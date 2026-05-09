Dia sendiri mungkin sudah tahu lebih awal. Namun, masyarakat umum harus bersabar selama dua belas hari lagi. Baru pada 21 Mei nanti, Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann akan mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga di Piala Dunia.
Dia telah melakukan segalanya di BVB demi bisa tampil di Piala Dunia: Apakah Julian Nagelsmann benar-benar akan mengabaikan pencetak gol terbaik Jerman ini?
Borussia Dortmund dipastikan akan menyumbangkan dua pemain; Nico Schlotterbeck dan Felix Nmecha sudah dipastikan masuk skuad timnas Jerman. Waldemar Anton pun diperkirakan akan berhasil lolos ke skuad Piala Dunia. Lalu masih ada dua kandidat yang nasibnya belum pasti: Karim Adeyemi—yang peluangnya belakangan ini menurun drastis setelah empat pertandingan tanpa bermain dan performa yang kurang memuaskan—serta Maximilian Beier.
Fakta bahwa yang terakhir masih harus cemas akan tiketnya ke skuad sulit dipahami hanya dengan melihat statistiknya. Beier, tentu saja dengan pengecualian penyerang murni, adalah pencetak gol terbaik Jerman. Dengan 20 kontribusi gol (sepuluh gol, sepuluh assist), pemain berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 43 pertandingan resmi musim ini.
Tak satu pun pesaingnya di posisi yang sama bisa menyaingi angka-angka tersebut. Baik Leroy Sane (16 poin), Kevin Schade (11), Said El Mala (17), Chris Führich (16), maupun Adeyemi (15). Tentu saja, perbedaannya hanya sedikit. Nagelsmann harus menyusun skuad yang idealnya tampil harmonis dan seimbang. Jadi, hanya melihat angka-angka dan tidak yang lain adalah pemikiran yang terlalu sempit.
Maximilian Beier: "Hal seperti inilah yang kami butuhkan di Piala Dunia"
Namun, Beier sebenarnya sangat layak mendapatkan tempatnya. Terakhir kali ia bermain untuk tim nasional adalah pada 13 Oktober dalam kemenangan 1-0 di Irlandia Utara. Setelah itu, Nagelsmann tidak lagi memanggilnya. Beier tidak terpengaruh oleh hal itu; pada tahun 2026, ia benar-benar tampil gemilang. Ia telah mencetak enam gol dan tujuh assist.
Selain itu, ada faktor-faktor yang baru-baru ini disimpulkan dengan tepat oleh pelatih Beier di Dortmund, Niko Kovac: "Inilah yang kami butuhkan di Piala Dunia." Yang dimaksud adalah etos kerja Beier yang konsisten tinggi dipadukan dengan stamina yang luar biasa. Pemain yang telah tujuh kali membela tim nasional ini selalu bekerja keras di setiap pertandingan, di mana pun ia bermain.
Soalnya, ada hal lain yang perlu diperhatikan: Di posisi idealnya sebagai penyerang sayap, Beier jarang main di BVB. Belakangan ini, dia lebih sering diturunkan sebagai pemain sayap kiri dan tanpa lelah menggarap seluruh sisi lapangan dengan energi tinggi. Di lini pertahanan, dia tampil bagus, sementara di lini serang, kontribusinya tetap tinggi.
Apakah Nagelsmann akan membawa satu atau dua penyerang sayap?
Dalam kemenangan 3-2 atas Frankfurt pada Jumat malam, Beier tampil gemilang dengan dua assist yang sangat apik. "Ya, tentu saja itu penting bagi saya," katanya kemudian kepada Sky. "Saya berusaha memberikan yang terbaik. Target saya adalah Piala Dunia."
Dalam sesi pelatihan DFB pada bulan Maret, Nagelsmann juga memberikan wawasan yang terbuka seperti biasa mengenai pemikirannya dan berkata mengenai Beier, Adeyemi, dan Schade: "Berdasarkan situasi saat ini, kami kemungkinan akan membawa satu, maksimal dua penyerang serangan balik ini." Pelatih timnas Jerman itu juga mengakui bahwa Beier sudah memiliki "rasio yang sangat baik".
Bagi Nagelsmann, ini akan menjadi paket multidimensi yang bisa dipenuhi oleh pemain Dortmund itu - tidak seperti para pesaingnya. Beier adalah seorang profesional teladan dan pemain tim yang serba bisa serta tidak segan melakukan apa pun. Dia tidak membuat keributan dan akan menyadari perannya sebagai penantang.
Apakah Beier diuntungkan oleh cedera Gnabry?
Keputusan Nagelsmann untuk tidak memainkannya belakangan ini telah menimbulkan kekecewaan di kalangan BVB. "Saya rasa ada banyak sekali alasan. Jauh lebih banyak alasan untuk memasukkannya ke dalam skuad daripada tidak," kata Kovac hampir dua bulan lalu, saat Beier harus tetap tinggal di Dortmund. Direktur Olahraga Lars Ricken bahkan menyebut performa Beier "luar biasa selama berminggu-minggu".
Hal yang bisa berdampak positif bagi Beier adalah cedera yang dialami Serge Gnabry. Hal ini membuka peluang, dan Nagelsmann harus menutup celah ini - mungkin dengan dua pemain yang masuk dalam kategori penyerang balik.
Beier kini masih memiliki satu pertandingan lagi untuk meningkatkan statistiknya yang sudah sangat baik dan mempromosikan dirinya. Sabtu mendatang, Borussia akan bertandang ke Bremen.
Tak lama setelah itu, telepon Beier akan berdering. "Sangat gugup" katanya saat Nagelsmann pertama kali memanggilnya pada Maret 2024, seperti yang dia ungkapkan saat itu: "Saya tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun yang masuk akal." Kali ini mungkin akan berbeda, terlepas dari pesan apa pun yang disampaikan pelatih timnas.
BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Lomba Pertandingan 16 Mei Bundesliga Werder Bremen vs. BVB 18 Juli Pertandingan Persahabatan Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 Juli Pertandingan persahabatan Cerezo Osaka vs. BVB 1 Agustus Pertandingan persahabatan FC Tokyo vs. BVB