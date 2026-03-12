Dia tampaknya sangat tidak puas! Mantan bintang FC Bayern akan memulai kembali kariernya

Zirkzee baru saja pindah dari klub Serie A Italia, Bologna, ke Manchester pada musim panas 2024. United membayar lebih dari 40 juta euro untuk mantan pemain muda FC Bayern München tersebut, yang membawa 20 juta euro ke kas klub juara Jerman itu berkat klausul penjualan kembali yang sangat tinggi. Harapan terhadap pemain ofensif ini pun sangat besar, tetapi sejauh ini ia belum bisa menunjukkan performa yang konsisten di Old Trafford.

Di musim Liga Premier saat ini, pemain asal Belanda itu jarang diturunkan sebagai starter. Ia hanya empat kali masuk dalam starting eleven dan mencetak dua gol dalam 18 penampilan di liga. Ia biasanya harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti atau bahkan tetap duduk di bangku cadangan. Di bawah staf pelatih saat ini, striker tersebut hampir tidak pernah diturunkan.