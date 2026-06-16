Seperti dilaporkan oleh as, manajer tim baru The Blues, Alvaro Carreras, berencana untuk mendatangkan pemain yang pernah menjadi incaran utamanya pada musim panas lalu ke Stamford Bridge.
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Dia sudah menjadi pemain impian utama Real Madrid! Xabi Alonso tampaknya berencana melakukan transfer besar-besaran ke Chelsea FC
Carreras bergabung dengan Los Blancos dari Benfica pada Juli 2025 dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro atas dorongan Alonso, dan langsung menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Real saat itu.
"Saya optimis, kami sudah lama mengamatinya. Namun karakter dan semangat juangnya membuat saya terkejut secara positif," kata Alonso tentang Carreras setelah beberapa pekan pertama musim ini: "Dia jarang melakukan kesalahan dan memiliki mentalitas yang hebat. Sungguh mengejutkan betapa cepatnya dia mampu menembus posisi ini. Kami juga memiliki Fran [Garcia], David [Alaba], dan Ferland [Mendy] untuk posisi ini. Namun penampilannya luar biasa."
Namun, dengan pemecatan Alonso pada Januari, posisi Carreras pun berubah dengan cepat: Di akhir musim, ia lebih sering duduk di bangku cadangan setelah tampil kurang memuaskan saat menghadapi Michael Olise dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan FC Bayern.
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Real Madrid: Perselisihan sengit antara Carreras dan Antonio Rüdiger
Pada bulan Mei, perselisihan hebat antara Carreras dan pemain tim nasional Antonio Rüdiger pun terungkap ke publik, yang konon terjadi pada bulan Februari. Rüdiger dilaporkan telah meminta maaf dengan mengundang seluruh tim untuk makan bersama. "Mengenai insiden dengan seorang rekan setim, itu hanyalah kejadian sekali saja yang tidak berarti dan sudah diselesaikan. Hubungan saya dengan seluruh tim sangat baik," kata Carreras.
Namun, masa depan jangka panjangnya di Madrid kini bisa terhalang oleh kedatangan Marc Cucurella, sehingga Chelsea tampaknya mencium peluang. Real mengumumkan pada Senin transfer mengejutkan senilai 60 juta euro untuk bek kiri Chelsea tersebut. Di tim Los Blancos, pemain Spanyol yang pernah tampil di Piala Dunia itu kemungkinan besar akan menjadi starter, dan menurut as, Real tampaknya terbuka untuk kepergian Carreras.
Di Chelsea, ia akan kembali bertemu dengan pelatih yang sangat mempercayainya. Untuk Real, Carreras tampil dalam 40 pertandingan resmi musim lalu, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan tiga assist.