Saliba akhirnya mulai menunjukkan kemajuan dalam rehabilitasi fisiknya setelah terhindar dari operasi untuk masalah punggung yang mengganggu. Pemain berusia 25 tahun itu harus menepi untuk periode yang panjang pada Juli setelah keluar lebih awal secara mendadak saat Prancis kalah dari juara akhirnya, Spanyol, di semifinal Piala Dunia.

Alih-alih naik meja operasi, bek tengah itu menjalani program intensif harian berupa pijat dan fisioterapi di Arsenal. Staf medis klub sengaja mengambil pendekatan hati-hati, dan akhirnya mengizinkan sang bek beralih dari bersepeda ke berlari.

Menurut L'Equipe, Saliba sangat bergantung pada obat penghilang rasa sakit untuk melewati fase akhir musim sebelumnya dan Piala Dunia. Dampak fisiknya sangat berat, dan sering membuatnya tidak bisa bergerak bebas hingga dua hari setelah pertandingan.



