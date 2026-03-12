Dia tampaknya sangat tidak puas! Mantan bintang FC Bayern akan memulai kembali kariernya

Joshua Zirkzee tampaknya menghadapi masa depan yang tidak pasti di Manchester United. Seperti yang dilaporkan surat kabar Inggris The Sun, penyerang tersebut sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Red Devils pada musim panas mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu tidak puas dengan perannya di tim dan dikabarkan semakin mempertimbangkan untuk pindah karena minimnya waktu bermain.
Zirkzee baru saja pindah dari klub Serie A Italia, Bologna, ke Manchester pada musim panas 2024. United membayar lebih dari 40 juta euro untuk mantan pemain muda FC Bayern München tersebut, yang membawa 20 juta euro ke kas klub juara Jerman itu berkat klausul penjualan kembali yang sangat tinggi. Harapan terhadap pemain ofensif ini pun sangat besar, tetapi sejauh ini ia belum bisa menunjukkan performa yang konsisten di Old Trafford.
Di musim Liga Premier saat ini, pemain asal Belanda itu jarang diturunkan sebagai starter. Ia hanya empat kali masuk dalam starting eleven dan mencetak dua gol dalam 18 penampilan di liga. Ia biasanya harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti atau bahkan tetap duduk di bangku cadangan. Di bawah staf pelatih saat ini, striker tersebut hampir tidak pernah diturunkan.
Juventus dan Roma tampaknya tertarik pada Zirkzee
Menurut The Sun, Zirkzee sudah mempertimbangkan untuk pindah pada jendela transfer musim dingin agar bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun, kepindahannya tidak terwujud karena manajemen klub menghentikan pembicaraan terkait hal tersebut. Beberapa klub Serie A, termasuk Juventus dan AS Roma, dilaporkan telah menanyakan situasinya sebelumnya.
Pada musim panas, situasinya bisa berubah secara mendasar. Manchester United tampaknya merencanakan perubahan lebih lanjut dalam skuadnya agar bisa bersaing di Liga Champions. Penjualan Zirkzee bisa menghasilkan pendapatan tambahan dan memberikan keleluasaan finansial bagi klub. United dilaporkan merencanakan transfer spektakuler untuk mendatangkan Elliot Anderson dan Morgan Gibbs-White dari Nottinhgham Forest. Biayanya: sekitar 200 juta euro.
Sementara itu, bagi pemain tim nasional Belanda ini, satu hal yang paling penting adalah kesempatan bermain secara reguler. Jika situasinya di Manchester tidak membaik, perpindahan pada musim panas mungkin menjadi opsi yang realistis. Kembalinya dia ke Italia masih dianggap sebagai skenario yang mungkin terjadi.
Statistik Joshua Zirkzee di Manchester United:
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 69 9 4 5