"Dia terlihat kebingungan!" - Igor Tudor menyoroti pendekatan yang tidak masuk akal di Tottenham oleh Tim Sherwood

Seiring dengan semakin dalamnya krisis di stadion, nama-nama dari masa lalu klub mulai muncul sebagai calon penyelamat. Glenn Hoddle, ikon sejati klub yang pernah melatih tim antara tahun 2001 dan 2003, mengakui bahwa ia bersedia kembali untuk membantu tim masa kecilnya keluar dari situasi sulit saat ini.

Berbicara dalam podcast "Could It Be Magic" sebelum kekalahan Spurs melawan Crystal Palace pada Kamis, pria berusia 68 tahun itu merefleksikan hubungannya. "Saya pikir itu sebenarnya [menarik]," kata Hoddle. "Terutama dengan Tottenham, karena itu adalah klub saya. Saya telah mendukung mereka sejak usia delapan tahun. Jadi mereka adalah bagian besar dalam hidup saya."

Dia menambahkan tentang masa jabatannya sebagai manajer: "Secara politik dan finansial, tidak ada dana di sana. Tentu saja, itu bukan seperti yang mereka katakan kepada saya saat saya masuk."

Tudor berharap dapat meredakan tekanan di pundaknya saat Spurs kembali beraksi di kandang Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa malam.