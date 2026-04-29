Dia tampaknya akan mengungguli Arjen Robben dan Zlatan Ibrahimovic: Mantan bintang Bayern, Joao Cancelo, berpotensi mencetak rekor istimewa pada akhir pekan ini

Bagi Cancelo, ini akan menjadi puncak dari masa baktinya yang kedua bersama klub Catalan tersebut. Ia sudah menghabiskan musim 2023/24 dengan status pinjaman di Camp Nou, namun saat itu Barcelona gagal meraih gelar apa pun. Pada Januari tahun ini, Barcelona kembali meminjamkan pemain bertahan serba bisa tersebut dalam upaya memperkuat lini pertahanan.

Bagaimana kelanjutan karier Cancelo setelah musim ini masih belum jelas. Kontraknya dengan klub papan atas Saudi, Al-Hilal, yang memboyongnya dari Manchester City dua tahun lalu dengan biaya transfer 25 juta euro, masih berlaku hingga 2027. Media olahraga melaporkan pada akhir Maret bahwa Flick ingin mempertahankannya dan telah memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontraknya.

Namun, ada dua syarat: Pertama, Cancelo harus mendapat izin dari Al-Hilal, yang seharusnya tidak menjadi masalah karena klub Saudi tersebut memang tidak lagi merencanakan kehadirannya. Kedua, Cancelo harus menyetujui pemotongan gaji yang signifikan. Barcelona yang sedang mengalami kesulitan finansial tidak mampu menanggung gaji tahunannya yang dikabarkan sebesar 12 juta euro.