"Dia terlalu santai" - Target Manchester City dikatakan "kurang tekad" meskipun ia menjalani "musim yang luar biasa" di Borussia Dortmund

Dalam podcast Flatterball, Kruse memberikan penilaian yang blak-blakan tentang gaya bermain Nmecha. Meskipun ia memuji gelandang tersebut sebagai ancaman yang "tinggi dan kurus" mirip dengan Leon Goretzka dari Bayern Munich, ia mencatat kurangnya "kemauan yang mutlak" dalam duel.

"Dia jelas telah mengambil langkah berikutnya di Dortmund," katanya. "Dia adalah tipe pemain yang mirip dengan Leon Goretzka. Dia juga tinggi dan kurus. Dan kuat di udara. Dia juga melakukan serangan ke depan dan serangan dalam. Saya pikir Anda bisa membandingkannya dengan Leon sedikit. Dia sedang menjalani musim yang luar biasa di Dortmund.

"Ketika saya menonton Felix Nmecha, kadang-kadang saya merasa dia terlalu santai. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Tapi dari luar, terlihat seolah-olah dia kadang-kadang sedikit acuh tak acuh dan kurang dinamis.

"Dia kurang memiliki tekad atau kemauan mutlak untuk melakukan tekel dalam duel bertahan. Dia ingin menyelesaikan segalanya dengan permainan passing-nya dan enggan melakukan tekel sliding. Apakah itu cukup untuk tim nasional dan sistem Julian Nagelsmann, dan apakah itu akan berhasil, saya tidak tahu. Tapi dia seharusnya memainkan peran."