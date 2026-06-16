Dia sudah membicarakan final Piala Dunia: "Awal yang buruk" Spanyol di Piala Dunia melawan Cape Verde tak membuat Pelatih de la Fuente gentar

Dan tentu saja muncul pula pertanyaan-pertanyaan mengenai Yamal, yang dianggap sebagai salah satu bintang besar Piala Dunia dan baru masuk ke lapangan pada menit ke-71 setelah mengalami cedera paha saat melawan Kap Verde. De la Fuente terkesan dengan kembalinya pemain berusia 18 tahun itu, yang dengan dribelnya "telah menunjukkan kemampuannya setelah masuk sebagai pemain pengganti"; lawan pun merasa "takut" padanya. Namun, ia pun tak bisa mencegah kekalahan memalukan di Atlanta, setelah rekan-rekannya sebelumnya kesulitan menembus pertahanan "Hiu Biru" dan kiper mereka yang luar biasa, Vozinha.

Ini adalah turnamen yang panjang, dan semuanya akan "berjalan sesuai harapan kita", janji Yamal sambil menantang: "Jangan ragu!" Meski begitu, status juara Eropa sebagai favorit utama kini sudah tercoreng. Jika sebelum turnamen pertanyaannya sebenarnya hanya apakah Spanyol atau Prancis yang akan menjadi juara dunia, tiba-tiba kenangan akan trauma Piala Dunia terbaru kembali muncul.

Tersingkir di babak penyisihan grup pada 2014, tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022: Sebenarnya semua itu dianggap sudah berlalu, namun tim peringkat 67 dunia ini telah memastikan bahwa Yamal dan kawan-kawan harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri dengan serius, bagaimana mereka ingin mengalahkan underdog berikutnya pada Minggu dalam pertandingan grup kedua di Atlanta. De la Fuente menegaskan, ia akan melakukan segala upaya untuk meyakinkan para pemainnya "bahwa pertandingan melawan Arab Saudi akan berjalan berbeda". Sebab, Spanyol tidak boleh mengalami kekalahan seperti saat melawan Cape Verde untuk kedua kalinya.