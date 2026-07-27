"Dia tak punya batas!" - Angel Di Maria yakin Lionel Messi akan terus bermain selama "bertahun-tahun lagi" setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026 bersama Argentina

Di Maria telah menyampaikan pesan yang jelas mengenai masa depan rekan setim lamanya, Messi, menyusul perjalanan emosional Argentina di Piala Dunia 2026. Meskipun penyerang veteran tersebut sudah mendekati usia 40-an, Di Maria yakin bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu masih jauh dari kata pensiun di level tertinggi sepak bola. Berbicara setelah kekalahan 2-1 Rosario Central baru-baru ini dari Belgrano, sang pemain sayap tetap bersikukuh bahwa sang kapten masih menentukan nasibnya sendiri di lapangan.

"Leo harus terus bermain selama dia mau," kata mantan penyerang Real Madrid dan PSG itu. "Saya pikir dia bisa terus bermain selama bertahun-tahun lagi. Di usia 39 tahun, dia telah membuktikan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik dan bahwa dia bisa terus menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah. Dia tidak memiliki batas, tidak ada lagi yang bisa dia capai."

Komentar ini muncul di saat yang kritis bagi tim nasional, terutama setelah Leandro Paredes mengungkapkan bahwa Messi memandang final Piala Dunia 2026 sebagai perpisahannya dari panggung internasional.



