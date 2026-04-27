Tendangan sudut dari sisi kanan, terjadi sedikit kerumunan di kotak penalti, lalu Joao Palhinha melesat dan menyundul bola dari jarak dekat ke gawang: Begitulah cara Tottenham Hotspur mencetak gol 1-0 pada Sabtu lalu menjelang akhir pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers yang sudah terdegradasi dan berada di posisi terbawah klasemen — dan skor itu bertahan hingga akhir. Pada upaya ke-16, Spurs merayakan kemenangan liga pertama mereka di tahun kalender ini dan memberikan tanda kehidupan dalam pertarungan menghindari degradasi.
Dia telah mengakhiri serial yang menyeramkan itu! Spekulasi baru mengenai peminjaman kontroversial dari FC Bayern
"Kemenangan ini berarti jauh lebih dari sekadar tiga poin bagi saya, para penggemar, dan seluruh klub," kata Palhinha setelah pertandingan. Namun, kemenangan ini tidak cukup untuk mengangkat Tottenham keluar dari zona degradasi. Karena rival mereka, West Ham United, juga menang atas Everton, Tottenham masih berada di bawah garis aman. Dengan empat pertandingan tersisa, selisih poin dengan West Ham adalah dua poin, dan jadwal sisa kedua klub legendaris ini relatif seimbang.
Bagaimana kelanjutan karier Palhinha ke depannya saat ini masih sangat tidak pasti - dan kemungkinan besar terkait dengan status liga Tottenham di masa depan.
Joao Palhinha meninggalkan FC Bayern setelah hanya satu musim
Gelandang asal Portugal yang kini berusia 30 tahun itu pindah dari FC Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel. Masalahnya: Saat ia tiba, Tuchel sudah pergi lagi. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Palhinha hanya memainkan peran sekunder, sehingga ia kembali ke London dengan status pinjaman setelah satu musim. Spurs membayar biaya pinjaman sebesar lima juta euro dan juga mengamankan opsi pembelian sebesar 25 juta euro.
Awal musim berjalan menggembirakan: Hingga November, Palhinha menjadi pemain inti dan bahkan secara rutin mencetak poin, Tottenham bersaing di papan atas Liga Premier dan Liga Champions. Namun, seiring dengan penurunan performa yang dramatis, Palhinha kehilangan tempatnya di starting line-up dan menjadi pemain rotasi. Terakhir kali ia masuk starting line-up adalah pada 5 Maret, bahkan saat melawan Wolves ia hanya masuk sebagai pemain pengganti.
"Tentu saja saat ini situasinya secara umum sulit di klubnya. Tapi Joao adalah seorang pejuang," kata Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, pekan lalu dalam konferensi pers. Karena status liga yang belum jelas untuk musim depan, saat ini "sulit untuk mengatakan hal konkret tentang masa depannya," tegas Freund: "Tapi Tottenham sudah tahu apa yang mereka miliki darinya."
Tottenham tampaknya sedang mempertimbangkan untuk merekrut Joao Palhinha secara permanen
Seperti dilaporkan Sky pada Kamis, Spurs sebenarnya mempertimbangkan untuk merekrutnya secara permanen, namun mereka ingin menegosiasikan ulang opsi pembelian senilai 25 juta euro — hal yang mungkin juga akan diterima oleh FC Bayern. Namun, dari sudut pandang Palhinha, skenario ini hanya tampak realistis jika Tottenham berhasil bertahan di liga, sesuatu yang kini sangat diharapkan oleh para petinggi Munich. Kontrak Palhinha di FC Bayern masih berlaku hingga 2028. Gajinya yang dilaporkan sebesar sepuluh juta euro akan dihemat, karena ia tidak lagi memiliki prospek yang nyata di Munich.
Di lini tengah bertahan, Kompany juga berencana untuk terus mengandalkan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. Tom Bischof dan Noel Aseko yang kembali dari masa pinjaman menjadi kandidat potensial sebagai pengganti. Selain itu, rumor terus beredar mengenai Kennet Eichhorn, talenta muda berusia 16 tahun dari Hertha BSC.
Ngomong-ngomong, Tottenham sudah merekrut mantan pemain pinjaman FC Bayern musim panas lalu, meskipun dia belum sepenuhnya meyakinkan. Setelah paruh kedua musim yang naik-turun, Mathys Tel pindah ke Spurs dengan biaya 35 juta euro - namun situasinya tidak membaik setelah itu. Musim ini, Tel hanya mencetak tiga gol dalam 34 penampilan.