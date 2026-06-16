Pasalnya, seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, negosiasi transfer yang melibatkan Matias Soule dari AS Roma kini mulai memanas.
Diterjemahkan oleh
Dia tampaknya adalah pemain yang diinginkan oleh Niko Kovac: Perburuan transfer BVB untuk mendatangkan bintang penyerang baru tampaknya mulai memanas
- Getty Images
BVB disebut-sebut sebagai klub yang menunjukkan minat paling kuat dan konkret, serta berpotensi memanfaatkan klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak Soule (hingga 2029) menurut Sky. Nilai klausul tersebut diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 juta euro, namun hanya berlaku hingga 30 Juni.
Sole pindah dari Juventus ke Roma pada 2024 dengan biaya transfer 29 juta euro dan hingga saat ini telah berkontribusi langsung pada 25 gol dalam 81 pertandingan resmi (12 gol, 13 assist). Hingga Januari, pemain timnas junior Argentina ini menjalani musim yang luar biasa dan mencatatkan sepuluh gol dalam 20 pertandingan pertama musim ini. Namun, sejak Februari, cedera pangkal paha menghambatnya hingga awal April.
- AFP
Transfer BVB: Kovac menuntut penambahan pemain dan ingin menantang Bayern
Pemain berusia 23 tahun ini tampaknya sesuai dengan profil penerus yang diinginkan dan dibutuhkan Niko Kovac untuk menggantikan Julian Brandt, berkat fleksibilitasnya serta posisinya sebagai penyerang sayap atau gelandang serang. Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa Kovac telah secara tegas meminta secara internal agar ia mendapatkan setidaknya satu gelandang serang produktif lagi di bursa transfer.
Kovac berpendapat bahwa kehilangan sebelas poin (tujuh gol, empat assist) akibat kepergian Brandt tidak dapat dengan mudah diatasi oleh skuad saat ini. Selain pengganti Brandt yang hengkang tanpa biaya transfer, Kovac juga menuntut kedatangan pemain baru lainnya.
Pasalnya, berbeda dengan pernyataan eksternalnya ("Bahwa kami akan menantang Bayern tahun depan, saya belum melihatnya seperti itu"), Kovac secara internal telah merencanakan untuk benar-benar menantang puncak klasemen Bundesliga dan dengan demikian menantang FC Bayern pada musim mendatang. Namun, untuk itu, skuad saat ini harus diperkuat lebih lanjut di bursa transfer.
Direktur olahraga Ole Book telah mencari selama berminggu-minggu pemain yang diinginkan Kovac, yang diharapkan dapat membuat perbedaan. Namun, belakangan ini kembali beredar rumor bahwa Fisnik Asllani dapat pindah ke Dortmund melalui klausul pelepasan. Menurut laporan tersebut, bintang muda Hoffenheim itu "sangat bisa membayangkan" transfer ke BVB. Kembalinya Jadon Sancho juga masih menjadi opsi, demikian dilaporkan The Athletic.
- getty
Guirassy dan Adeyemi: BVB Kembali Terancam Masalah Besar dalam Skuad
Secara umum, terdapat kesepakatan bahwa Kovac seharusnya memperpanjang kontraknya di Dortmund hingga setelah tahun 2027. Baik sang pelatih maupun jajaran manajemen olahraga sama-sama mengupayakan hal ini. Terutama Book, yang dilaporkan telah memuji kinerja Kovac dengan antusias dalam pembicaraan internal mengenai arah masa depan klub setelah musim berakhir.
Hingga saat ini, BVB telah mencatatkan tiga pemain baru: Dengan Joane Gadou (seharga 19,5 juta euro dari RB Salzburg), mereka telah menutupi kepergian Niklas Süle (pensiun) yang bebas transfer dan cedera parah Emre Can (robekan ligamen). Kaua Prates, yang baru berusia 17 tahun, didatangkan sebagai penguat di sisi kiri (tujuh juta euro dari Cruzeiro), sementara permata lini tengah serang Justin Lerma (18) direkrut dari Independiente seharga empat juta euro.
Namun, masalah skuad di Dortmund bisa saja semakin membesar seiring berjalannya musim panas, karena masih belum jelas bagaimana kelanjutan karier striker bintang Serhou Guirassy dan Karim Adeyemi. Guirassy dikabarkan telah mempertimbangkan untuk hengkang selama berminggu-minggu, sementara perpanjangan kontrak Adeyemi hingga melampaui tahun 2027 telah tertunda selama berbulan-bulan.