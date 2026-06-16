Dia sudah menjadi pemain impian utama Real Madrid! Xabi Alonso tampaknya berencana melakukan transfer besar-besaran ke Chelsea FC

Carreras bergabung dengan Los Blancos dari Benfica pada Juli 2025 dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro atas dorongan Alonso, dan langsung menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Real saat itu.

"Saya optimis, kami sudah lama mengamatinya. Namun karakter dan semangat juangnya membuat saya terkejut secara positif," kata Alonso tentang Carreras setelah beberapa pekan pertama musim ini: "Dia jarang melakukan kesalahan dan memiliki mentalitas yang hebat. Sungguh mengejutkan betapa cepatnya dia mampu menembus posisi ini. Kami juga memiliki Fran [Garcia], David [Alaba], dan Ferland [Mendy] untuk posisi ini. Namun penampilannya luar biasa."

Namun, dengan pemecatan Alonso pada Januari, posisi Carreras pun berubah dengan cepat: Di akhir musim, ia lebih sering duduk di bangku cadangan setelah tampil kurang memuaskan saat menghadapi Michael Olise dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan FC Bayern.