Dia sudah pernah menyulitkan timnas Jerman: Apakah RB Leipzig akan mendatangkan pemain Piala Dunia dengan nilai transfer rekor?

Oulai masih terikat kontrak dengan klub Turki tersebut hingga tahun 2030. Trabzonspor dilaporkan saat ini meminta hingga 50 juta euro untuk jasa pemain asal Pantai Gading tersebut. Jumlah tersebut akan menjadi rekor transfer bagi RB. Hanya Xavi Simons yang pernah dibeli dengan harga persis sama saat pindah dari PSG ke Leipzig.

Oulai baru saja pindah dari Prancis ke Turki pada musim panas lalu dari SC Bastia dengan biaya transfer sebesar 5,5 juta euro, dan pada awalnya harus menjalani skorsing selama empat pertandingan liga pertama. Dalam pertandingan terakhirnya bersama Bastia, Oulai yang saat itu duduk di bangku cadangan menerima kartu merah setelah terlibat pertengkaran dan diskors selama empat pertandingan oleh asosiasi sepak bola Prancis.

Setelah itu, Oulai berhasil menjadi pemain inti di Trabzonspor — dan juga dikenal sebagai pemain yang sering mendapat kartu. Pemain berusia 20 tahun ini menerima dua skorsing akibat kartu kuning pada musim debutnya, namun tetap tampil dalam 31 pertandingan resmi, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan empat assist.