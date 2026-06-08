Marie Müller sudah tahu persis apa yang dia inginkan sejak 13 tahun lalu. "Nanti aku ingin bermain di Bundesliga dan tim nasional," kata gadis yang saat itu berusia 12 tahun itu ke mikrofon TV Kai Pflaume — setelah dia mengalahkan Lars Ricken dengan telak dalam adu juggling bola di acara "Klein gegen groß". Pada hari Jumat, mimpi besar itu menjadi kenyataan; "bintang cilik" berkawat gigi ini telah berkembang menjadi pemain yang menonjol di tim nasional Jerman sejak debutnya.
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Dalam pertandingan internasional pertamanya, Müller mencetak gol pembuka saat melawan Norwegia dan, berkat kemenangan 2-0 atas juara dunia dua kali itu, memastikan tiket ke Piala Dunia Brasil 2027. "Ini perasaan yang luar biasa," kata pemain kelahiran Dortmund itu setelah debut impiannya - yang harus ia "renungkan" terlebih dahulu di ruang ganti: "Ini banyak, tapi saya sangat bahagia."
Menjelang pertandingan kualifikasi terakhir pada Selasa di Slovenia, Müller tampaknya telah menyadari apa yang telah ia capai sebagai pengganti kapten yang cedera, Giulia Gwinn. Akhirnya, bek kanan ini telah memposting cuplikan momen-momen terbaiknya dari pertandingan melawan Norwegia di Instagram.
Müller sebenarnya ingin memposting video semacam itu pada awal 2025. Saat itu, pemain bertahan dari klub AS Portland Thorns ini hampir saja melakukan debutnya dengan seragam Jerman. Namun, cedera robekan ligamen silang saat latihan bersama tim nasional memaksanya untuk istirahat panjang. Kembalinya dia ke skuad asuhan Christian Wück pun terasa semakin istimewa.
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Marie Müller mencetak gol dalam debutnya bersama DFB dan memastikan tiket ke Piala Dunia
"Dulu, di setiap buku kenangan teman, aku selalu menulis bahwa impianku adalah bermain untuk tim nasional. Itu selalu menjadi tujuanku, dan aku tidak pernah melupakannya meski sedang cedera," kata Müller, yang, ngomong-ngomong, ingin mengembalikan jersey Gwinn dengan patuh: "Aku sangat senang melakukannya. Giuli adalah pemain hebat, sang kapten. Merupakan suatu kehormatan bisa mengenakan nomor tujuh, tapi kami menantikan kembalinya Giuli."
Christian Wück juga menantikan kembalinya Gwinn, namun untuk saat ini, pelatih tim nasional itu penuh pujian untuk pemain barunya. "Dia telah membuktikan apa yang kami harapkan darinya. Dan Marie masih memiliki potensi yang sangat besar di posisi ini, yang sangat penting bagi permainan kami," kata Wück: "Secara karakter, dia cenderung berhati-hati, tapi tidak di lapangan. Di sana dia justru sebaliknya, dia menuntut bola, dia menempatkan diri dengan baik, dia memiliki teknik yang sangat bagus."
Teknik bagus ini kemungkinan besar juga akan ditunjukkan oleh Müller pada hari Selasa, meskipun Wück berencana melakukan rotasi pemain pada hari ulang tahunnya yang ke-53 setelah kualifikasi yang sukses. "Saya selalu menekankan hal ini," kata Wück: "Kami membutuhkan pemain yang bisa bermain sepak bola dengan kedua kakinya - dan Marie adalah contoh yang sempurna untuk itu."