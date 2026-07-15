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Dia takkan kemana-mana! Yan Diomande takkan dijual musim panas ini karena belum ada tawaran sebesar £100 juta untuk pemain yang diincar Liverpool tersebut
Tidak ada klub yang bersedia memenuhi penilaian senilai sembilan digit
Meskipun ada banyak sekali tawaran dari klub-klub seperti Real Madrid, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea, RB Leipzig belum menerima tawaran yang sesuai dengan harapan mereka. Meskipun Liverpool menjadi yang paling proaktif dengan mengajukan tawaran resmi sebesar £67 juta (€80 juta) ditambah bonus yang signifikan, total paket tersebut masih belum mencapai angka yang diperlukan untuk memaksa terjadinya penjualan. Paris Saint-Germain juga tetap berada dalam perburuan, namun kondisi pasar saat ini menunjukkan bahwa tidak ada peminat yang bersedia melampaui angka £84 juta (€100 juta) pada musim panas ini.
Pihak manajemen Leipzig, yang didukung oleh grup Red Bull, telah memanfaatkan kurangnya tawaran "tidak masuk akal" ini untuk memperkuat pendekatan taktis mereka. Karena tampaknya tidak ada klub yang siap menawar £100 juta atau lebih, menurut SPORT BILD, klub Jerman tersebut telah memutuskan bahwa Diomande secara resmi tidak untuk dijual. Alih-alih menegosiasikan kepindahannya, direktur pelaksana Marcel Schäfer justru memfokuskan seluruh upayanya pada perpanjangan kontrak yang akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan bagi pemain sayap berusia 19 tahun tersebut.
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Sinyal-sinyal yang saling bertentangan dari Diomande memicu kegemparan
Situasi masih tetap rumit saat Diomande bersiap kembali dari liburan pasca-musimnya. Di balik layar, pemain muda ini dilaporkan telah memberikan janji kepada beberapa klub, sehingga membuat Liverpool, PSG, dan kedua raksasa Manchester meyakini bahwa mereka memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya. Selama Piala Dunia, pemain asal Pantai Gading itu blak-blakan mengenai masa depannya, dengan menyatakan: "Saya berencana meninggalkan klub ini."
Terlepas dari komentar publik tersebut, pejabat Leipzig tetap optimis bahwa persaingan transfer dapat dihindari. Diomande juga telah menunjukkan kesediaannya untuk bertahan satu musim lagi sambil mendiskusikan persyaratan kontrak baru dengan Schafer. Klub meyakini bahwa sang pemain tidak ingin merusak hubungannya dengan calon klub barunya di masa depan dengan memaksakan kepindahan sekarang, terutama mengingat hubungan baik yang ia jalin dengan jajaran pimpinan di Red Bull Arena.
Sentuhan personal dalam rencana retensi Leipzig
Salah satu faktor utama yang mendasari kepercayaan diri Leipzig berasal dari sikap pribadi yang ditunjukkan oleh Schafer selama musim sebelumnya. Klub dan manajernya memberikan dukungan penuh kepada keluarga Diomande saat terjadi keadaan darurat medis pribadi, sebuah tindakan kebaikan yang sangat dihargai oleh sang pemain dan perwakilannya. Rasa terima kasih pribadi ini diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Diomande akan berupaya keras untuk pindah klub atau menghormati keinginan klub agar ia tetap bertahan.
Selain itu, klub sedang berupaya memastikan sang pemain merasa dihargai setelah kepergian mantan mentornya, Ole Werner. Pelatih kepala baru Martín Demichelis telah menghubungi remaja tersebut melalui pesan pribadi untuk memaparkan visinya. Demichelis sangat ingin duduk bersama Diomande begitu ia kembali untuk menjelaskan peran sentralnya dalam skema taktis, memastikan sang pemain merasa seperti batu penjuru dari proyek baru ini.
- Getty Images Sport
Performa Diomande yang semakin menanjak, baik di level klub maupun tim nasional
Pemain sayap berusia 19 tahun ini telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling diminati di dunia sepak bola setelah mencatatkan 13 gol dan 10 assist yang mengesankan dalam 36 penampilan musim lalu. Penampilannya yang gemilang membantu Leipzig mengamankan posisi ketiga di liga, memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions setelah absen dari kompetisi elit Eropa musim lalu.
Di kancah internasional, Diomande tampil dalam empat pertandingan Piala Dunia bersama Pantai Gading, dan memberikan satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Curacao. Namun, perjalanannya di turnamen tersebut berakhir di babak 32 besar setelah mengalami kekalahan tipis 2-1 dari Norwegia.
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