Dengan "cara kerjanya yang analitis, gaya kepemimpinan yang tenang dan strategis, serta perencanaan skuad yang cerdas", Book telah membangun reputasi yang sangat baik di industri ini selama beberapa tahun terakhir, sehingga namanya konon sudah masuk dalam daftar incaran VfL Wolfsburg dan Borussia Mönchengladbach.

Namun, ia menolak tawaran dari Bundesliga dan malah memperpanjang kontraknya di Elversberg - juga karena ia dikabarkan mengincar posisi di klub yang lebih besar. Kesempatan itu kini terbuka di Schwarzgelben.

Di Elversberg, Book dianggap sebagai salah satu arsitek di balik kesuksesan olahraga saat ini. Meskipun ada beberapa pemain ternama yang hengkang musim panas lalu, seperti kembalinya Fisnik Asllani ke TSG Hoffenheim setelah masa pinjamannya berakhir, pria berusia 40 tahun ini berhasil menyusun skuad yang tangguh di klub asal Saarland tersebut, yang kini berada di peringkat kedua klasemen liga kedua setelah 27 dari 34 pertandingan dan memiliki peluang bagus untuk promosi ke Bundesliga.