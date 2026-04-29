Jika pemain tim nasional Portugal ini berhasil membawa FC Barcelona meraih gelar juara LaLiga seperti yang diharapkan, ini akan menjadi gelar keempatnya di salah satu dari lima liga besar Eropa. Sebelum Cancelo, belum ada pemain lain yang mampu mencapai prestasi ini.
Dia tampaknya akan mengungguli Arjen Robben dan Zlatan Ibrahimovic: Mantan bintang Bayern, Joao Cancelo, berpotensi mencetak rekor istimewa pada akhir pekan ini
Saat ini, bek kanan tersebut telah meraih gelar juara di Liga Premier (bersama Manchester City pada musim 2020/21 dan 2021/22), Bundesliga (bersama FC Bayern pada musim 2022/23), dan Serie A (bersama Juventus pada musim 2018/19). Selain itu, Cancelo juga meraih gelar juara Portugal bersama Benfica (2014) di level nasional, menjuarai Liga Champions bersama ManCity (2023), dan meraih kemenangan di Nations League bersama tim nasional Portugal pada 2019.
Sejauh ini, gelar juara di tiga dari lima liga top Eropa telah diraih oleh bintang-bintang top seperti Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben, dan Kingsley Coman. Dua yang terakhir, seperti Cancelo, pernah bermain di Säbener Straße.
FC Barcelona berpotensi menjadi juara pada akhir pekan ini
Dapat diprediksi bahwa pemain berusia 31 tahun itu akan segera melampaui rekor tersebut, karena Barcelona sedang menuju gelar juara La Liga lebih awal. Setelah 33 dari 38 pekan pertandingan, pasukan asuhan pelatih Hansi Flick kini unggul sembilan poin atas pesaing terdekatnya, Real Madrid.
Hal itu bisa saja terjadi pada akhir pekan mendatang: Jika Cancelo dan rekan-rekan setimnya memenangkan pertandingan tandang melawan CA Osasuna pada hari Sabtu dan Real kalah sehari kemudian dari rival lokal mereka, Espanyol, maka Blaugrana tidak akan terkejar lagi dalam perebutan gelar juara dan Cancelo akan menjadi pemegang rekor tunggal.
Namun, yang lebih realistis adalah Barcelona memastikan gelar juara seminggu kemudian, pada 10 Mei dalam laga Clasico melawan Real.
Apakah Joao Cancelo akan tetap bertahan di FC Barcelona?
Bagi Cancelo, ini akan menjadi puncak dari masa baktinya yang kedua bersama klub Catalan tersebut. Ia sudah menghabiskan musim 2023/24 dengan status pinjaman di Camp Nou, namun saat itu Barcelona gagal meraih gelar apa pun. Pada Januari tahun ini, Barcelona kembali meminjamkan pemain bertahan serba bisa tersebut dalam upaya memperkuat lini pertahanan.
Bagaimana kelanjutan karier Cancelo setelah musim ini masih belum jelas. Kontraknya dengan klub papan atas Saudi, Al-Hilal, yang memboyongnya dari Manchester City dua tahun lalu dengan biaya transfer 25 juta euro, masih berlaku hingga 2027. Media olahraga melaporkan pada akhir Maret bahwa Flick ingin mempertahankannya dan telah memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontraknya.
Namun, ada dua syarat: Pertama, Cancelo harus mendapat izin dari Al-Hilal, yang seharusnya tidak menjadi masalah karena klub Saudi tersebut memang tidak lagi merencanakan kehadirannya. Kedua, Cancelo harus menyetujui pemotongan gaji yang signifikan. Barcelona yang sedang mengalami kesulitan finansial tidak mampu menanggung gaji tahunannya yang dikabarkan sebesar 12 juta euro.
Data performa Joao Cancelo di FC Barcelona musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu kuning 18 1 4 3