Dia telah tampil dalam hampir 50 pertandingan internasional untuk Jerman: Apakah Galatasaray akan membuat kejutan besar dalam bursa transfer?

Tidak akan ada biaya transfer yang harus dibayarkan, karena sudah lama diketahui bahwa kontrak Brandt di BVB yang akan berakhir pada akhir Juni tidak akan diperpanjang. Di mana ia akan bermain di masa depan masih belum pasti, seperti yang ditekankan oleh pemain yang telah 48 kali membela tim nasional Jerman ini pada awal Mei, setelah pertandingan kandang terakhirnya bersama Borussia melawan Frankfurt (3:2).

"Saya melangkah selangkah demi selangkah. Ini tidak akan berlarut-larut hingga Agustus, itu yang bisa saya katakan," jelas Brandt kepada Sky. Sejak diumumkannya kepergiannya dari Dortmund, sudah banyak spekulasi mengenai klub mana yang akan menjadi tempatnya bermain di masa depan. Namun, tampaknya kemungkinan untuk tetap bermain di Bundesliga cukup kecil, Brandt justru cenderung pindah ke luar negeri.