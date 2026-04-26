Saat ini, tidak ada topik yang begitu banyak dibicarakan selain wasit dan kinerja mereka. Dalam laga FC Bayern München melawan Paris Saint-Germain pada Selasa nanti, yang merupakan leg pertama semifinal Liga Champions, wasit pun akan menjadi sorotan. UEFA telah mengumumkan penunjukan wasit tersebut, dan nama yang disebutkan tidak selalu membangkitkan kenangan indah bagi juara terbanyak Jerman itu.
Dia sudah sempat menimbulkan keributan dalam sebuah pertandingan BVB! Apakah wasit yang memimpin laga melawan PSG menjadi pertanda buruk bagi FC Bayern?
Sandro Schärer dari Swiss akan memimpin pertandingan tim asuhan pelatih Vincent Kompany di Parc des Princes, saat Bayern berusaha kembali lolos ke final—yang tahun ini akan digelar di Puskas Aréna, Budapest, Hongaria—setelah terakhir kali melakukannya pada 2020.
Sejauh ini, FC Bayern telah memainkan dua pertandingan di bawah kepemimpinan Schärer di Liga Champions: pada musim 2020/21, ia memimpin kemenangan 2-0 The Reds atas Lokomotiv Moskow dari Rusia. Namun, pertemuan terakhir yang dipimpin wasit asal Swiss ini mungkin bukanlah kenangan yang menyenangkan bagi para pendukung di Munich.
Schärer memicu ketidakpuasan di kalangan lawan BVB
Meskipun saat itu penampilannya dinilai sempurna, kekalahan 1-2 di kandang pada leg pertama perempat final musim lalu melawan Inter Milan menjadi awal dari kegagalan mereka, setelah Bayern tidak mampu melampaui skor 2-2 pada leg kedua di San Siro — jadi, ini bukanlah pertanda baik.
Borussia Dortmund di bawah asuhan Schärer justru tampil lebih baik, ketika mereka berhasil melaju ke perempat final setelah menang 2-1 pada leg kedua babak 16 besar melawan OSC Lille, juga pada musim lalu. Jadwal pertandingan tersebut saat itu terutama menimbulkan kekecewaan di kalangan tim Prancis yang kalah.
Schärer: "Dulu aku anak yang susah diatur, parah banget"
"Saat nama wasit diumumkan, saya melihat bahwa dia adalah orang Swiss keturunan Jerman. Saya merasa itu cukup aneh. Pada jeda babak pertama, dia hanya berbicara dalam bahasa Jerman dengan para pemain Dortmund," keluh Presiden Lille Olivier Letang saat itu, dan secara tidak langsung menyalahkan wasit atas tersingkirnya timnya.
Padahal, Schärer tahu bagaimana rasanya berada di sisi lain, karena pria berusia 37 tahun itu dulunya adalah seorang pemain, bahkan dianggap sebagai "pemberontak", seperti yang ditulis Tagesanzeiger tentang dirinya. "Saya adalah orang yang sulit, sangat buruk," katanya sendiri tentang dirinya.