Menurut informasi dari surat kabar olahraga Italia, pada Senin lalu telah berlangsung negosiasi lanjutan antara pihak Milan dan pria asal Austria berusia 51 tahun tersebut. Pembicaraan tersebut dilaporkan berlangsung sangat positif.
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Dia tampaknya "sangat ingin mendatangkan" David Alaba: Oliver Glasner dikabarkan telah memutuskan klub barunya
Bagi Glasner, tugas di kota mode ini tampaknya merupakan pilihan impian: Mantan pelatih sukses Eintracht Frankfurt dan Crystal Palace ini dilaporkan secara sadar telah menolak opsi-opsi lain yang tersedia di pasar.
Akibatnya, klub tradisional Belanda Feyenoord Rotterdam pun harus menelan kekecewaan. Klub asal Belanda tersebut juga menunjukkan minat besar untuk merekrutnya, namun gagal dalam upaya mereka untuk mendapatkan pemain kelahiran Salzburg tersebut.
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Cardinale dan Ibrahimovic tampaknya akan menentukan nasib Glasner
Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya final. Kabarnya, keputusan akhir dalam negosiasi kini berada di tangan pemilik klub Milan, Gerry Cardinale, serta penasihat berpengaruh Zlatan Ibrahimovic. Jika keduanya menyetujui penunjukan tersebut, tidak ada lagi halangan bagi transfer ini.
Di Milan, kedatangan pelatih asal Austria ini diharapkan terutama akan membawa perubahan taktis yang radikal. Glasner sangat dihargai oleh para petinggi AC Milan karena filosofi permainannya yang intens. Pendekatan taktisnya didasarkan pada tekanan tinggi, penguasaan bola yang cepat setelah momen transisi, dan intensitas permainan yang tinggi secara terus-menerus.
Hal ini sangat kontras dengan filosofi terbaru di klub. Di bawah pelatih Milan sebelumnya, Massimiliano Allegri, tim ini lebih sering bermain defensif - sebuah gaya yang pada akhirnya tidak membuahkan kesuksesan. Akibat dari gaya permainan yang merusak ini: Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions pada musim lalu. Kini, Glasner diharapkan dapat membangkitkan raksasa yang tertidur ini dan membawanya kembali ke kompetisi teratas.
Glasner tampaknya ingin mendatangkan Alaba ke Milan
Untuk misi rekonstruksi ini, sang pelatih tampaknya sudah memiliki rencana yang sangat matang di kepalanya. Dan rencana itu mencakup transfer yang sangat mengejutkan: Menurut informasi dari Gazzetta dello Sport, Glasner sangat ingin mendatangkan kapten timnas Austria, David Alaba, ke Milan.
Pemain serba bisa di lini belakang Real Madrid ini diharapkan menjadi pemimpin pertahanan baru di San Siro. Namun, transfer ini tidak tanpa risiko: Alaba telah berjuang melawan masalah cedera yang cukup serius sejak musim 2023/24. Selain cedera ligamen, pemain asal Wina ini juga berulang kali mengalami masalah otot dan meniskus yang berkepanjangan.
Namun, Glasner sangat yakin dengan kualitas rekan senegaranya itu. Meskipun ada faktor risiko yang jelas, Alaba tetap akan menjadi tambahan yang berharga hanya berdasarkan pengalaman internasional dan kepemimpinannya.
Pemain bertahan tersebut tampaknya baru-baru ini secara aktif mendorong kepergiannya dari Madrid atau setidaknya sedang ditawarkan ke pasar transfer. Pemain asal Austria ini telah ditawarkan ke beberapa klub. Yang paling menarik: Inter Milan, rival abadi Milan, dilaporkan juga termasuk di antara klub-klub yang dihubungi, seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta.
Pada saat yang sama, Milan sedang menghadapi perombakan personel total yang melampaui bangku pelatih. Saat ini, perubahan struktural mendalam sedang dibahas di balik layar di klub. Dalam hal ini, satu nama terus muncul: Menurut Corriere dello Sport, pelatih tim nasional Austria Ralf Rangnick juga masih dianggap sebagai kandidat potensial untuk peran penting di klub. Rangnick disebut-sebut sebagai Direktur Teknis yang baru.