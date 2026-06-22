Pemain berusia 20 tahun itu sangat tidak puas di Spurs sejak kedatangan pelatih Roberto De Zerbi dan, menurut Sky dan Daily Mail, telah memberi tahu pihak klub bahwa ia ingin hengkang pada musim panas nanti.

Di bawah asuhan De Zerbi, Bergvall hanya bermain selama 112 menit, meskipun sebelumnya ia absen selama berbulan-bulan akibat cedera pergelangan kaki. Gelandang tengah berusia 20 tahun ini bergabung ke Inggris dari Djurgarden pada Juli 2024 dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro dan dengan cepat menjadi pemain inti di sana. Namun, Bergvall harus absen dalam kemenangan Liga Europa melawan Manchester United—yang menjadi sorotan di tengah musim liga yang sangat tidak sukses—karena cedera.

Mungkin saja klub asal Munich ini mengincar Bergvall sebagai alternatif untuk talenta muda berbakat Hertha, Kennet Eichhorn, yang sebenarnya ingin direkrut oleh FCB, namun tidak bersedia memenuhi tuntutan uang tanda tangan yang mencapai puluhan juta. Eichhorn akhirnya pindah ke Bayer Leverkusen.