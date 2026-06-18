Cristiano Ronaldo mendapat kritik luas dari media Portugal setelah timnas negaranya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka Portugal di Piala Dunia 2026.

Meskipun kapten Portugal ini mencatatkan sejarah dalam pertandingan tersebut dengan menjadi pemain lapangan tertua yang turun sebagai starter di Piala Dunia pada usia 41 tahun, penampilannya di lapangan tidak cukup untuk menghindari gelombang kritik yang menimpa performanya dan performa tim secara keseluruhan.

Ronaldo bermain penuh sepanjang pertandingan tanpa berhasil mencetak gol, sehingga melanjutkan rentetan hasil negatif yang telah berlangsung selama 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak satu gol pun.

Selain itu, “El Don” juga membuang dua peluang emas pada babak kedua dan tidak meninggalkan jejak serangan yang berarti, di tengah tuduhan bahwa ia tidak mampu memengaruhi jalannya pertandingan seperti yang biasa dilakukannya sebelumnya.