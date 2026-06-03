Dengan selisih enam tahun, pemain yang kini berusia 25 tahun itu tampaknya akhirnya bisa bergabung dengan FC Bayern. Meskipun Dest sempat menjadi pemain inti di klub Catalan tersebut setelah pindah, hal itu hanya berlangsung selama satu setengah tahun karena masalah cedera yang semakin parah dan persaingan ketat di Barca.

Setelah hanya dua musim, ia dipinjamkan ke AC Milan, di mana ia sama sekali tidak bisa beradaptasi, dan kemudian pindah ke PSV Eindhoven. Dest kemudian pindah ke sana secara gratis saat kontraknya berakhir pada musim panas 2024, namun dengan beban yang berat. Selama musim peminjamannya, ia mengalami robekan ligamen silang pada April 2024 dan baru kembali bermain pada Maret 2025. Setelah itu, ia dengan cepat merebut kembali posisinya sebagai pemain inti dan menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan gelar di musim Eredivisie yang baru saja berakhir dengan delapan assist dan dua gol.

Menurut laporan Eindhovens Dagblad, Dest, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, akan memakan biaya transfer sebesar 20 hingga 25 juta euro bagi Bayern. Namun, kepindahan ke Munich masih jauh dari pasti. Pertama-tama, Bayern ingin segera menyelesaikan transfer rekan setim Dest, Saibari. Kesepakatan dengan pemain asal Maroko itu kabarnya sudah tercapai, kini negosiasi dengan PSV diharapkan segera berjalan. Awalnya, juara Bundesliga itu dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 48 juta euro.

Jika kesepakatan Saibari terwujud, FCB berencana menjual pemain terlebih dahulu sebelum melanjutkan negosiasi transfer Dest. Dalam hal ini, pemain pinjaman diharapkan menjadi sumber dana bagi klub. Joao Palhinha, yang dipinjamkan ke Tottenham, menjadi nama utama yang disebutkan.