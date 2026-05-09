Borussia Dortmund dipastikan akan menyumbangkan dua pemain; Nico Schlotterbeck dan Felix Nmecha sudah dipastikan masuk skuad timnas Jerman. Waldemar Anton pun diperkirakan akan berhasil lolos ke skuad Piala Dunia. Lalu masih ada dua kandidat yang nasibnya belum pasti: Karim Adeyemi—yang peluangnya belakangan ini menurun drastis setelah empat pertandingan berturut-turut tidak diturunkan dan penampilannya yang kurang memuaskan—serta Maximilian Beier.

Fakta bahwa yang terakhir masih harus cemas akan tiketnya ke skuad sulit dipahami hanya dengan melihat statistiknya. Beier, tentu saja dengan pengecualian penyerang murni, adalah pencetak gol terbaik Jerman. Dengan 20 kontribusi gol (sepuluh gol, sepuluh assist), pemain berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 43 pertandingan resmi musim ini.

Tak satu pun pesaingnya di posisi yang sama bisa menyaingi angka-angka tersebut. Baik Leroy Sane (16 poin), Kevin Schade (11), Said El Mala (17), Chris Führich (16), maupun Adeyemi (15). Tentu saja, perbedaannya hanya sedikit. Nagelsmann harus menyusun skuad yang idealnya tampil harmonis dan seimbang. Jadi, hanya melihat angka-angka dan tidak yang lain adalah pemikiran yang terlalu sempit.