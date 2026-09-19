Manajer Chelsea Alonso menghadapi tekanan yang kian besar setelah kekalahan telak 3-0 dari rival sesama London, Brentford, pada Jumat malam. Rapuhnya lini pertahanan Chelsea kembali terekspos dengan sangat jelas, memperpanjang catatan buruk mereka yang selalu kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing dari lima laga Premier League musim ini.

Sementara unit serang baru Chelsea mengawali kampanye musim ini dengan impresif, mereka benar-benar mandul di London barat. Absennya striker yang cedera, Joao Pedro, yang dipastikan absen karena masalah lutut, menyoroti potensi kelemahan dalam setelan taktik Alonso saat ini.