solusi yang mudah tentang bagaimana kita akan bermain. Inilah cara kita bermain."
Hoddle memberi isyarat tentang kemungkinan kembalinya ke Tottenham.
Seiring dengan semakin dalamnya krisis di stadion, nama-nama dari masa lalu klub mulai muncul sebagai calon penyelamat. Glenn Hoddle, ikon sejati klub yang pernah melatih tim antara tahun 2001 dan 2003, mengakui bahwa ia bersedia kembali untuk membantu tim masa kecilnya keluar dari situasi sulit saat ini.
Berbicara dalam podcast "Could It Be Magic" sebelum kekalahan Spurs melawan Crystal Palace pada Kamis, pria berusia 68 tahun itu merefleksikan hubungannya. "Saya pikir itu sebenarnya [menarik]," kata Hoddle. "Terutama dengan Tottenham, karena itu adalah klub saya. Saya telah mendukung mereka sejak usia delapan tahun. Jadi mereka adalah bagian besar dalam hidup saya."
Dia menambahkan tentang masa jabatannya sebagai manajer: "Secara politik dan finansial, tidak ada dana di sana. Tentu saja, itu bukan seperti yang mereka katakan kepada saya saat saya masuk."
Tudor berharap dapat meredakan tekanan di pundaknya saat Spurs kembali beraksi di kandang Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa malam.
