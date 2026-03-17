Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT
Tobias Empl

Diterjemahkan oleh

Dia sudah menerima Ballon d'Or: Real Madrid telah menemukan penerus yang layak bagi Toni Kroos dalam sosok "pemain paling diremehkan di dunia"

Setelah penampilannya yang gemilang melawan Manchester City, Federico Valverde tiba-tiba menjadi sorotan seperti yang jarang terjadi sebelumnya. Pemain asal Uruguay ini adalah penerus yang layak bagi Toni Kroos — meskipun gaya bermainnya sangat berbeda.

Jarang sekali pertanyaan tentang "Man of the Match" begitu mudah dijawab seperti setelah leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City. Kapten Real, Federico Valverde (27), membawa timnya meraih kemenangan 3-0 dengan mencetak tiga gol dalam satu babak, sehingga memberikan posisi awal yang sangat baik bagi juara terbanyak Spanyol itu menjelang leg kedua di Manchester pada Selasa (pukul 21.00). 

Betapa bersejarahnya malam di Estadio Santiago Bernabeu itu terlihat dari salah satu orang pertama yang memberi selamat: Valverde berpose tak lama setelah peluit akhir bersama Jose Martinez Sanchez (81), yang di Spanyol lebih dikenal sebagai Pirri, mantan gelandang Real Madrid dan kini menjabat sebagai presiden kehormatan. Pirri, yang tanpa ragu-ragu diberi trofi oleh Valverde untuk foto kenang-kenangan, adalah gelandang Real terakhir yang berhasil mencetak hat-trick di Liga Champions 58 tahun yang lalu.

  • Ucapan selamat dari tokoh terkenal juga datang dari mantan pelatih Real Madrid. Carlo Ancelotti, yang kini menangani tim nasional Brasil, mengungkapkan dalam wawancara dengan Marca bahwa ia telah mengirimkan pesan singkat bercanda kepada mantan anak asuhnya yang lahir di ibu kota Uruguay, Montevideo, setelah pertandingan dengan kata-kata: "Sayang sekali kamu tidak punya paspor Brasil". 

    Salah satu dari tiga gol tersebut, yaitu gol ketiga pada menit ke-42, memang terlihat seperti gaya Brasil. Seperti yang pernah dilakukan Pele dalam final Piala Dunia 1958 melawan Swedia, Valverde dengan santai mengangkat bola melewati lawan, Marc Guehi, dan kemudian mencetak gol dengan tendangan voli yang tepat ke sudut jauh. 

  Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Arbeloa bersemangat: "Jika ada seorang pemain yang mewakili semangat Real Madrid, itu adalah Fede"

    Valverde, yang sebelumnya hanya mencetak tiga gol dalam 75 penampilannya di Liga Champions, tentu saja akan terlalu berlebihan jika langsung disamakan dengan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Namun, rekan setimnya, Trent Alexander-Arnold, juga memiliki pujian yang luar biasa segera setelah peluit akhir dibunyikan: "Saya kehabisan kata-kata. Dia tanpa ragu adalah pemain yang paling diremehkan di dunia," kata pemain asal Inggris itu kepada TNT Sports.

    Memang, pemain asal Uruguay ini jarang sekali menjadi sorotan seperti minggu lalu. Hal ini juga berkaitan dengan keserbagunaannya dan dedikasinya terhadap tim. Valverde adalah pemain serba bisa sejati, memiliki kualitas ofensif dan defensif yang luar biasa, serta selalu mengorbankan dirinya untuk tim di tengah skuad bintang Madrid. Dia tidak secara rutin menghasilkan momen-momen gemilang seperti saat melawan ManCity, namun sebenarnya dia hampir tidak memiliki kelemahan yang jelas. Pemain berusia 27 tahun ini dinamis, memiliki teknik yang baik, agresif dalam duel, dan melakukan banyak hal dengan benar di lapangan. Selain itu, sebagai wakil kapten di belakang Dani Carvajal, ia kini juga menunjukkan kualitas kepemimpinan. "Jika ada seorang pemain yang mewakili semangat Real Madrid, itu adalah Fede, ia bisa melakukan segalanya," puji pelatih Alvaro Arbeloa setelah pertandingan gemilang melawan ManCity. 

    Sebuah aksi enam tahun lalu menjadi simbol semangat tim dan tekad tak tergoyahkan untuk menang, yang tidak menghasilkan gol, melainkan mencegah gol: Saat itu, Valverde yang masih muda rela menerima kartu merah pada menit ke-115 di babak perpanjangan waktu Piala Super Spanyol melawan Atletico Madrid untuk mencegah gol penyama kedudukan dari Alvaro Morata – hal yang kemudian bahkan mendapat pujian dari pelatih Atletico yang kalah, Diego Simeone.

  • Toni Kroos: "Fede tidak memiliki batas dalam hal potensi."

    Pemain berusia 27 tahun ini telah meniti karier yang terus menanjak. Hampir sepuluh tahun yang lalu, tak lama setelah debut profesionalnya bersama Atletico Penarol di Uruguay, ia direkrut oleh Los Blancos. Berbeda dengan talenta-talenta lain dari Amerika Selatan seperti Vinicius Junior atau Franco Mastantuono, ia tidak langsung mendapat sorotan besar. Valverde harus mencari tempatnya terlebih dahulu, bermain selama satu tahun untuk tim cadangan, lalu dipinjamkan ke Deportivo La Coruna selama satu musim lagi. Sejak 2018, ia menjadi bagian dari skuad profesional, belajar dari para gelandang hebat seperti Toni Kroos, Luka Modric, atau Casemiro. Saat itu, pemain muda bertubuh mungil ini masih dijuluki El Pajarito (burung kecil). Kini—sebagai simbol perkembangannya—ia dipanggil El Halcón (elang).

