Dalam podcastnya yang berjudul "Der Sechzehner", sang legenda pelatih melontarkan kritik tajam terhadap dua pemain bintang Real Madrid yang kontroversial tersebut.
"Dia sudah gila!" Vinicius Junior dari Real Madrid dihujat habis-habisan oleh legenda pelatih Jerman - Antonio Rüdiger pun mendapat kritik tajam
"Saya sudah mencatat di sini hal-hal yang membuat saya kesal di Real Madrid: akting berlebihan, diving, Vinicius Junior," kata Lienen membuka pembicaraan dan menekankan, "Bagi saya, melihat orang itu sudah mulai tak tertahankan. Meski permainannya bagus, Vinicius Junior menurut saya sudah gila."
Pada kekalahan 3-4 Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions di Munich, terdapat banyak insiden sampingan. Vinicius pun kembali menjadi sorotan, terlepas dari kualitas olahraganya. Saat skor 3-2, ia kehilangan bola dari Dayot Upamecano dan mengabaikan Jude Bellingham yang ikut berlari, sehingga pemain timnas Inggris itu menegur rekan setimnya di lapangan.
Seperti yang terekam kamera stasiun TV Spanyol Movistar, pemain Brasil itu bereaksi dengan kasar terhadap teguran Bellingham. "Apa yang kamu mau, apa yang kamu mau? Diam!" katanya. Sangat mungkin bahwa adegan tersebut berperan penting dalam keputusan Lienen.
Perselisihan dengan Stanisic dan Davies: Lienen tidak akan membawa Rüdiger ke Piala Dunia
Namun, itu belum cukup. Mantan pelatih yang pernah menangani, antara lain, 1860 München, Köln, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock, dan St. Pauli itu langsung menyoroti separuh skuad bintang Real Madrid. "Lalu ada lima hingga enam pukulan ke wajah yang harus diterima Arda Güler, Brahim Diaz, dan Eder Militao dalam duel lari apa pun," katanya sambil mengaitkan hal itu dengan Rüdiger, yang terus-menerus ikut campur. "Itu tidak sopan, cara dia berlari di lapangan!"
Rüdiger sendiri juga terlibat dalam insiden di lapangan. Tepat sebelum gol 3-2 oleh Kylian Mbappe, pemain timnas Jerman itu menjatuhkan Josip Stanisic dari Bayern dengan tekel yang layak mendapat kartu, dan membungkuk ke arah bek Kroasia itu di tengah sorak-sorai timnya atas keunggulan baru. Setelah itu, pemain berusia 26 tahun itu menyiratkan adanya hinaan dari pihak Rüdiger. "Menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi Anda bisa menanyakannya sendiri kepadanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya."
Itulah salah satu alasan mengapa Lienen memutuskan bahwa Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak boleh membawa bek tengah tersebut ke Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. "Adegan ini menunjukkan ketidakhormatan yang begitu besar, yang memperkuat keyakinan saya untuk tidak membahayakan pria ini dengan membawanya dalam perjalanan transatlantik ini. Di sana sangat berbahaya," geram pria berusia 72 tahun itu.
Rüdiger juga berselisih dengan Alphonso Davies. Ketika pemain Kanada itu masuk menggantikan Stanisic yang mendapat kartu kuning pada babak pertama dan menunggu izin wasit di pinggir lapangan, Rüdiger meninju dan mendorongnya dengan tangan kiri, sehingga Davies harus melangkah ke samping.
Rüdiger bermain dengan status percobaan di tim nasional Jerman - namun kemungkinan besar akan masuk dalam skuad Piala Dunia
Ini bukanlah kali pertama pemain berusia 33 tahun itu menjadi sorotan negatif dalam beberapa waktu terakhir. Sejak final Copa 2025 antara Real Madrid dan FC Barcelona, ia bahkan berada di bawah pengawasan khusus. Setelah Rüdiger menghina wasit dengan kasar dan melemparkan gulungan plester ke arahnya, ia dijatuhi sanksi skorsing enam pertandingan.
Di Jerman, banyak yang menyuarakan agar Nagelsmann tidak memainkannya sebagai akibatnya, namun ia tetap memanggil pemain bertahan tersebut dan memberinya semacam masa percobaan. "Batasnya sudah tercapai. Ia tidak boleh melakukannya lagi, jika tidak, konsekuensinya akan lebih besar," katanya saat itu.
Meskipun Rüdiger kini tidak lagi menjadi pemain inti di timnas Jerman, pencalonannya tetap dianggap sangat mungkin. Ia menjadi alternatif utama bagi Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah.