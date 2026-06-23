Seperti dilaporkan Sabah Spor, klub asal Saxony tersebut tengah mengincar Christ Inao Oulai dari Trabzonspor. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini menjadi sorotan di Piala Dunia bersama timnas Pantai Gading dan kabarnya juga telah menarik minat Paris Saint-Germain, FC Barcelona, dan FC Chelsea.
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Dia sudah pernah menyulitkan timnas Jerman: Apakah RB Leipzig akan mendatangkan pemain Piala Dunia dengan nilai transfer rekor?
Oulai masih terikat kontrak dengan klub Turki tersebut hingga tahun 2030. Trabzonspor dilaporkan saat ini meminta hingga 50 juta euro untuk jasa pemain asal Pantai Gading tersebut. Jumlah tersebut akan menjadi rekor transfer bagi RB. Hanya Xavi Simons yang pernah dibeli dengan harga persis sama saat pindah dari PSG ke Leipzig.
Oulai baru saja pindah dari Prancis ke Turki pada musim panas lalu dari SC Bastia dengan biaya transfer sebesar 5,5 juta euro, dan pada awalnya harus menjalani skorsing selama empat pertandingan liga pertama. Dalam pertandingan terakhirnya bersama Bastia, Oulai yang saat itu duduk di bangku cadangan menerima kartu merah setelah terlibat pertengkaran dan diskors selama empat pertandingan oleh asosiasi sepak bola Prancis.
Setelah itu, Oulai berhasil menjadi pemain inti di Trabzonspor — dan juga dikenal sebagai pemain yang sering mendapat kartu. Pemain berusia 20 tahun ini menerima dua skorsing akibat kartu kuning pada musim debutnya, namun tetap tampil dalam 31 pertandingan resmi, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan empat assist.
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Oulai menampilkan performa yang mengesankan saat menghadapi Jerman di Piala Dunia
Pada bulan November, Oulai melakukan debutnya bersama tim nasional, menjadi pemain inti di Piala Afrika, dan menampilkan performa yang sangat gigih dan berani dalam pertandingan kedua fase grup Piala Dunia melawan Jerman. Dalam kemenangan pembuka melawan Ekuador, ia baru masuk ke lapangan pada menit ke-77.
Dengan hengkangnya Xaver Schlager tanpa biaya transfer, Leipzig memang perlu mengambil langkah di lini tengah. Dalam hal ini, Sergi Altimira dari Real Betis juga dikabarkan akan menjadi bagian dari rencana Leipzig.
A Bola baru-baru ini melaporkan bahwa tim yang menempati peringkat ketiga Bundesliga musim lalu sedang mempersiapkan tawaran untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Real Betis baru-baru ini menolak tawaran sebesar total 17 juta euro dari Sporting Lisbon untuk Altimira. Namun, pada akhirnya Altimira kemungkinan masih bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau daripada Oulai.