    Langkah menuju tanggung jawab yang lebih besar juga ditandai dengan pensiunnya Toni Kroos pada 2024, dari mana ia mengambil alih nomor punggung 8. Saat itu, pemain asal Jerman itu menyebutnya sebagai "pengganti yang layak" dan memberi nasihat: "Fede tidak memiliki batasan ke atas."

  Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga Santander

    Valverde suka bermain di posisi mana pun — tapi tidak terlalu suka bermain sebagai bek kanan

    Valverde menyebut Kroos sebagai idola yang telah ia "kagumi seumur hidup". Namun, ia adalah tipe pemain yang berbeda – lebih sebagai pelari yang tak kenal lelah, bukan sebagai ahli strategi. Jika tidak, Xabi Alonso mungkin tidak akan terpikir untuk sering menempatkannya sebagai bek kanan musim ini, saat Dani Carvajal dan Alexander-Arnold absen karena cedera. 

    Pemain yang sebenarnya sangat mengutamakan tim ini justru merasa canggung di posisi tersebut, meskipun nasib serupa juga pernah menimpanya beberapa kali di bawah asuhan pendahulu Alonso, Ancelotti. "Saya tidak dilahirkan untuk bermain sebagai bek kanan," katanya secara terbuka pada musim gugur lalu. Ia mengaku telah membantu dalam situasi darurat, namun tidak merasa nyaman di sana. 

    Meskipun Valverde menekankan setelah banyak kegemparan seputar pernyataannya bahwa ia akan selalu memberikan segalanya untuk tim terlepas dari posisinya, hubungannya dengan Alonso konon tidaklah baik karena hal itu. Media Spanyol bahkan berspekulasi bahwa ia, bersama Vinicius Junior dan Jude Bellingham, merupakan salah satu faktor utama di balik pemecatannya.

  • Setelah laga melawan Manchester City: Valverde meraih Ballon d'Or 'virtual'

    Namun, performa gemilang pemain asal Uruguay ini saat ini juga tak lepas dari peran Alexander-Arnold. Pasalnya, sejak bek kanan tersebut – sama seperti kapten reguler Dani Carvajal – kembali dari cedera panjang, Valverde kembali bisa bermain terutama di lini tengah. Baik saat bermain di tengah maupun lebih sering bergerak ke sayap, pemain berusia 27 tahun ini dapat ditemukan di mana saja di lapangan selama pertandingan berlangsung. 

    Mengingat banyaknya pemain Real yang absen, termasuk Kylian Mbappe (yang mungkin akan kembali bermain pada leg kedua melawan ManCity), Valverde saat ini dituntut untuk mengambil tanggung jawab lebih besar – dan ia pun melakukannya. Bahkan sebelum pertandingan melawan ManCity, gelandang yang jarang cedera dan biasanya bermain penuh ini telah mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Celta Vigo. Pada akhir pekan, ia kemudian menambah golnya dengan tendangan melengkung yang indah ke sudut atas gawang dalam kemenangan 4-1 atas Elche. 

    Rasanya hampir seperti Valverde yang selalu mengutamakan tim ini justru menunjukkan ancaman golnya dengan paling baik ketika banyak bintang lain tidak bermain. Bahwa ia memiliki potensi ofensif lebih besar daripada yang kadang-kadang ia tunjukkan, sudah pernah disadari oleh mantan pelatih Ancelotti. "Saya bertaruh dengannya bahwa ia harus mencetak sepuluh gol dalam satu musim. Saya bilang padanya bahwa jika tidak, saya akan mengembalikan lisensi kepelatihan saya," ungkap legenda pelatih tersebut selama musim 2022/23, yang menjadi musim paling subur Valverde sejauh ini dengan total dua belas gol. Rekor ini terancam di musim ini, saat ini pemain asal Uruguay itu telah mencetak tujuh gol (dan dua belas assist) di semua kompetisi.

    Jika Valverde terus seperti ini dan membawa Real meraih satu atau bahkan beberapa gelar di musim yang dianggap sudah berantakan ini, itu akan menjadi tonggak penting dalam kariernya. Dan tiba-tiba muncul spekulasi tentang hal lain: Setelah leg pertama melawan ManCity, seorang reporter TV Italia di Prime Video, di tengah tawa studio, tanpa basa-basi menyerahkan ponselnya yang menampilkan foto Ballon d'Or kepadanya. Ballon d'Or yang asli memang masih jauh bagi Valverde – namun jika ia terus seperti ini, hal itu juga tidak mustahil. Terlebih lagi, berkat dirinya, Real memiliki peluang terbaik untuk melaju jauh setidaknya di Liga Champions. Dan itu, seperti yang diketahui, merupakan kriteria utama ketika pada musim dingin nanti dibahas mengenai penghargaan individu terbesar dalam sepak bola dunia.

  • Federico Valverde: Statistiknya pada musim 2025/26

    Penampilan40
    Menit bermain3.361
    Gol7
    assist12

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

