"Dia sudah gila!" Vinicius Junior dari Real Madrid dihujat habis-habisan oleh legenda pelatih Jerman - Antonio Rüdiger pun mendapat kritik tajam

Namun, itu belum cukup. Mantan pelatih yang pernah menangani, antara lain, 1860 München, Köln, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock, dan St. Pauli itu langsung menyoroti separuh skuad bintang Real Madrid. "Lalu ada lima hingga enam pukulan ke wajah yang harus diterima Arda Güler, Brahim Diaz, dan Eder Militao dalam duel lari apa pun," katanya sambil mengaitkan hal itu dengan Rüdiger, yang terus-menerus ikut campur. "Itu tidak sopan, cara dia berlari di lapangan!"

Rüdiger sendiri juga terlibat dalam insiden di lapangan. Tepat sebelum gol 3-2 oleh Kylian Mbappe, pemain timnas Jerman itu menjatuhkan Josip Stanisic dari Bayern dengan tekel yang layak mendapat kartu, dan membungkuk ke arah bek Kroasia itu di tengah sorak-sorai timnya atas keunggulan baru. Setelah itu, pemain berusia 26 tahun itu menyiratkan adanya hinaan dari pihak Rüdiger. "Menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi Anda bisa menanyakannya sendiri kepadanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya."

Itulah salah satu alasan mengapa Lienen memutuskan bahwa Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak boleh membawa bek tengah tersebut ke Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. "Adegan ini menunjukkan ketidakhormatan yang begitu besar, yang memperkuat keyakinan saya untuk tidak membahayakan pria ini dengan membawanya dalam perjalanan transatlantik ini. Di sana sangat berbahaya," geram pria berusia 72 tahun itu.

Rüdiger juga berselisih dengan Alphonso Davies. Ketika pemain Kanada itu masuk menggantikan Stanisic yang mendapat kartu kuning pada babak pertama dan menunggu izin wasit di pinggir lapangan, Rüdiger meninju dan mendorongnya dengan tangan kiri, sehingga Davies harus melangkah ke samping.