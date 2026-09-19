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'Dia talenta yang luar biasa!' - Jamie Redknapp kirim peringatan jelas kepada Xabi Alonso soal Estevao saat frustrasi Chelsea meningkat
Kekalahan telak di Brentford
Manajer Chelsea Alonso menghadapi tekanan yang kian besar setelah kekalahan telak 3-0 dari rival sesama London, Brentford, pada Jumat malam. Rapuhnya lini pertahanan Chelsea kembali terekspos dengan sangat jelas, memperpanjang catatan buruk mereka yang selalu kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing dari lima laga Premier League musim ini.
Sementara unit serang baru Chelsea mengawali kampanye musim ini dengan impresif, mereka benar-benar mandul di London barat. Absennya striker yang cedera, Joao Pedro, yang dipastikan absen karena masalah lutut, menyoroti potensi kelemahan dalam setelan taktik Alonso saat ini.
- Getty Images Sport
Redknapp mempertanyakan pilihan taktik Alonso
Mantan gelandang Redknapp percaya solusi untuk kesulitan Chelsea belakangan ini mungkin saat ini ada di bangku cadangan. Pengamat itu secara terbuka mempertanyakan keengganan Alonso memanfaatkan talenta Brasil, Estevao, dalam susunan pemain intinya. Berbicara kepada Sky Sports setelah kekalahan yang memukul mental dari Brentford, Redknapp menantang pendekatan kaku sang manajer Spanyol.
"Saya melihat Estevao, apakah dia pemain yang terlalu bagus untuk tidak bermain di tim ini?" tanyanya. Dia adalah talenta yang luar biasa, tetapi bagaimana Anda memainkannya di tim ketika Anda memiliki Morgan Rogers, Cole Palmer, dan Joao Pedro? Inilah masalah yang harus dia pecahkan."
Perebutan menit bermain di Premier League
Estevao sangat kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah rezim ketat Alonso. Penyerang yang sangat dinilai tinggi itu baru membukukan total 23 menit aksi kompetitif musim ini, dengan hanya mencatatkan empat penampilan sebagai pemain pengganti pada akhir laga di liga.
Preferensi jelas Alonso terhadap sistem tiga bek sangat membatasi peluang bagi pemain sayap tradisional. Pedro Neto saat ini beroperasi sebagai wing-back kanan, sementara Pep Chavarria dan Jorrel Hato berbagi tugas defensif berat di sisi seberang.
Di area serang tengah, Cole Palmer dan Morgan Rogers telah memantapkan diri sebagai pilihan utama manajer yang tak terbantahkan. Keduanya menjadi starter dalam setiap pertandingan di belakang penyerang utama, membuat Estevao terpinggirkan di tepi skuad tim utama.
- Getty Images
Peluang hengkang pada Januari terbuka untuk Estevao
Kurangnya menit bermain secara konsisten dilaporkan mulai berdampak pada penyerang muda asal Brasil itu. Laporan pada awal bulan ini mengklaim Estevao semakin khawatir dengan perannya yang terbatas di Stamford Bridge dan bisa mengevaluasi masa depannya untuk jangka panjang pada bursa transfer Januari mendatang.
Chelsea dan Alonso kini akan memiliki banyak waktu untuk merenungkan kesulitan yang mereka alami belakangan ini serta kemungkinan penyesuaian taktik. Chelsea akhirnya kembali beraksi di Premier League melawan Bournemouth setelah jeda internasional panjang selama tiga pekan.
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