Dia sudah menerima Ballon d'Or: Real Madrid telah menemukan penerus yang layak bagi Toni Kroos dalam sosok "pemain paling diremehkan di dunia"

Namun, performa gemilang pemain asal Uruguay ini saat ini juga tak lepas dari peran Alexander-Arnold. Pasalnya, sejak bek kanan tersebut – sama seperti kapten reguler Dani Carvajal – kembali dari cedera panjang, Valverde kembali bisa bermain terutama di lini tengah. Baik saat bermain di tengah maupun lebih sering bergerak ke sayap, pemain berusia 27 tahun ini dapat ditemukan di mana saja di lapangan selama pertandingan berlangsung.

Mengingat banyaknya pemain Real yang absen, termasuk Kylian Mbappe (yang mungkin akan kembali bermain pada leg kedua melawan ManCity), Valverde saat ini dituntut untuk mengambil tanggung jawab lebih besar – dan ia pun melakukannya. Bahkan sebelum pertandingan melawan ManCity, gelandang yang jarang cedera dan biasanya bermain penuh ini telah mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Celta Vigo. Pada akhir pekan, ia kemudian menambah golnya dengan tendangan melengkung yang indah ke sudut atas gawang dalam kemenangan 4-1 atas Elche.

Rasanya hampir seperti Valverde yang selalu mengutamakan tim ini justru menunjukkan ancaman golnya dengan paling baik ketika banyak bintang lain tidak bermain. Bahwa ia memiliki potensi ofensif lebih besar daripada yang kadang-kadang ia tunjukkan, sudah pernah disadari oleh mantan pelatih Ancelotti. "Saya bertaruh dengannya bahwa ia harus mencetak sepuluh gol dalam satu musim. Saya bilang padanya bahwa jika tidak, saya akan mengembalikan lisensi kepelatihan saya," ungkap legenda pelatih tersebut selama musim 2022/23, yang menjadi musim paling subur Valverde sejauh ini dengan total dua belas gol. Rekor ini terancam di musim ini, saat ini pemain asal Uruguay itu telah mencetak tujuh gol (dan dua belas assist) di semua kompetisi.

Jika Valverde terus seperti ini dan membawa Real meraih satu atau bahkan beberapa gelar di musim yang dianggap sudah berantakan ini, itu akan menjadi tonggak penting dalam kariernya. Dan tiba-tiba muncul spekulasi tentang hal lain: Setelah leg pertama melawan ManCity, seorang reporter TV Italia di Prime Video, di tengah tawa studio, tanpa basa-basi menyerahkan ponselnya yang menampilkan foto Ballon d'Or kepadanya. Ballon d'Or yang asli memang masih jauh bagi Valverde – namun jika ia terus seperti ini, hal itu juga tidak mustahil. Terlebih lagi, berkat dirinya, Real memiliki peluang terbaik untuk melaju jauh setidaknya di Liga Champions. Dan itu, seperti yang diketahui, merupakan kriteria utama ketika pada musim dingin nanti dibahas mengenai penghargaan individu terbesar dalam sepak bola dunia.