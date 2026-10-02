AFP
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‘Dia sudah terlalu banyak menderita’ - Tanggal comeback William Saliba telah ditetapkan saat bintang Arsenal itu membuat terobosan besar dalam pemulihan cederanya
Jalan menuju pemulihan
Saliba akhirnya mulai menunjukkan kemajuan dalam rehabilitasi fisiknya setelah terhindar dari operasi untuk masalah punggung yang mengganggu. Pemain berusia 25 tahun itu harus menepi untuk periode yang panjang pada Juli setelah keluar lebih awal secara mendadak saat Prancis kalah dari juara akhirnya, Spanyol, di semifinal Piala Dunia.
Alih-alih naik meja operasi, bek tengah itu menjalani program intensif harian berupa pijat dan fisioterapi di Arsenal. Staf medis klub sengaja mengambil pendekatan hati-hati, dan akhirnya mengizinkan sang bek beralih dari bersepeda ke berlari.
Menurut L'Equipe, Saliba sangat bergantung pada obat penghilang rasa sakit untuk melewati fase akhir musim sebelumnya dan Piala Dunia. Dampak fisiknya sangat berat, dan sering membuatnya tidak bisa bergerak bebas hingga dua hari setelah pertandingan.
- Getty Images Sport
"Dia sudah terlalu banyak menderita"
Dengan sang bek kini beristirahat di Ile-de-France selama jeda internasional saat ini, orang-orang terdekatnya menekankan perlunya kesabaran.
"Dia tahu bahwa dia harus menjalani semuanya dengan pelan-pelan," kata orang-orang terdekat Saliba kepada L'Equipe. "Dia sudah terlalu banyak menderita dan ingin kembali dalam kondisi 100 persen."
Strategi yang metodis ini mencerminkan sikap yang diambil klub pada musim panas. Saat ditanya mengenai status awal bek tengah itu, Mikel Arteta meminta para pendukung memberi ruang kepada pemain Prancis tersebut agar bisa pulih dengan baik.
"Saat ini dia sedang dalam mode istirahat," jelas pelatih kepala Arsenal itu. "Dia hampir tidak boleh melakukan apa pun, cederanya memburuk, jadi butuh waktu untuk pulih. Kami tahu itu. Begitu kami memiliki kabar lebih lanjut, kami akan memberi tahu Anda."
Absennya sosok penting di lini belakang
Absennya Saliba dalam waktu lama memaksa Arteta merombak lini belakang juara musim ini. Rekrutan musim panas Ezri Konsa tampil apik untuk mengisi kekosongan itu, dengan menjadi starter bersama Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan dalam tiga laga terakhir sang juara di Premier League.
Pengaruh pemain Prancis itu di Emirates Stadium tak terbantahkan. Sejak datang pada 2019, Saliba telah mencatatkan 184 penampilan di semua kompetisi, meraih satu gelar Premier League dan dua Community Shield, serta menjadi runner-up di Liga Champions dan Carabao Cup.
Penampilan dominannya juga memberinya pengakuan individu besar. Bek tersebut masuk dalam PFA Team of the Year selama empat musim beruntun dan dua kali dinominasikan untuk Ballon d'Or, yang menegaskan dengan jelas apa yang hilang dari Arsenal.
- AFP
Semakin dekat dengan comeback
Jika tubuhnya merespons dengan baik peningkatan beban latihan di lapangan, Saliba menargetkan untuk kembali tampil dalam laga kompetitif pada November. Arsenal akan memantau dengan cermat reaksi fisiknya dalam beberapa pekan ke depan untuk memastikan ia terhindar dari kemunduran apa pun sebelum kembali dimasukkan ke aksi tim utama. Hingga saat itu, Arteta akan terus sangat mengandalkan Konsa untuk menjadi jangkar lini pertahanan bersama Gabriel saat Arsenal menjalani jadwal padat pada musim gugur.
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