AFP
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"Dia sudah siap" - Endrick tak kalah hebatnya dari Matheus Cunha dan Igor Thiago, saat Ronaldo mendukung remaja Brasil itu untuk memanfaatkan peluangnya di Piala Dunia
Para penggemar menuntut agar remaja tersebut dimasukkan ke dalam tim
Keputusan Carlo Ancelotti untuk membiarkan bintang muda Real Madrid itu duduk di bangku cadangan memicu kritik tajam dari para pendukung setia yang merasa sang penyerang seharusnya bisa menembus pertahanan Maroko. Endrick baru-baru ini mencetak gol penentu kemenangan melawan Mesir dalam laga persahabatan pemanasan, sehingga banyak yang meyakini ia layak mendapat peran utama. Namun, Ronaldo sepenuhnya membela kebijakan rotasi pelatih tersebut, dengan menyoroti bahwa cedera tak terduga yang dialami gelandang Bruno Guimaraes mengganggu rencana pergantian pemain penyerang Brasil di menit-menit akhir.
- Getty Images Sport
Ronaldo menjelaskan hierarki lini serang
Dalam wawancara di acara Resenha da Copa, legenda pemenang Piala Dunia 2002 itu menegaskan bahwa pemain muda tersebut setara dengan rekan-rekan setimnya di tim nasional, namun harus menghormati kedalaman skuad.
Ronaldo menyatakan: "Saya yakin dia akan mendapat kesempatan. Dia akan diturunkan pada suatu saat, tetapi saat ini dia adalah opsi ketiga di lini serang. Ada Igor Thiago, ada Matheus Cunha, dan kemudian dia.
"Menurut saya, dia pasti sudah diturunkan dalam pertandingan [melawan Maroko] jika bukan karena pergantian pemain di mana, menurut saya, Bruno Guimaraes meminta untuk diganti... Itu detail yang penting. Karena Ancelotti jelas-jelas mengincar kemenangan. Tapi dengar, dia sudah siap, lupakan saja, dia sudah siap.
"Dia bersaing di lapangan dengan pemain-pemain hebat lainnya. Dia setara dengan Matheus Cunha dari Manchester United, dan Igor Thiago adalah pencetak gol terbanyak di Inggris, jadi kami berada dalam posisi yang baik saat ini."
Selisih gol menjadi faktor penentu
Tekanan semakin meningkat bagi raksasa Amerika Selatan ini untuk meraih poin maksimal dan membangun momentum penting setelah hasil imbang tak terduga pada laga pembuka. Ronaldo menekankan bahwa pertandingan grup mendatang melawan Haiti harus dimanfaatkan sebagai ajang untuk meningkatkan kepercayaan diri tim dan memanfaatkan peluang serangan dengan tanpa ampun.
Dia menambahkan: "Saya pikir pertandingan berikutnya ini akan penting bagi semua orang untuk membangun kepercayaan diri. Jelas, kemenangan sangat penting, tetapi selisih gol akan menjadi penentu dalam pertandingan ini untuk memperebutkan posisi pertama — hal itu akan menentukan siapa yang akan menduduki puncak klasemen grup. Jadi, kami harus memanfaatkan setiap peluang sebaik-baiknya agar tidak berakhir dalam kesulitan."
- Getty Images Sport
Pertandingan-pertandingan krusial di fase grup akan segera berlangsung
Selecao harus segera mengasah ketajaman mereka sebelum bertolak ke Philadelphia untuk menjalani laga krusial kedua di babak penyisihan grup melawan Haiti. Skuad Ancelotti yang dipenuhi bintang-bintang itu kemudian akan menutup rangkaian pertandingan penyisihan grup mereka dengan berhadapan melawan tim Skotlandia yang tangguh di Miami. Meraih kemenangan telak atas Haiti dengan selisih gol yang besar akan menjadi hal yang sangat krusial bagi peluang Brasil untuk memuncaki klasemen grup dan mendapatkan undian babak gugur yang menguntungkan.