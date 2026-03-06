Getty Images Sport
"Dia terlalu santai" - Target Manchester City dikatakan "kurang tekad" meskipun ia menjalani "musim yang luar biasa" di Borussia Dortmund
Tokoh kunci, namun tidak kebal terhadap kritik.
Nmecha telah menjadi sosok yang tak tergantikan bagi BVB musim ini, tampil dalam 37 pertandingan di semua kompetisi sambil mencetak lima gol dan tiga assist. Penampilannya yang dominan telah menarik perhatian Manchester City, yang dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan membawa kembali mantan lulusan akademi mereka ke Etihad. Namun, meskipun performanya bagus, mantan rekan setimnya Kruse secara terbuka mempertanyakan kerja keras pertahanan dan bahasa tubuh sang gelandang. Kruse menyarankan bahwa gaya bermain Nmecha yang secara alami tenang kadang-kadang dapat menyebabkan kesan kurang dinamis selama transisi pertahanan yang penuh tekanan.
Pertanyaan tentang ketangguhan pertahanan
Dalam podcast Flatterball, Kruse memberikan penilaian yang blak-blakan tentang gaya bermain Nmecha. Meskipun ia memuji gelandang tersebut sebagai ancaman yang "tinggi dan kurus" mirip dengan Leon Goretzka dari Bayern Munich, ia mencatat kurangnya "kemauan yang mutlak" dalam duel.
"Dia jelas telah mengambil langkah berikutnya di Dortmund," katanya. "Dia adalah tipe pemain yang mirip dengan Leon Goretzka. Dia juga tinggi dan kurus. Dan kuat di udara. Dia juga melakukan serangan ke depan dan serangan dalam. Saya pikir Anda bisa membandingkannya dengan Leon sedikit. Dia sedang menjalani musim yang luar biasa di Dortmund.
"Ketika saya menonton Felix Nmecha, kadang-kadang saya merasa dia terlalu santai. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Tapi dari luar, terlihat seolah-olah dia kadang-kadang sedikit acuh tak acuh dan kurang dinamis.
"Dia kurang memiliki tekad atau kemauan mutlak untuk melakukan tekel dalam duel bertahan. Dia ingin menyelesaikan segalanya dengan permainan passing-nya dan enggan melakukan tekel sliding. Apakah itu cukup untuk tim nasional dan sistem Julian Nagelsmann, dan apakah itu akan berhasil, saya tidak tahu. Tapi dia seharusnya memainkan peran."
Perjuangan untuk mempertahankan aset kunci
Minat dari City telah memicu kekhawatiran di Westfalenstadion, dengan pemain berusia 25 tahun tersebut terikat kontrak dengan klub hingga 2028. Untuk menangkis minat dari raksasa Premier League, direktur olahraga Sebastian Kehl telah memulai pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Nmecha. Saat ini mendapatkan gaji sebesar €5 juta per tahun, klub siap menawarkan kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya sebagai pilar tim. Dortmund berharap janji waktu bermain yang terjamin akan lebih menarik daripada godaan untuk kembali ke Manchester.
Keputusan penting bagi gelandang
Nmecha kini dihadapkan pada musim panas yang krusial saat ia mempertimbangkan kemungkinan kembali ke Etihad Stadium atau menjadi wajah baru era Dortmund. Meskipun City melihatnya sebagai tambahan berharga dari akademi mereka untuk memperbarui lini tengah, Dortmund bertekad untuk membangun tim di sekitarnya. Pemain berusia 25 tahun ini harus membuktikan para kritikusnya salah dengan menambahkan sentuhan agresif dalam permainannya. Baik ia tetap di Bundesliga atau mencoba peruntungannya kembali di Inggris, penampilannya di bulan-bulan terakhir musim ini kemungkinan besar akan menentukan apakah ia siap memimpin lini tengah baik untuk klub maupun negaranya.
