Goal.com
LiveTiket
Brazzo EberlGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Dia sudah menjadi incaran Hasan Salihamidzic: FC Bayern tampaknya sedang mengupayakan dua transfer mengejutkan

Bundesliga
Transfers
Eredivisie
Bayern Munich
PSV
S. Dest
I. Saibari

FC Bayern tampaknya tidak hanya mengincar Ismael Saibari dari PSV Eindhoven, tetapi juga mantan target transfer mantan direktur olahraga Hasan Salihamidzic.

Seperti dilaporkan Eindhovens Dagblad, selain Saibari, Sergino Dest juga kembali masuk dalam daftar incaran juara Bundesliga tersebut. Bek sayap yang bisa bermain baik di sisi kiri maupun kanan ini sempat berada di Munich pada musim panas 2020. Saat itu, transfer tersebut tampaknya hampir rampung, namun pada akhirnya pemain timnas AS itu memilih pindah dari Ajax ke FC Barcelona. 

"Mengapa Barcelona dan bukan Bayern? Itu tidak mudah, tetapi Barcelona adalah klub impian saya," kata Dest kepada Associated Press saat itu, "itulah mengapa saya memilih mereka". 

  • Dengan selisih enam tahun, pemain yang kini berusia 25 tahun itu tampaknya akhirnya bisa bergabung dengan FC Bayern. Meskipun Dest sempat menjadi pemain inti di klub Catalan tersebut setelah pindah, hal itu hanya berlangsung selama satu setengah tahun karena masalah cedera yang semakin parah dan persaingan ketat di Barca. 

    Setelah hanya dua musim, ia dipinjamkan ke AC Milan, di mana ia sama sekali tidak bisa beradaptasi, dan kemudian pindah ke PSV Eindhoven. Dest kemudian pindah ke sana secara gratis saat kontraknya berakhir pada musim panas 2024, namun dengan beban yang berat. Selama musim peminjamannya, ia mengalami robekan ligamen silang pada April 2024 dan baru kembali bermain pada Maret 2025. Setelah itu, ia dengan cepat merebut kembali posisinya sebagai pemain inti dan menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan gelar di musim Eredivisie yang baru saja berakhir dengan delapan assist dan dua gol.

    Menurut laporan Eindhovens Dagblad, Dest, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, akan memakan biaya transfer sebesar 20 hingga 25 juta euro bagi Bayern. Namun, kepindahan ke Munich masih jauh dari pasti. Pertama-tama, Bayern ingin segera menyelesaikan transfer rekan setim Dest, Saibari. Kesepakatan dengan pemain asal Maroko itu kabarnya sudah tercapai, kini negosiasi dengan PSV diharapkan segera berjalan. Awalnya, juara Bundesliga itu dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 48 juta euro. 

    Jika kesepakatan Saibari terwujud, FCB berencana menjual pemain terlebih dahulu sebelum melanjutkan negosiasi transfer Dest. Dalam hal ini, pemain pinjaman diharapkan menjadi sumber dana bagi klub. Joao Palhinha, yang dipinjamkan ke Tottenham, menjadi nama utama yang disebutkan.

    • Iklan
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    FC Bayern bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus dengan merekrut Sergino Dest

    Dengan mendatangkan Dest, FCB bisa sekaligus mengatasi dua masalah yang dikabarkan ada dalam skuadnya. Sudah cukup lama dikabarkan bahwa Bayern kemungkinan besar akan kembali memperkuat posisi bek sayap. Awalnya, mereka berencana mencari pemain cadangan dan pesaing bagi Konrad Laimer di sisi kanan. Namun, belakangan ini muncul sinyal positif terkait perpanjangan kontrak pemain asal Austria tersebut, sementara di internal klub, keraguan terhadap kondisi fisik Alphonso Davies semakin meningkat.

    Pemain asal Kanada tersebut, yang direncanakan menjadi pemain kunci dan inti dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari perpanjangan kontraknya yang mahal, masih mengalami dampak dari cedera ligamen silang yang dideritanya tahun lalu. Berulang kali Davies mengalami cedera otot pada musim lalu dan jarang tampil sebaik performa sebelumnya. Pada bulan Mei, Davies mengalami kemunduran berikutnya berupa cedera otot di paha belakang dan kemungkinan besar akan absen setidaknya pada pertandingan pembuka Piala Dunia di kandang sendiri.

    Sebagai calon pengganti Davies, Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke FCB pada musim panas. Brown menjadi salah satu titik terang di tengah musim yang suram bagi SGE dan berpotensi menjadi pemain inti yang mengejutkan di Piala Dunia. Kabarnya, Eintracht meminta setidaknya 60 juta euro untuk bintang mudanya tersebut.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    FC Bayern: Apakah bek tengah serba bisa seperti Bisseck merupakan solusi terbaik?

    Sebagai solusi dan tambahan kekuatan lainnya, pemain timnas Yann Bisseck dari Inter Milan dan Josko Gvardiol dari Manchester City baru-baru ini dikaitkan dengan Bayern. Meskipun keduanya adalah bek tengah murni, mereka juga bisa bermain di posisi bek sayap (Bisseck di kanan, Gvardiol di kiri). 

    Namun, keduanya akan jauh lebih mahal daripada Dest. Namun, jika Bayern menerima tawaran yang sesuai untuk Min-Jae Kim dan Hiroki Ito pada bursa transfer musim panas mendatang dan dua bek tengah cadangan tersebut hengkang, profil pemain seperti Bisseck dan Gvardiol bisa menjadi lebih menarik bagi FCB daripada Dest.