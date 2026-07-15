Meskipun ada banyak sekali tawaran dari klub-klub seperti Real Madrid, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea, RB Leipzig belum menerima tawaran yang sesuai dengan harapan mereka. Meskipun Liverpool menjadi yang paling proaktif dengan mengajukan tawaran resmi sebesar £67 juta (€80 juta) ditambah bonus yang signifikan, total paket tersebut masih belum mencapai angka yang diperlukan untuk memaksa terjadinya penjualan. Paris Saint-Germain juga tetap berada dalam perburuan, namun kondisi pasar saat ini menunjukkan bahwa tidak ada peminat yang bersedia melampaui angka £84 juta (€100 juta) pada musim panas ini.

Pihak manajemen Leipzig, yang didukung oleh grup Red Bull, telah memanfaatkan kurangnya tawaran "tidak masuk akal" ini untuk memperkuat pendekatan taktis mereka. Karena tampaknya tidak ada klub yang siap menawar £100 juta atau lebih, menurut SPORT BILD, klub Jerman tersebut telah memutuskan bahwa Diomande secara resmi tidak untuk dijual. Alih-alih menegosiasikan kepindahannya, direktur pelaksana Marcel Schäfer justru memfokuskan seluruh upayanya pada perpanjangan kontrak yang akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan bagi pemain sayap berusia 19 tahun tersebut.



