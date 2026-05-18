Seperti dilaporkan Sky, Galatasaray telah menghubungi pihak sang pemain. Juara Turki tersebut berpotensi memenuhi tuntutan gaji Brandt dan akan memungkinkan pemain berusia 30 tahun itu untuk terus bermain di Liga Champions.
Diterjemahkan oleh
Dia telah tampil dalam hampir 50 pertandingan internasional untuk Jerman: Apakah Galatasaray akan membuat kejutan besar dalam bursa transfer?
Tidak akan ada biaya transfer yang harus dibayarkan, karena sudah lama diketahui bahwa kontrak Brandt di BVB yang akan berakhir pada akhir Juni tidak akan diperpanjang. Di mana ia akan bermain di masa depan masih belum pasti, seperti yang ditekankan oleh pemain yang telah 48 kali membela tim nasional Jerman ini pada awal Mei, setelah pertandingan kandang terakhirnya bersama Borussia melawan Frankfurt (3:2).
"Saya melangkah selangkah demi selangkah. Ini tidak akan berlarut-larut hingga Agustus, itu yang bisa saya katakan," jelas Brandt kepada Sky. Sejak diumumkannya kepergiannya dari Dortmund, sudah banyak spekulasi mengenai klub mana yang akan menjadi tempatnya bermain di masa depan. Namun, tampaknya kemungkinan untuk tetap bermain di Bundesliga cukup kecil, Brandt justru cenderung pindah ke luar negeri.
- Getty Images Sport
Pindah ke Galatasaray? Julian Brandt tampaknya lebih memilih pindah ke Spanyol
Galatasaray, tempat Brandt akan bertemu kembali dengan rekan-rekan lamanya dari masa-masa bersama di timnas Jerman seperti Leroy Sané dan Ilkay Gündogan, pada dasarnya boleh berharap untuk merekrut gelandang serang tersebut. Namun, menurut Sky, Spanyol sebenarnya menjadi tujuan favorit Brandt.
Menurut laporan tersebut, gelandang ini sedang belajar bahasa Spanyol, dan salah satu opsi yang mungkin adalah FC Barcelona. Selain itu, FC Villarreal dan Atletico Madrid, yang baru-baru ini dikaitkan dengan Brandt, juga disebut-sebut sebagai klub yang tertarik.
Dikatakan bahwa masih terlalu dini untuk mempertimbangkan Brandt bermain di luar Eropa, misalnya di Jepang atau Amerika Serikat. Mantan pemain Leverkusen ini ingin terus bermain di level Eropa yang tinggi.
Julian Brandt meninggalkan BVB setelah tujuh tahun
Selama tujuh tahun bersama BVB, Brandt telah tampil dalam total 307 pertandingan resmi, dengan mencetak 57 gol dan 70 assist. Meskipun tidak selalu menjadi starter pada musim lalu, ia tetap memainkan peran penting di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Menurut kabar yang beredar, pelatih asal Kroasia itu sebenarnya ingin mempertahankan Brandt, namun pada akhirnya kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kerja sama mereka.
Untuk timnas Jerman, Brandt terakhir kali tampil pada November 2024 dalam laga imbang 1-1 melawan Hungaria di Nations League. Sejak saat itu, pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak lagi memanggil pemain berteknik tinggi ini, sehingga Brandt kemungkinan besar juga akan absen dari skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026.
Sementara itu, Galatasaray telah mendominasi Süper Lig selama bertahun-tahun dan berhasil menjadi juara Turki untuk keempat kalinya berturut-turut. Pada musim 2025/26, tim asuhan pelatih Okan Buruk juga membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional, dengan mencapai babak 16 besar Liga Champions. Di sana, perjalanan mereka terhenti saat menghadapi Liverpool (1-0, 0-4).
- Getty Images
Julian Brandt: Catatan statistiknya pada musim 2025/26
Permainan
41
Gol
11
Assist
4