Dia telah mengakhiri serial yang menyeramkan itu! Spekulasi baru mengenai peminjaman kontroversial dari FC Bayern

Gelandang asal Portugal yang kini berusia 30 tahun itu pindah dari FC Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel. Masalahnya: Saat ia tiba, Tuchel sudah pergi lagi. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Palhinha hanya memainkan peran sekunder, sehingga ia kembali ke London dengan status pinjaman setelah satu musim. Spurs membayar biaya pinjaman sebesar lima juta euro dan juga mengamankan opsi pembelian sebesar 25 juta euro.

Awal musim berjalan menggembirakan: Hingga November, Palhinha menjadi pemain inti dan bahkan secara rutin mencetak poin, Tottenham bersaing di papan atas Liga Premier dan Liga Champions. Namun, seiring dengan penurunan performa yang dramatis, Palhinha kehilangan tempatnya di starting line-up dan menjadi pemain rotasi. Terakhir kali ia masuk starting line-up adalah pada 5 Maret, bahkan saat melawan Wolves ia hanya masuk sebagai pemain pengganti.

"Tentu saja saat ini situasinya secara umum sulit di klubnya. Tapi Joao adalah seorang pejuang," kata Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, pekan lalu dalam konferensi pers. Karena status liga yang belum jelas untuk musim depan, saat ini "sulit untuk mengatakan hal konkret tentang masa depannya," tegas Freund: "Tapi Tottenham sudah tahu apa yang mereka miliki darinya."