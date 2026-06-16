"Dia sudah siap" - Endrick tak kalah hebatnya dari Matheus Cunha dan Igor Thiago, saat Ronaldo mendukung remaja Brasil itu untuk memanfaatkan peluangnya di Piala Dunia

Dalam wawancara di acara Resenha da Copa, legenda pemenang Piala Dunia 2002 itu menegaskan bahwa pemain muda tersebut setara dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional, namun harus menghormati kedalaman skuad.

Ronaldo menyatakan: "Saya yakin dia akan mendapat kesempatan. Dia akan diturunkan pada suatu saat, tetapi saat ini dia adalah opsi ketiga di lini serang. Ada Igor Thiago, ada Matheus Cunha, dan kemudian dia.

"Menurut saya, dia pasti sudah diturunkan dalam pertandingan [melawan Maroko] jika bukan karena pergantian pemain di mana, menurut saya, Bruno Guimaraes meminta untuk diganti... Itu detail yang penting. Karena Ancelotti jelas-jelas mengincar kemenangan. Tapi dengar, dia sudah siap, lupakan saja, dia sudah siap.

"Dia bersaing di lapangan dengan pemain-pemain hebat lainnya. Dia setara dengan Matheus Cunha dari Manchester United, dan Igor Thiago adalah pencetak gol terbanyak di Inggris, jadi kami berada dalam posisi yang baik saat ini."