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"Dia tak punya batas!" - Angel Di Maria yakin Lionel Messi akan terus bermain selama "bertahun-tahun lagi" setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026 bersama Argentina
Isu pensiunnya Messi dibantah
Di Maria telah menyampaikan pesan yang jelas mengenai masa depan rekan setim lamanya, Messi, menyusul perjalanan emosional Argentina di Piala Dunia 2026. Meskipun penyerang veteran tersebut sudah mendekati usia 40-an, Di Maria yakin bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu masih jauh dari kata pensiun di level tertinggi sepak bola. Berbicara setelah kekalahan 2-1 Rosario Central baru-baru ini dari Belgrano, sang pemain sayap tetap bersikukuh bahwa sang kapten masih menentukan nasibnya sendiri di lapangan.
"Leo harus terus bermain selama dia mau," kata mantan penyerang Real Madrid dan PSG itu. "Saya pikir dia bisa terus bermain selama bertahun-tahun lagi. Di usia 39 tahun, dia telah membuktikan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik dan bahwa dia bisa terus menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah. Dia tidak memiliki batas, tidak ada lagi yang bisa dia capai."
Komentar ini muncul di saat yang kritis bagi tim nasional, terutama setelah Leandro Paredes mengungkapkan bahwa Messi memandang final Piala Dunia 2026 sebagai perpisahannya dari panggung internasional.
- AFP
Kepemimpinan Scaloni tetap sangat penting
Selain membahas masa depan pemain terbaik sepanjang sejarah negara ini, Di Maria juga secara terbuka menekankan pentingnya mempertahankan Lionel Scaloni sebagai pelatih kepala. Scaloni telah memimpin era keemasan bagi Albiceleste, dengan meraih empat trofi besar selama masa jabatannya, termasuk Piala Dunia, dua gelar Copa América, dan Finalissima. Di Maria menegaskan bahwa sang pelatih adalah pilar bagi generasi baru talenta Argentina yang saat ini mulai menembus skuad senior.
"Scaloni adalah pemimpin tim nasional, saya harap dia tetap bertahan demi kebaikan semua orang," tambah Di Maria. "Dia sedang mengembangkan generasi pemain muda yang bagus yang kini mulai menonjol, dan setiap kontribusi sekecil apa pun sangat berarti. Saya harap dia tetap bertahan; itu keputusan dia. Scaloni, lebih dari siapa pun, tahu apa yang dia inginkan, tapi tentu saja, sebagai orang Argentina, saya ingin dia terus melatih."
Kebanggaan atas perjalanan ini
Di Maria menjelaskan perasaannya terhadap rekan-rekan setimnya serta perjalanan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Saat mengenang berbagai kemenangan yang mendahului kegagalan terbaru mereka, Di Maria menyatakan bahwa skuad saat ini telah mengukuhkan tempat permanen di jajaran legenda sepak bola.
“Mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar tepuk tangan atas segala yang telah mereka raih dan terus raih,” tambahnya. “Kemenangan atas Inggris adalah puncak dari semua itu. Bagi saya, Piala Dunia berakhir di sana, dan kami telah memberikan kebahagiaan terbesar bagi negara ini, dan itulah hal terindah bagi semua orang.”
- Getty Images
Mengatasi kekecewaan Piala Dunia
Sebagai penutup, Di Maria juga menceritakan pengalamannya selama Piala Dunia serta arti pentingnya melihat tim nasional bertanding di level tertinggi. Ia berkata: "Saya merasa tegang di setiap pertandingan, tetapi pada akhirnya mereka mampu menggali kekuatan batin mereka, dan itulah yang membawa kemenangan. Final ya final; kadang menang, kadang kalah. Kali ini memang bukan giliran kami, tapi saya rasa para pemain telah membuat tim nasional bangga."
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