Ketika media di negara asalnya tanpa ampun mengkritik para juara Eropa Spanyol yang diperkuat Lamine Yamal setelah awal yang memalukan, pelatih mereka tetap tak gentar membicarakan final Piala Dunia. "Menurut rencana kami, masih ada tujuh pertandingan yang harus kami jalani," kata Luis de la Fuente, setelah timnya baru saja mengalami kekalahan memalukan 0-0 melawan tim debutan turnamen, Kap Verde.
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Dia sudah membicarakan final Piala Dunia: "Awal yang buruk" Spanyol di Piala Dunia melawan Cape Verde tak membuat Pelatih de la Fuente gentar
Pada 19 Juli di New York, tim Iberia bertekad untuk menjadi juara dunia untuk kedua kalinya sejak 2010. Namun, setelah penampilan yang sangat mengecewakan melawan tim underdog dari gugusan pulau kecil di lepas pantai barat laut Afrika, tak ada seorang pun di Spanyol yang mau mendengarnya lagi. Marca menyebutnya sebagai "awal yang bencana", sementara AS mengkritik: "Favorit utama untuk gelar juara? Kita bisa dengan tenang mengesampingkan judul berita ini."
Dengan merujuk pada sebuah gunung di Asturias yang hampir setiap tahun memaksa para pembalap sepeda profesional mencapai batas kemampuan mereka dalam Tour of Spain, dilanjutkan: "Sejak tanjakan pertama, Piala Dunia ini terasa seperti Angliru bagi kami." De la Fuente mungkin sudah menduga berita utama semacam itu, itulah sebabnya ia bersikap sangat tenang: "Semua keributan ini tidak mengganggu saya. Kami sudah tak terkalahkan dalam 32 pertandingan." Ia bahkan akan menggantungkan papan yang merujuk pada rekor tak terkalahkan itu di ruang ganti, katanya.
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Spanyol dan trauma-trauma Piala Dunia baru-baru ini: "Jangan ragu!"
Dan tentu saja muncul pula pertanyaan-pertanyaan mengenai Yamal, yang dianggap sebagai salah satu bintang besar Piala Dunia dan baru masuk ke lapangan pada menit ke-71 setelah mengalami cedera paha saat melawan Kap Verde. De la Fuente terkesan dengan kembalinya pemain berusia 18 tahun itu, yang dengan dribelnya "telah menunjukkan kemampuannya setelah masuk sebagai pemain pengganti"; lawan pun merasa "takut" padanya. Namun, ia pun tak bisa mencegah kekalahan memalukan di Atlanta, setelah rekan-rekannya sebelumnya kesulitan menembus pertahanan "Hiu Biru" dan kiper mereka yang luar biasa, Vozinha.
Ini adalah turnamen yang panjang, dan semuanya akan "berjalan sesuai harapan kita", janji Yamal sambil menantang: "Jangan ragu!" Meski begitu, status juara Eropa sebagai favorit utama kini sudah tercoreng. Jika sebelum turnamen pertanyaannya sebenarnya hanya apakah Spanyol atau Prancis yang akan menjadi juara dunia, tiba-tiba kenangan akan trauma Piala Dunia terbaru kembali muncul.
Tersingkir di babak penyisihan grup pada 2014, tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022: Sebenarnya semua itu dianggap sudah berlalu, namun tim peringkat 67 dunia ini telah memastikan bahwa Yamal dan kawan-kawan harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri dengan serius, bagaimana mereka ingin mengalahkan underdog berikutnya pada Minggu dalam pertandingan grup kedua di Atlanta. De la Fuente menegaskan, ia akan melakukan segala upaya untuk meyakinkan para pemainnya "bahwa pertandingan melawan Arab Saudi akan berjalan berbeda". Sebab, Spanyol tidak boleh mengalami kekalahan seperti saat melawan Cape Verde untuk kedua kalinya.