Pasalnya, seperti dilaporkan Daily Mail, juara terbanyak Jerman tersebut—yang kabarnya akan segera merekrut Ismael Saibari dan Nathaniel Brown—sedang memantau situasi Lucas Bergvall di Tottenham Hotspur.
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Dia sudah menyampaikan keinginannya untuk pindah: Akankah FC Bayern menghadirkan transfer yang sangat mengejutkan?
Pemain berusia 20 tahun itu sangat tidak puas di Spurs sejak kedatangan pelatih Roberto De Zerbi dan, menurut Sky dan Daily Mail, telah memberi tahu pihak klub bahwa ia ingin hengkang pada musim panas nanti.
Di bawah asuhan De Zerbi, Bergvall hanya bermain selama 112 menit, meskipun sebelumnya ia absen selama berbulan-bulan akibat cedera pergelangan kaki. Gelandang tengah berusia 20 tahun ini bergabung ke Inggris dari Djurgarden pada Juli 2024 dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro dan dengan cepat menjadi pemain inti di sana. Namun, Bergvall harus absen dalam kemenangan Liga Europa melawan Manchester United—yang menjadi sorotan di tengah musim liga yang sangat tidak sukses—karena cedera.
Mungkin saja klub asal Munich ini mengincar Bergvall sebagai alternatif untuk talenta muda berbakat Hertha, Kennet Eichhorn, yang sebenarnya ingin direkrut oleh FCB, namun tidak bersedia memenuhi tuntutan uang tanda tangan yang mencapai puluhan juta. Eichhorn akhirnya pindah ke Bayer Leverkusen.
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Secara sekilas, FC Bayern tampaknya tidak memiliki masalah di lini tengah
Namun, sehubungan dengan rumor yang disebarkan oleh Daily Mail, muncul pula pertanyaan mengenai kelayakan merekrut pemain ternama untuk posisi gelandang tengah bertahan. Meskipun Leon Goretzka akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada 30 Juni, FC Bayern telah lama menemukan duet gelandang tengah andalannya dalam diri Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, serta memiliki Tom Bischof sebagai pemain cadangan pertama yang sangat berbakat.
Konrad Laimer pun bisa membantu di posisi ini jika diperlukan, dan selain itu, Noel Aseko yang kembali (melalui opsi pembelian kembali dari Hannover 96) dikabarkan akan diberi kesempatan untuk mengukuhkan posisinya di skuad profesional FCB. Bara Sapoko Ndiaye, yang bahkan sempat ikut serta dalam Piala Dunia bersama Senegal, juga dikabarkan sangat dihargai secara internal.
Kesimpulannya: Sebenarnya, posisi di lini tengah tampaknya sudah terisi. Masih dipertanyakan apakah Bayern bersedia mengeluarkan biaya transfer yang cukup besar untuk pemain seperti Bergvall, mengingat pengeluaran sebesar 110 juta euro yang akan mereka keluarkan untuk Brown dan Saibari. Terlepas dari keinginan sang pemain untuk pindah, kontrak pemain timnas Swedia ini dengan Spurs masih berlaku hingga tahun 2031.
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FC Bayern: Apakah Palhinha akan menjadi kartu tawar bagi Bergvall?
Jika Bayern tetap ingin serius mengejar Bergvall, Joao Palhinha—yang saat ini masih dipinjamkan—dapat dijadikan kartu tawar dalam negosiasi. Pemain asal Portugal itu berhasil menonjol di Spurs sebagai salah satu dari sedikit titik terang di musim yang benar-benar berantakan, yang pada akhirnya bahkan nyaris berakhir dengan degradasi. Tottenham tampaknya ingin mengikat Palhinha secara permanen, namun opsi pembelian yang telah dinegosiasikan dengan Bayern, yang kabarnya bernilai 30 juta euro, dianggap terlalu mahal bagi klub London tersebut.
Palhinha masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2028, namun tidak lagi memiliki masa depan di sana. Ia sebenarnya akan dijual untuk memperbaiki kondisi keuangan klub asal Munich tersebut dan bahkan mungkin memungkinkan terjadinya transfer lain selain Saibari dan Brown. Mungkin juga sebagai bagian dari pertukaran untuk Bergvall.
Sementara itu, Bergvall masih berjuang bersama Tre Kronor untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia. Namun, setelah kemenangan telak 5-1 atas Tunisia yang tampil sangat lemah, pada hari pertandingan kedua terjadi kemunduran berat, karena Swedia kalah telak 1-5 dari Belanda. Dalam kedua pertandingan tersebut, Bergvall diturunkan sebagai pemain pengganti, dan bahkan berhasil memberikan assist saat melawan Tunisia.
Selain Bayern, Nottingham Forest dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Bergvall. Di sana, Bergvall berpotensi menjadi pengganti Elliot Anderson di lini tengah “Tricky Trees”. Kepergian Anderson ke klub papan atas setelah Piala Dunia dianggap sangat mungkin terjadi.