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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Dia sudah tidak lagi memberikan nilai tambah dan kita tidak akan mencapai apa-apa"... Media Portugal mengkritik Ronaldo dengan keras

C. Ronaldo
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS

Don menjadi sasaran kritik setelah terus menampilkan performa yang mengecewakan di ajang-ajang besar

Cristiano Ronaldo mendapat kritik luas dari media Portugal setelah timnas negaranya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka Portugal di Piala Dunia 2026.

Meskipun kapten Portugal ini mencatatkan sejarah dalam pertandingan tersebut dengan menjadi pemain lapangan tertua yang turun sebagai starter di Piala Dunia pada usia 41 tahun, penampilannya di lapangan tidak cukup untuk menghindari gelombang kritik yang menimpa performanya dan performa tim secara keseluruhan.

Ronaldo bermain penuh sepanjang pertandingan tanpa berhasil mencetak gol, sehingga melanjutkan rentetan hasil negatif yang telah berlangsung selama 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak satu gol pun.

Selain itu, “El Don” juga membuang dua peluang emas pada babak kedua dan tidak meninggalkan jejak serangan yang berarti, di tengah tuduhan bahwa ia tidak mampu memengaruhi jalannya pertandingan seperti yang biasa dilakukannya sebelumnya.

  • Surat kabar Portugal: Dengan cara ini, Portugal tidak akan berhasil

    Surat kabar "A Bola" menampilkan foto Ronaldo di halaman depannya dengan judul: "Begini Cara yang Salah", sambil menyinggung bahwa kapten tim nasional itu membuang dua peluang mencetak gol dengan cara yang tidak biasa selama ia bermain penuh dalam pertandingan tersebut.

    Sedangkan surat kabar "Record" memilih judul serupa yang berbunyi: "Dengan Cara Ini Portugal Tidak Akan Mencapai Apa-Apa", disertai foto yang menampilkan Ronaldo bersama João Neves, Vitinha, dan Bruno Fernandes, sebagai isyarat atas kekecewaan kolektif yang menyertai penampilan perdana tim nasional di turnamen tersebut.

    Surat kabar tersebut menambahkan dalam laporannya bahwa Ronaldo, sama seperti anggota tim lainnya, kurang terinspirasi dan tidak menampilkan performa terbaiknya dalam pertandingan tersebut.

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  • "Di luar pertandingan" dan "penampilan yang mengecewakan"

    Sementara itu, surat kabar "O Jogo" menggambarkan penampilan Portugal sebagai "kekecewaan" di awal perjalanan mereka, dengan menegaskan bahwa Ronaldo dan rekan-rekannya menampilkan performa yang kurang memuaskan saat menghadapi tim nasional Republik Demokratik Kongo.

    Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa penyerang Al-Nassr asal Saudi itu langsung menuju ruang ganti setelah peluit akhir dibunyikan, sebelum kemudian kembali untuk berbicara mengenai pertandingan tersebut, sambil menegaskan bahwa ia tidak merasa telah menyia-nyiakan apa pun selama pertandingan.

    Surat kabar “Correio da Manhã” juga menyindir situasi tim nasional saat ini dengan judul: “Houston… Kami Memiliki Beberapa Masalah”, dengan menempatkan Ronaldo sebagai sorotan utama karena ia dianggap sebagai simbol terkemuka tim nasional Portugal.

  • Kritik pedas

    Surat kabar "Diário de Notícias" menilai bahwa Ronaldo menghabiskan waktu yang cukup lama terisolasi di antara para pemain belakang Republik Demokratik Kongo, dan rekan-rekannya tidak mampu memberinya umpan di dalam kotak penalti, sehingga sangat membatasi ancaman serangannya.

    Di sisi lain, surat kabar "Jornal de Notícias" bersikap lebih tajam, dengan menegaskan bahwa João Cancelo, João Neves, dan Pedro Neto termasuk di antara sedikit pemain yang lolos dari “penampilan yang sangat mengecewakan” yang ditunjukkan tim nasional, serta menilai bahwa Ronaldo termasuk di antara para pemain yang tampil mengecewakan.

  • "Sudah tidak lagi menjadi nilai tambah"

    Kritik tidak hanya datang dari surat kabar; saluran televisi “Sik Noticias” bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Ronaldo “tidak lagi memberikan nilai tambah” bagi tim nasional Portugal.

    Sejumlah penggemar juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap penampilan kapten Portugal tersebut melalui media sosial, di mana beredar berbagai video dan foto satir, termasuk foto montase yang memperlihatkan ibunya memegang lengannya sambil berkata, “Ayo, pulanglah ke rumah, Nak.”

  • Tekanan yang semakin meningkat terhadap Roberto Martínez

    Ronaldo bukanlah satu-satunya yang menjadi sasaran kritik; pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, juga mendapat serangan serupa akibat penampilan tim nasional dan hasil pertandingan tersebut.

    Meskipun ia membela kaptennya setelah pertandingan, perdebatan semakin memanas mengenai susunan pemain yang akan ia andalkan dalam laga berikutnya melawan timnas Uzbekistan, di tengah pertanyaan yang semakin meningkat mengenai apakah Ronaldo akan tetap menjadi starter atau apakah pelatih akan memilih opsi lain di lini depan.

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