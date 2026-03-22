Seperti dilaporkan Sky, Nils-Ole Book dari SV Elversberg merupakan salah satu kandidat yang sedang dibahas oleh petinggi Borussia Dortmund. Di klub yang sedang berjuang untuk promosi dari divisi bawah liga Jerman tersebut, pria berusia 40 tahun itu menjabat sebagai direktur olahraga.
Dia terikat kontrak dengan klub divisi dua! Nama yang mengejutkan disebut-sebut sebagai calon pengganti Sebastian Kehl di BVB
Dengan "cara kerjanya yang analitis, gaya kepemimpinan yang tenang dan strategis, serta perencanaan skuad yang cerdas", Book telah membangun reputasi yang sangat baik di industri ini selama beberapa tahun terakhir, sehingga namanya konon sudah masuk dalam daftar incaran VfL Wolfsburg dan Borussia Mönchengladbach.
Namun, ia menolak tawaran dari Bundesliga dan malah memperpanjang kontraknya di Elversberg - juga karena ia dikabarkan mengincar posisi di klub yang lebih besar. Kesempatan itu kini terbuka di Schwarzgelben.
Di Elversberg, Book dianggap sebagai salah satu arsitek di balik kesuksesan olahraga saat ini. Meskipun ada beberapa pemain ternama yang hengkang musim panas lalu, seperti kembalinya Fisnik Asllani ke TSG Hoffenheim setelah masa pinjamannya berakhir, pria berusia 40 tahun ini berhasil menyusun skuad yang tangguh di klub asal Saarland tersebut, yang kini berada di peringkat kedua klasemen liga kedua setelah 27 dari 34 pertandingan dan memiliki peluang bagus untuk promosi ke Bundesliga.
BVB secara mengejutkan memecat Direktur Olahraga Kehl
BVB telah berpisah dengan direktur olahraga mereka pada Minggu sore. "Musim panas ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan," kata Direktur Olahraga Lars Ricken: "Agar kedua belah pihak dapat mempersiapkan diri, kami telah sepakat secara damai untuk mengakhiri tugas Sebastian secara segera." Kehl telah "memberikan kontribusi yang luar biasa bagi klub kami, dan kami sangat berterima kasih atas dedikasinya yang besar".
Sejak 2018, Kehl menjabat sebagai kepala departemen pemain profesional BVB selama empat tahun, dan selama periode tersebut Dortmund berhasil meraih gelar Piala DFB 2021. Pada musim panas 2022, mantan pemain profesional BVB ini mengambil alih jabatan direktur olahraga, dan pada 2024, tim Schwarz-Gelben mencapai final Liga Champions. Kehl telah lama dianggap sebagai penerus Hans-Joachim Watzke, namun jabatan puncak yang didambakan itu justru diraih oleh Ricken.
"Borussia Dortmund telah menemani saya selama separuh hidup saya dan saya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub hebat ini. Namun, kami kini bersama-sama merasa bahwa sudah waktunya untuk menempuh jalan baru – baik bagi BVB maupun bagi saya," kata Kehl, yang menghabiskan 13 tahun sebagai pemain di Dortmund. Baru-baru ini beredar rumor tentang kemungkinan keterlibatan pria berusia 46 tahun itu sebagai direktur olahraga di Hamburger SV; promosi di BVB tidak mungkin terjadi dalam situasi tersebut.
BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal
Pertandingan
4 April, pukul 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 April, pukul 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 April, pukul 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)