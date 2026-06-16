Pemain berusia 23 tahun ini tampaknya sesuai dengan profil penerus yang diinginkan dan dibutuhkan Niko Kovac untuk menggantikan Julian Brandt, berkat fleksibilitasnya serta posisinya sebagai penyerang sayap atau gelandang serang. Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa Kovac telah secara tegas meminta secara internal agar ia mendapatkan setidaknya satu gelandang serang produktif lagi di bursa transfer.

Kovac berpendapat bahwa kehilangan sebelas poin (tujuh gol, empat assist) akibat kepergian Brandt tidak dapat dengan mudah diatasi oleh skuad saat ini. Selain pengganti Brandt yang hengkang tanpa biaya transfer, Kovac juga menuntut kedatangan pemain baru lainnya.

Pasalnya, berbeda dengan pernyataan eksternalnya ("Bahwa kami akan menantang Bayern tahun depan, saya belum melihatnya seperti itu"), Kovac secara internal telah merencanakan untuk benar-benar menantang puncak klasemen Bundesliga dan dengan demikian menantang FC Bayern pada musim mendatang. Namun, untuk itu, skuad saat ini harus diperkuat lebih lanjut di bursa transfer.

Direktur olahraga Ole Book telah mencari selama berminggu-minggu pemain yang diinginkan Kovac, yang diharapkan dapat membuat perbedaan. Namun, belakangan ini kembali beredar rumor bahwa Fisnik Asllani dapat pindah ke Dortmund melalui klausul pelepasan. Menurut laporan tersebut, bintang muda Hoffenheim itu "sangat bisa membayangkan" transfer ke BVB. Kembalinya Jadon Sancho juga masih menjadi opsi, demikian dilaporkan The Athletic.