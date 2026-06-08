Dalam pertandingan internasional pertamanya, Müller mencetak gol pembuka saat melawan Norwegia dan, berkat kemenangan 2-0 atas juara dunia dua kali itu, memastikan tiket ke Piala Dunia Brasil 2027. "Ini perasaan yang luar biasa," kata pemain kelahiran Dortmund itu setelah debut impiannya - yang harus ia "renungkan" terlebih dahulu di ruang ganti: "Ini banyak, tapi saya sangat bahagia."

Menjelang pertandingan kualifikasi terakhir pada Selasa di Slovenia, Müller tampaknya telah menyadari apa yang telah ia capai sebagai pengganti kapten yang cedera, Giulia Gwinn. Akhirnya, bek kanan ini telah memposting cuplikan momen-momen terbaiknya dari pertandingan melawan Norwegia di Instagram.

Müller sebenarnya ingin memposting video semacam itu pada awal 2025. Saat itu, pemain bertahan dari klub AS Portland Thorns ini hampir saja melakukan debutnya dengan seragam Jerman. Namun, cedera robekan ligamen silang saat latihan bersama tim nasional memaksanya untuk istirahat panjang. Kembalinya dia ke skuad asuhan Christian Wück pun terasa semakin istimewa.